Chị em họ quyết kết hôn, tuyên bố mang thai mặc gia đình ngăn cấm, tình trạng thai nhi gây bất ngờ

Thế nhưng mới đây, một cặp đôi ở Utah, Mỹ đã bất chấp mọi rào cản pháp luật lẫn sự phản đối của gia đình để đến với nhau.

Tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, kết hôn cận huyết trong vòng 3 đời đều bị pháp luật ngăn cấm vì mục đích duy trì giá trị đạo đức, đảm bảo thế hệ tương lai được khỏe mạnh.

Theo Dailymail, Angie (38 tuổi) và Michael (37 tuổi) là chị em họ, bố của Angie là anh trai ruột của mẹ Michael.

Cặp đôi cho biết đã nảy sinh tình cảm từ khi còn nhỏ, cả hai thân thiết đến mức khiến gia đình hai bên e ngại. Khi trưởng thành, Angie và Michael đều lập gia đình riêng và không gặp nhau trong 10 năm.

Hai chị em thân thiết từ lúc nhỏ - Ảnh: Dailymail

Sau khi cả hai đều ly dị, hai chị em gặp lại tại bữa tiệc Giáng sinh năm 2018 và quyết định yêu nhau mặc cha mẹ hai bên nghĩ gì. Tháng 1 năm nay, Angela và Michael kết hôn ở tiểu bang Colorado. Vì theo luật pháp tại bang Utah, cặp đôi chỉ được kết hôn hợp pháp khi Michael 65 tuổi và Angie 55 tuổi, đặc biệt là họ phải chứng minh mình không có khả năng sinh đẻ nữa.

Tại Mỹ, 24 tiểu bang cấm kết hôn giữa anh em họ đời thứ nhất, 19 tiểu bang chấp thuận và 7 tiểu bang xem xét đặc cách tùy trường hợp.

Chưa dừng lại ở đó, đôi nam nữ còn làm đơn kiến nghị chấp thuận anh chị em họ được kết hôn gửi đến chính quyền bang Utah.

Angie tuyên bố đã mang thai 5 tháng, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh - Ảnh: Dailymail

Angie có 3 con riêng với chồng cũ. Cô quả quyết bọn trẻ đều chúc phúc cho mẹ - Ảnh: Dailymail

Mới đây, Angie còn tuyên bố mình đã mang thai con chung của cả hai được 5 tháng. Cô cũng quả quyết rằng mọi kết quả kiểm tra đều cho thấy đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất thường gì.

Vì vậy cả hai cho rằng lý thuyết anh em họ cưới nhau sẽ sinh con dị tật là vô căn cứ và sự phát triển của y học sẽ giải quyết vấn đề đó.