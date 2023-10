Sự việc xảy ra do một tài khoản WeChat công khai của trường Đại học Điện tử Tây an vào ngày 4 tháng 4 có đăng một bài với tiêu đề là "1+1>2 Cặp đôi học bá trường Điện tử Tây An nhất ngôn cửu đỉnh!"

Trong bài đăng có đề cập đến một cô gái họ Zheng cùng với người bạn trai họ Ma là sinh viên khóa 2018 trường Cao đẳng mạng và an ninh thông tin, hai người đồng thời được giới thiệu đến trường Đại học Giao thông Thượng Hải để học lấy bằng tiến sĩ và thạc sĩ.