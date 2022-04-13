Trong bài đăng có đề cập đến một cô gái họ Zheng cùng với người bạn trai họ Ma là sinh viên khóa 2018 trường Cao đẳng mạng và an ninh thông tin, hai người đồng thời được giới thiệu đến trường Đại học Giao thông Thượng Hải để học lấy bằng tiến sĩ và thạc sĩ.

Sự việc xảy ra do một tài khoản WeChat công khai của trường Đại học Điện tử Tây an vào ngày 4 tháng 4 có đăng một bài với tiêu đề là "1+1>2 Cặp đôi học bá trường Điện tử Tây An nhất ngôn cửu đỉnh!"

Sau khi bài đăng được đăng tải, ngay lập tức nó đã làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng.

Trong suốt thời gian học đại học, họ đã giành được học bổng truyền cảm hứng cấp Quốc gia, giải mô hình toán học cấp tỉnh, học sinh giỏi văn của trường và các giải thưởng khác​.

Bên cạnh đó cũng có những cuộc phỏng vấn truyền thông về câu chuyện tình yêu cùng nhau nỗ lực phấn đấu của hai người.

Nhưng ngay sau đó, một số cộng đồng mạng đã tìm được một tài khoản xã hội cá nhân có tên là @"Một trái vải ngọt ngào er" được cho là của cô Zheng, và cho rằng cô Zheng bị nghi ngờ lừa đảo trợ cấp dành cho sinh viên nghèo.

Theo ảnh chụp màn hình có liên quan được cộng đồng mạng công bố, tài khoản @Một trái vải ngọt ngào er thường xuyên cập nhật trạng thái hoạt động trong nửa cuối năm 2021, thường xuất hiện với đa dạng phong cách khác nhau, dựa trên những bộ đồ và những bức ảnh chụp ở nhiều nơi.









Ngày 12 tháng 4, Tin tức Da Xiang đã cố gắng tìm kiếm tài khoản "Một trái vải ngọt ngào er" sau đó phát hiện được tất cả bài đăng của người dùng tài khoản này đều đã bị gỡ, nhưng thông tin hiển thị liên quan vẫn cho thấy người dùng có học tại trường Đại học Điện tử Tây An.









Còn có một số cộng đồng mạng chỉ ra rằng, trên tài khoản xã hội này không chỉ có một lượng lớn ảnh ăn uống, vui chơi mà dựa trên bối cảnh trong một bức ảnh được đăng có thể thấy được là bị nghi ngờ đang sử dụng một loại kem dưỡng da mặt đắt tiền của hãng SK-II.

Vì nên, nhiều cộng đồng mạng đều đặt ra nghi vấn điều kiện kinh tế không những ở trạng thái khó khăn mà còn có thể tính là điều kiện khá tốt đấy chứ.

Như này thì có thật sự đủ điều kiện hay đáp ứng được yêu cầu để nhận được Học bổng Truyền cảm hứng Quốc gia hay không?"





Thông qua mục hỏi đáp trên trang web chính thức của Đại học Điện tử Tây An, "Quy định chi tiết xác nhận tình trạng kinh tế khó khăn của sinh viên trường Đại học Điện tử Tây An", đã chỉ ra theo mức độ khó khăn kinh tế của gia đình sinh viên, tiêu chuẩn xác định được chia thành hai mức độ: kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn và kinh tế gia đình khó khăn.

Gia đình đặc biệt khó khăn nghĩa là: "Sinh viên và gia đình hoàn toàn không có khả năng trang trải học phí, cũng không khả năng chi trả cho các chi phí sinh hoạt"

Gia đình kinh tế khó khăn nghĩa là" Sinh viên và gia đình chỉ có thể trang trải học phí, nhưng sinh viên gia đình kinh tế khó khăn không có khả năng chi trả cho tất cả chi phí sinh hoạt"





Ngày 11 tháng 4, các nhân viên có liên quan của Phòng trợ cấp trường Đại học Điện tử Tây An đã trả lời với truyền thông rằng trường đang điều tra vụ việc này.

Các nhân viên cho biết, hiện họ làm rõ được là gia đình sinh viên kinh tế khó khăn không tồn tại vấn đề gì,"Trường đang tiến hành một cuộc điều tra đào sâu để làm rõ sự việc, sau khi hoàn thành sẽ công bố rõ kết quả cho mọi người."

Để giải đáp vấn đề này, phóng viên của Tin tức Da Xiang đã liên hệ với Mu XiangMing, phó giáo sư tại khoa Luật của Đại học Công nghệ Hà Nam, ông cho biết:​"​Nếu có bất kỳ sự gian dối nào trong các tài liệu xác minh gia đình kinh tế khó khăn do Zheng cung cấp, sẽ bị hủy bỏ quyền nhận Học bổng Truyền cảm hứng Quốc gia, đánh giá tình hình để loại bỏ tư cách nhận trợ cấp."

Nếu có vấn đề giả mạo con dấu chính thức trong việc xác minh tài liệu và tình huống đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị ghép tội làm giả mạo con dấu.

Phân tích một cách khách quan, nếu gia đình sinh viên thực sự khó khăn về tài chính, nguồn gốc của việc đời sống vật chất tốt đều từ các khoản quà tặng của người yêu hay từ người khác thì sẽ không ảnh hưởng đến việc nộp hồ sơ và nhận Học bổng Truyền cảm hứng quốc gia của sinh viên.