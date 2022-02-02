Cách gian lận đầy tinh vi của người đàn ông khi giấu thiết bị không dây trong bộ tóc giả khiến dân mạng cũng phải ‘trầm trồ’

Thế giới 02/02/2022 01:20

Một thí sinh tham gia thi kiểm tra vào cảnh sát Uttar Pradesh đã đưa gian lận lên một ‘tầm cao’ mới hoàn toàn khác với những ‘kỹ thuật thông dụng’ đến không thể tưởng tượng được.

Cách gian lận đầy tinh vi của người đàn ông khi giấu thiết bị không dây trong bộ tóc giả khiến dân mạng cũng phải ‘trầm trồ’ - Ảnh 1
Một chàng trai bị bắt quả tang gian lận trong kỳ thi thanh tra ở Uttar Pradesh.

 

Bạn đã bao giờ gian lận trong những kỳ thi chưa? Ngay cả khi bạn chưa từng gian lận bạn có thể đã từng bắt gặp bạn cùng lớp của đang lôi ra một tờ giấy nhỏ với những câu trả lời được viết nguệch ngoạc trên đó đúng không? Nhưng đã qua rồi cái thời mà các kỹ thuật gian lận thông thường như vậy được học sinh sử dụng. Một người tham gia kiểm tra ở kỳ thi cảnh sát Uttar Pradesh đã đưa việc gian lận lên một “tầm cao” mới, hoàn toàn khác với những kỹ thuật “thông thường” mà những kẻ gian lận thậm chí không thể tưởng tượng được. Một video quay cảnh chàng thanh niên bị giám thị tại địa điểm thi bắt quả tang về việc gian lận “tinh vi” hiện đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Đoạn video do nhân viên cảnh sát Rupin Sharma chia sẻ trên Twitter, video cho thấy chàng trai đã bị bắt quả tang đang gian lận khi đi thi. Khi video bắt đầu, giám thị phát giác hai tai nghe có gắn sợi dây mỏng của chàng trai. Khi quan sát cẩn thận hơn, giám thị thấy rằng các sợi dây được gắn vào một thiết bị bluetooth được giấu cẩn thận trong bộ tóc giả của chàng trai này.

Chàng trai đã bị bắt sau khi được kiểm tra bằng máy dò kim loại và thiết bị gian lận.

Đoạn video đã thu hút hơn 94.000 lượt xem và nhận rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Trong khi một số người ngạc nhiên với cách vượt qua kỳ thi như vậy, những người khác cho rằng họ thà học tập hơn là sắp xếp một cách thức gian lận tinh vi đến như vậy.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này?

An Nhiên (Theo Indiatoday)

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