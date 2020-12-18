Cầm con cá kỳ lạ lên xem, người đàn ông lập tức buông cần bỏ chạy vì quá sốc khiến người xung quanh dở khóc dở cười.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip về loài cá kỳ lạ khiến dân tình phát sốt. Cụ thể, người đàn ông trong lúc câu cá đã phát hiện loài động vật giống cá nhưng lại có 4 chân. Do quá sốc, người này đã buông cần bỏ chạy khiến người xung quanh được phen cười bò.

Loài cá kỳ lạ khiến dân mạng thích thú - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây sốt mạng xã hội - Ảnh: Sina

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận thể hiện sự thích thú: "Lần đầu tiên thấy luôn đó trời. Gặp tôi thì tôi cũng bỏ chạy"; "Tưởng là cá mà không phải cá"; "Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra nhỉ"; "Rồi rốt cuộc là nó đi hay bơi vậy mọi người?"; "Lúc muốn tập thể dục thì đi bộ. Mà đi bộ mệt quá thì bơi luôn. 2 trong 1 luôn tiện dễ sợ";...

Được biết, đây không phải cá mà là động vật lưỡng cư, có tên là Axolotl và bắt nguồn từ Mexico. Người bình thường hay gọi nó là cá đi bộ. Axolotl có 4 chân ngắn, mập để di chuyển dưới đáy hồ, còn đuôi giúp chúng bơi như cá. Thông thường, Axolotl dài khoảng 15cm, nhưng có thể phát triển tới 23 hoặc hơn 30cm. Nếu như Axolotl bị mất một chân, đuôi hoặc một phần trái tim, phần đó sẽ tự hồi phục mà không có vết sẹo. Axolotl là loài ăn thịt. Thức ăn của chúng là các con mồi nhỏ như giun, côn trùng và cá nhỏ trong tự nhiên.

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