Bản tin chỉ ra rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân nữ đang đi qua khu vực nói trên trên chiếc ô tô do bạn trai 18 tuổi người địa phương lái. Tuy nhiên, cô đã bị hai nhân viên tuần tra có vũ trang đi trên xe chặn lại. Cùng một chiếc xe cảnh sát sau đó cô ấy được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân cá nhân của mình và thậm chí còn bị bắt. Họ bị buộc tội đỗ xe bên đường mà không có lý do gì, đồng thời họ cũng yêu cầu nộp phạt 2.000RM tại chỗ, dọa sẽ đưa hai người về đồn công an nếu không làm.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin, mặc dù nam tài xế từng từ chối trả tiền vì không mang theo tiền mặt và vượt quá giới hạn nhưng một trong những nhân viên tuần tra đã thay đổi quyết định và nói rằng anh ta sẽ chỉ trả 500RM sau khi đưa nạn nhân nữ vào. Xe cảnh sát, anh ta lên xe và ép cô. Anh ta lái xe đến một ngân hàng gần đó để rút tiền, nhưng một người tuần tra khác ở lại trong xe cảnh sát đã bí mật và cưỡng bức nạn nhân nữ quan hệ tình dục bằng miệng 3 lần trước khi cưỡng hiếp cô, sau đó quay lại chỗ cũ.