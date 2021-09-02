Bé gái sơ sinh vừa chào đời đã có ngoại hình của một cụ già do mắc bệnh hiếm gặp

Thế giới 02/09/2021 12:10

Bé gái sơ sinh đã trở nên vô cùng nổi tiếng bởi từ khi sinh ra em đã có ngoại hình của một cụ già bởi mắc phải một hội chứng kỳ lạ.

Theo Mirror, Một người phụ nữ 20 tuổi đến từ thị trấn Libode, tỉnh Eastern Cape, Nam Phi đã hạ sinh một bé gái với vẻ ngoài đặc biệt tại nhà riêng của mình. Đội ngũ y tế sau đó đã thông báo một tin buồn đến người mẹ này.

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Hội chứng Progeria khiến trẻ em bị lão hóa nhanh và có ngoại hình như những người cao tuổi - Ảnh: Mirror

Thì ra, bé gái này từ khi chào đời đã mắc phải một hội chứng rối loạn di truyền siêu hiếm gặp có tên là Hutchinson-Gilford hay còn gọi là Progeria. Hội chứng này khiến trẻ em bị lão hóa nhanh và có ngoại hình như những người cao tuổi.

Sau khi trường hợp của bé gái trở nên nổi tiếng gia đình này đã vô cùng đau lòng khi những bức ảnh của bé gái được lan truyền trên Internet và nhiều người đã chế giễu cô bé bằng các lời lẽ vô cùng tàn nhẫn.

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Sau khi những bức ảnh của bé gái được lan truyền trên Internet và nhiều người đã chế giễu cô bé bằng các lời lẽ vô cùng tàn nhẫn - Ảnh: Mirror

Bà của cô bé đã kể rằng, cô bé chào đời với một đôi bàn tay dị dạng và làn da nhăn nheo nên dù cho được hạ sinh ở nhà, 2 mẹ con đã tức tốc được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Bà nói với các phóng viên: "Tại bệnh viện, chúng tôi được thông báo rằng con bé đã bị nhiễm một chứng bệnh hiếm gặp.

Tôi đã nhận thấy điều kỳ lạ trong lúc con bé được sinh ra, cháu nó không hề khóc nhưng lại thở bằng xương sườn. Bây giờ tôi nghe rằng nhiều người đang giễu cợt về cháu gái mình. Nếu như có thể, tôi sẽ tống tất cả bọn họ vào trong tù."

Được biết, những người sinh ra với hội chứng Progeria thường chết trẻ vì không chống chọi được với các biến chứng tim mạch nghiêm trọng ở độ tuổi từ thiếu niên đến đầu hai mươi. Một số triệu chứng liên quan đến tình trạng này bao gồm giọng nói the thé và đặc biệt là không có vú hoặc núm vú.

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Nguyên nhân cơ bản gây ra sự lão hóa nhanh liên quan đến hội chứng Progeria vẫn chưa được biết đến - Ảnh: Mirror

Nguyên nhân cơ bản gây ra sự lão hóa nhanh liên quan đến hội chứng Progeria vẫn chưa được biết đến. Một số nhà nghiên cứu cho rằng quá trình bất thường này là do việc tổn thương các tế bào tích lũy.

Tính đến năm 2020, Tổ chức Nghiên cứu Progeria (International Progeria Registry) đã thống kê được tổng số 131 trẻ em và thanh niên hiện đang sống chung với hội chứng Progeria trên toàn thế giới.

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