Chàng trai có số hưởng khi vừa ra mắt gia đình nhà người yêu đã được chiêu đãi mâm cỗ ‘siêu to khổng lồ’ với 365 món ăn các loại.

Một gia đình ở bang Andhra Pradesh đã sắp xếp một bữa tiệc hoành tráng cho con rể tương lai với 365 món ăn trong thực đơn.

Gia đình Andhra Pradesh sắp xếp bữa tiệc linh đình cho con rể tương lai. Sankranti là một lễ hội lớn và xoa hoa ở bang Andhra Pradesh. Nó là dịp để ​​các gia đình trở về quê hương của họ để đoàn tụ ấm áp bên mùa lễ hội. Makar Sankranti là một lễ hội thu hoạch của người Hindu được tổ chức trên khắp Ấn Độ, đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và bắt đầu của những ngày dài hơn khi mặt trời di chuyển về phía bắc. Tuy nhiên, một gia đình ở Narsapuram, quận tây Godavari đã làm một điều cực kỳ “bá đạo” để ăn mừng lễ hội và nó đã trở thành tâm điểm bàn tán khắc trên mạng xã hội. Gia đình họ đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho con rể tương lai và thực đơn khá công phu.

Gia đình đã đưa việc chiêu đãi con rể tương lai lên một tầm cao mới với một bữa tiệc hoàng gia xa hoa cùng thực đơn lên tới 365 món. Theo truyền thống văn hóa Telugu của người thuộc bang Andhra Pradesh, chiêu đãi con rể nhân dịp lễ hội thu hoạch hàng năm là phong tục nổi tiếng ở và gia đình này đã thể hiện sự thương yêu của họ với con rể tương lai bằng cách chuẩn bị tới 365 món ăn. Thực đơn đồ ăn công phu bao gồm 30 loại cà ri khác nhau, các món ăn như là cơm, biryani, pulihora, 100 loại kẹo truyền thống và hiện đại khác nhau, 15 loại kem, các loại bánh ngọt, đồ uống nóng, lạnh và trái cây.

T Subrahmanyam và Annapurna là gia đình người bản xứ của quận Krishna, đã ấn định cuộc hôn nhân của con trai họ là anh Saikrishna với con gái của nhà kinh doanh vàng Atyam Venkateswara Rao và Madhavi tên là Kundavi ở quận Tây Godavari. Để chào mừng lễ hội, ông nội của cô dâu là Achanta Govind và bà nội Nagamani đã quyết định tổ chức cho cháu rể và gia đình của mình một sự đón tiếp xa hoa và hoành tráng. (Theo Indiatoday)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-trai-co-so-huong-khi-vua-ra-mat-gia-dinh-nha-nguoi-yeu-da-duoc-chieu-dai-mam-co-sieu-to-khong-lo-voi-365-mon-an-cac-loai-447040.html