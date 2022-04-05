Cô gái 21 tuổi với vẻ ngoài bình thường và thay đổi gây SỐC sau 50 ngày chỉ vì một lời khen

Ở Hàn Quốc có một câu nói rằng "Lời tán dương khiến cá voi cũng phải nhảy múa" chính vì vậy lời khen là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống để thúc đẩy mọi người cùng tiến bộ.

Ở Hàn Quốc có một câu nói rằng "Lời tán dương khiến cá voi cũng phải nhảy múa" chính vì vậy lời khen là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống để thúc đẩy mọi người cùng tiến bộ. Đặc biết đối với những người hay tự ti thì tác dụng của lời khen ngợi giống như một ma thuật khiến họ thay đổi hoàn toàn. Gần đây, một thí nghiệm được đưa ra trong một chương trình truyền hình của Nhật Bản đã khiến các cư dân mạng bàn tán xôn xao về sự thay đổi tích cực của một cô gái tự ti nhận được lời khen từ các anh chàng đẹp trai trong 50 ngày.

Hình ảnh Kyoka được cắt ra từ chương trình Kyoka khi đó mới 21 tuổi và thường tự nhận mình là một người mập mạp, xấu xí. Đặc biệt khi người bạn thời cấp 3 của cô nói đùa rằng "lông mũi của cậu lòi hết cả ra rồi kìa" thì sự tự tin của cô ngày càng tuột dốc không phanh. Ngay cả khi mọi người khen mắt của cô ấy rất đẹp nhưng Kyoka vẫn chỉ ngờ vực chứ không cảm thấy vui mừng. Vì vậy chương trình đã gợi ý Kyoka học tiếng Ý trong 50 ngày để tăng thêm sự tự tin.

Giáo viên tiếng Ý là một người mẫu lai có ngoại hình đẹp trai và tính cách thân thiện đã được mời đến để khen ngợi cô. Trong suốt khoảng thời gian học, anh chàng người mẫu đã khen làn da trắng sáng của cô một cách tự nhiên. Ảnh được cắt ra trong chương trình Thời gian trôi qua Kyoka càng thay đổi rõ rệt. Cô bắt đầu nỗ lực hết sức để chăm sóc cho vẻ ngoài của mình hơn, bắt đầu từ việc tháo khẩu trang và tỉa lại lông mày. Không biết từ lúc nào mà nụ cười ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt cô gái tự ti ấy. Không chỉ thay đổi về ngoại hình mà ngay cả sự tự tin cũng tăng lên khi Kyoka không còn tránh chụp ảnh nữa và luôn mỉm cười. Cộng đồng mạng đã rất hứng thú và có những phản ứng như "Hiệu quả của lời khen thật tuyệt vời"; "Tôi cũng bắt đầu khen bạn gái từ hôm nay đây"; "Cô bé ấy cũng có nét sẵn rồi". Mặt khác, trong tâm lý học hiệu quả của lời khen này được gọi là 'hiệu ứng Pygmalion' - hiệu ứng thay đổi con người thông qua lời khen. Thuật ngữ này bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp rằng Pygmalion đã tạo ra một bức tượng ngà khắc họa ra người phụ nữ lý của mình và đã đem lòng yêu 'nàng' sâu sắc nên đã xin thần Tình yêu cho nàng được biến thành người thật và được Thần chấp thuận. Việc này cho thấy khi mong đợi một điều thì sẽ làm tăng khả năng thành công của mong đợi đó. Ảnh được cắt ra trong trương trình (Theo Naver Post)

Từ phim ảnh Hàn Quốc nhìn ra xã hội: Khi lòng tham của cha mẹ lại trở thành nỗi ám ảnh đè nặng tâm trí con trẻ Bản thân những người làm bố làm mẹ, không có ai thực sự ác hay xấu xa. Họ thúc ép con học hành, thi cử và đỗ đạt cao vì họ tin rằng có quyền lực, có địa vị là tốt nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-21-tuoi-voi-ve-ngoai-binh-thuong-va-thay-doi-gay-soc-sau-50-ngay-chi-vi-mot-loi-khen-460298.html