Chú mèo mất tích được tìm thấy sau 4 tháng ở nơi cách nhà hơn 200km

Thế giới 03/09/2021 07:00

Một chú mèo đã mất tích được 4 tháng bỗng dưng được phát hiện ở một nơi cách nhà tận 210 km do nó đã lẻn lên chiếc xe tải của một người thợ xây từ trước đó.

Chú mèo Dexter, 3 tuổi sống tại thị trấn Willenhall, hạt West Midlands, Anh quốc. Sau khi Dexter mất tích vào hồi tháng 5, chủ của nó là anh Jo Walker và gia đình đều lo sợ rằng đã có điều không hay xảy ra với nó vì họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nó dù cho đã tìm kiếm trong một diện tích lớn.

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Chú mèo Dexter đã được tìm thấy sau khi mất tích 4 tháng - Ảnh: The Sun

Tuy vậy, mới đây Mark, chồng của Jo, đã vô cùng bất ngờ và sửng sốt khi nhận được cuộc gọi từ một bác sĩ thú y cho biết Dexter đã được tìm thấy và vẫn an toàn ở gần thị trấn Andover, hạt Hampshire tức là cách nhà tận 130 dặm (210km).

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Dexter được tìm thấy tại nơi cách nhà tận 130 dặm (210km) - Ảnh: Google Maps

Sau đó, gia đình đã có một chuyến khứ hồi 6 giờ để đón Dexter về nhà. Người ta cho rằng Dexter đã leo lên chiếc xe tải, sau đó dừng lại ở một trạm dịch vụ trên xa lộ M6 (xa lộ dài nhất Anh quốc) và lẻn ra ngoài. Sau đó, nó đã chọn ở lại nơi ấy một thời gian trước khi lẻn lên một chiếc xe tải khác.

Người lái xe sau đó đã phát hiện ra Dexter và đưa nó đến một phòng thú y để kiểm tra vi mạch xem nó có chủ hay không.

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Khi Dexter trở về nhà, nó đang ở tỏng tình trạng sức khỏe tốt - Ảnh: The Sun

Jo cho biết: "Dexter mất tích vào đầu tháng năm vừa rồi. Chúng tôi đã dán nhiều tờ rơi xung quanh khu phố và đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhưng không nghe được bất kỳ tin tức gì cho đến khi bác sĩ thú y gọi điện đến. Bác sĩ cho biết thông qua vi mạch của Dexter, ông ấy đã tìm thấy thông tin và gọi chúng tôi.

Đó là một tin khá sốc vì Dexter đang ở cách xa tận 130 dặm. Khi con gái tôi, Ashleigh biết rằng Dexter đã được tìm thấy, con bé đã khóc trong khoảng mười phút.

Chúng tôi hơi hoang mang không biết làm thế nào mà Dexter lại có thể đi đến tận đó nhưng thật tốt khi biết rằng nó vẫn ổn. Dexter trông thật tuyệt vời và đang ở trong tình trạng sức khỏe thực sự tốt. Nó vẫn trông giống hệt như lúc mới mất tích."

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