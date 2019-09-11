Bộ quần áo hở trên, lộ dưới và hành động hớ hênh ngoài đường của cô gái bị dân mạng ‘ném đá’

Thế giới 11/09/2019 16:08

Không chỉ ăn mặc phản cảm, cô gái còn vô tư chỉnh áo ngực ngoài đường khiến nhiều người không khỏi “ngứa mắt”.

Từ trước đến nay, việc các cô gái ăn mặc phản cảm ra đường luôn bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt. Hầu hết mọi người đều cho rằng khi ra ngoài, các bạn trẻ nên chú ý các ăn mặc để không khiến những người xung quanh khó chịu.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô gái diện bộ quần áo vừa ngắn, vừa hở chẳng khác gì đồ ngủ mặc ở nhà ra đường khiến nhiều người không khỏi cảm thấy xấu hổ thay. Chưa kể, cô gái trẻ này còn vô tư sửa áo ngực ngay ngoài đường. Được biết, những tấm ảnh trên được chụp tại Đài Loan, hành động phản cảm của cô gái vô tình bị người đi đường chụp lại.

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Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm bị cư dân mạng 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, bức ảnh trên đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Hầu hết mọi người đều phê phán bộ quần áo hở trên, lộ dưới của cô nàng.

“Cái này mặc ở nhà thì được chứ ai lại mang ra đường. Nhìn phản cảm chết đi được, mấy cô gái trẻ ngày nay thật táo bạo”, một dân mạng chỉ trích.

“Chắc cô gái trẻ quên mất đang ở ngoài đường nên mới có hành động xấu hổ thế này. Hay là cái này thành thói quen rồi? Công nhận cô ấy vô tư thật, nên để mọi người ‘ném đá’ cho tỉnh táo lại”, bình luận của một người dùng mạng xã hội.

"Cô gái này thoải mái quả nhỉ, nhìn đúng ngứa mắt. Không biết bao nhiêu cô bị mắng chửi rồi mà chẳng biết rút kinh nghiệm", nhiều người ngao ngán trước sự vô tư thái quá của cô gái trẻ.

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