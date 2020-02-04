Cả gia đình bị hàng xóm đóng đinh chặn cửa vì trở về từ Vũ Hán

Theo Bjnews, gia đình bị chặn cửa gồm 8 người, trong đó có 3 trẻ em mới từ Vũ Hán về Giang Tô ăn Tết.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm đàn ông dùng những thanh sắt to dài chặn cửa ra vào của một hộ gia đình, mặc những người bên trong gào thét phản đối. Trên bức tường ngoài căn hộ cũng bị dán thông báo: "Gia đình này vừa từ Vũ Hán về, xin đừng tiếp xúc".

Khi về nhà, gia đình ông Khang được chính quyền yêu cầu khai báo về lịch trình, những khách sạn đã ở hoặc những nơi nghỉ chân tiếp xúc với nhiều người.

Ông Khang chủ gia đình nói rằng họ đã tự cách ly từ khi trở về nhưng chẳng ai tin. Cả gia đình ông đến Vũ Hán sinh sống đã 11 năm nay, năm nào cũng về quê ăn Tết. Ngày 21/1, nhà ông Khang đã kịp về quê trước khi Vũ Hán "nội bất xuất ngoại bất nhập".

Hàng ngày ông Khang đều tiến hành đo thân nhiệt 2 lần cho tất cả những người trong gia đình và tự hạn chế ra ngoài trừ lúc đi chợ và đi đổ rác. Sức khỏe của 8 người trong gia đình ông đều bình thường.

Đến ngày mùng 2 Tết, ông nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ yêu cầu thông báo số chứng minh thư. Việc này đã được ông thực hiện nhiều lần từ những ngày đầu trở về. Ông cảm thấy bực mình và nói rằng gia đình mình đang bị coi như tội phạm.

Chiều hôm đó, một số hàng xóm đã dùng ván gỗ đóng đinh chặn cửa nhằm ngăn cản gia đình ông Khang tiếp xúc với xã hội. Cả gia đình đã yêu cầu mở cửa nhưng không lay chuyển được hàng xóm.

Cả gia đình 8 người bị hàng xóm nhốt lại vì sợ lây lan dịch bệnh do virus corona - Ảnh: Bjnews

Nhóm người nói rằng họ có trách nhiệm cách ly gia đình ông với xã hội để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh do virus corona trong 14 ngày. Những nhu yếu phẩm cần thiết họ sẽ mua, việc thanh toán do gia đình ông Khang chi trả.

Sau khi bị nhốt, ông muốn đưa gia đình trở về Vũ Hán. Tuy nhiên, nhà chức trách ở Vũ Hán khuyên ông nên ở lại Giang Tô vì tình hình dịch bệnh đang rất nghiêm trọng.

Hàng ngày, những người trong gia đình ông Khang được một người hàng xóm cung cấp thức ăn. Người này cho rau và thức ăn vào một cái túi rồi treo vào sợi dây thừng để gia đình ông kéo lên.

Ông Khang cảm thấy khó chịu vì cả nhà chỉ được sinh hoạt trong không gian chật hẹp, rác chất thành đống. Mọi người cũng chỉ quanh quẩn chơi mạt chược và xem phim để giết thời gian.

Trên tường dán dòng chữ cảnh báo - Ảnh: Bjnews

Tuy bức xúc với hành động tước quyền tự do vô lý của những người hàng xóm nhưng ông Khang cũng cảm thấy đây là tai họa quốc gia, mình phải chấp nhận thực tế.

Sau thời gian cách ly, cả nhà ông Khang vẫn khỏe mạnh và ông cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền huyện Liên Thủy (tỉnh Giang Tô) đã dỡ bỏ những chốt chặn cửa bên ngoài gia đình ông Khang. Tuy nhiên hiện cả nhà ông vẫn tự cách ly đủ 14 ngày theo yêu cầu của y tế địa phương.