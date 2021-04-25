CĐM rúng động trước kiểu tập Judo như ‘địa ngục’ khiến cậu bé 7 tuổi bị chết não

Cụ thể, một cậu bé 7 tuổi sau khi đến tập Judo khoảng 90 phút thì bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê và được đưa đi cấp cứu. Khi gia đình đến nơi, bác sĩ cho biết nạn nhân bị xuất huyết nội sọ, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Thời gian gần đây, tại Thành phố Đài Trung, Đài Loan đang xôn xao câu chuyện gián tiếp " giết người " núp bóng đằng sau khóa học Judo.

Vì con trai tỏ ý muốn "bảo vệ gia đình", nên người làm bố như anh Hoàng đã chiều lòng, dẫn con đến đăng ký khóa học Judo tại một trung tâm, dưới sự dạy dỗ của thầy Hà - Một huấn luyện viên từng có nhiều thành tích cao và nổi tiếng trong giới thể thao.

Bố của nạn nhân - Anh Hoàng cho biết, con trai hiện đang học tiểu học tại một trường ở địa phương. Nhưng không vì độ tuổi còn nhỏ, mà quên chuyện phải rèn luyện thể chất, bảo vệ sức khỏe và nâng cao ý chí mạnh mẽ.

Thầy Hà - Huấn luyện viên từng có nhiều thành tích cao và nổi tiếng trong giới thể thao - Ảnh: Appledaily

Tuy nhiên, sau khoảng 8 buổi học, vào ngày 21/4, mọi chuyện mới "vỡ lở", khi trung tâm dạy Judo gọi điện thông báo con trai của anh Hoàng đã được đưa đến bệnh viện vì bất tỉnh trong lúc luyện tập.

Nhìn thấy trên khắp cơ thể của con toàn những vết bầm tím, anh Hoàng không khỏi xót thương. Yêu cầu xem lại cảnh ghi hình tại phòng tập, lúc bấy giờ, người bố lại càng sốc nặng, khi chứng kiến cảnh cậu con trai bé nhỏ bị "hành xác" trong 90 phút.

Vết bầm tím trên diện rộng ở vùng chân, mông và tay của nạn nhân - Ảnh: Appledaily

Ban đầu, nạn nhân bị một cậu bé lớn hơn liên tiếp vật qua vai khoảng 20 lần. Mặc dù khóc lóc, kêu gào đau chân, đau người nhưng Huấn luyện viên vẫn bỏ lơ. Thầy Hà sau đó tiếp tục thốc cậu bé lên, vật xuống thêm 7 lần nữa. Tổng cộng, con của anh Hoàng đã bị vật xuống đất 27 lần.

Sau khi phát hiện học trò của mình có biểu hiện khó thở, tím tái rồi ngất xỉu, lúc này thầy Hà mới gọi xe cấp cứu nhưng đã quá muộn màng.

Nạn nhân khi được đưa đến bệnh viên đã bị chết não và đang trong cơn nguy kịch - Ảnh: Appledaily

Bệnh viện mới đây cho biết, vì bị đả thương trong thời gian kéo dài nên nạn nhân đã bị chết não, tiên lượng rất xấu. Tính mạng giữ được chỉ còn dựa vào cơ may. Thậm chí, nếu may mắn sống sót, thì cậu bé cũng phải sống trong tình trạng người thực vật.

Tuy nhiên, điều khiến gia đình và cộng đồng mạng bức xúc hơn cả, sau khi gây ra sự việc, Huấn luyện viên dạy Judo - Thầy Hà chưa đưa ra một lời xin lỗi chính thức đến gia đình anh Hoàng.

Gia đình người thân nạn nhân tổ chức họp bác, mời truyền thông vào cuộc - Ảnh: Appledaily

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra xử lý.