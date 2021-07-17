Cảnh báo 'trend độc' trên Tiktok: Thực nghiệm công thức luộc trứng mới học, người phụ nữ nhận cái kết nhớ đời, tổn hại nhan sắc cực nghiêm trọng

Thế giới 17/07/2021 16:15

Cô gái trẻ thử công thức luộc trứng vừa học được trên Tiktok nhưng không may đã xảy ra sự cố nguy hiểm làm khuôn mặt của cô bị bỏng nặng nề, da bị bong tróc từng mảng.

Hiện nay, mạng xã hội Tiktok đang được giới trẻ rất ưa chuộng và thường xuyên theo dõi. Bên cạnh những đoạn clip hài hước, những Tiktoker còn cho ra nhiều nội dung tạo "trend" mới lạ như biến hình, cover đoạn nhạc, bài nhảy, nấu ăn,... Mới đây, theo ABC news, một cô gái trẻ tên Chantelle Conway (25 tuổi, sống tại Anh) đã bị bỏng khuôn mặt khá nặng sau khi thử luộc trứng theo đoạn clip mới học được trên TikTok.

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Khuôn mặt của cô gái Anh bị bỏng sau khi thử luộc trứng theo cách trên Tiktok

Cụ thể, cô gái chia sẻ cách luộc trứng theo công thức trên Tiktok như sau: Người thực hiện đập quả trứng vào cốc nước nhỏ và cho vào một thìa giấm rồi bỏ vào lò vi sóng quay trong 90 giây. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện theo công thức, Chantelle cho biết cô đã dùng một chiếc thìa lạnh để vớt trứng ra khỏi cốc nhưng không hề biết điều này sẽ gây phản ứng với phần nước đang sôi khiến nước bắn ra xung quanh. Vì vậy, khi cô đang cúi người sát chiếc cốc để lấy trứng, mặt cô gần như hứng trọn phần nước nóng bắn ra. 

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Mặt của Chantelle bị bỏng, da bong tróc từng mảng sau sự cố xảy ra

May mắn, khi sự cố vừa xảy ra, cô đã nhanh chóng nhắm mắt lại nên không bị tổn thương thị lực. Lúc xảy ra tai nạn, chỉ có Chantelle đang ở nhà với cô con gái 18 tháng tuổi. Hiện tại, phần da mặt của Chantelle đã dần hồi phục. Tại biện viện, cô được bác sĩ cho đắp mặt nạ thạch và sử dụng thuốc giảm đau. Cô cho biết không thể để da mặt tiếp xúc với ánh nắng trong khoảng 12 tháng.

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Hình ảnh của Chantelle trước khi tai nạn đáng tiếc xảy ra

Qua sự việc này, thông qua trang cá nhân, Chantelle Conway mong muốn lên tiếng cảnh báo mọi người về phương pháp làm trứng luộc vô cùng nguy hiểm mà cô học được qua TikTok. 

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