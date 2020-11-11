Bố mẹ giả vờ ngất để thử lòng con, phản ứng 'phân biệt đối xử' của bé gái khiến ai nấy cười sặc sụa

Chắc hẳn ngày nhỏ ai cũng từng được hỏi câu "yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn". Lúc này, đứa trẻ nào cũng cảm thấy khó xử vì không biết phải trả lời sao. Thậm chí có những người còn thừa nhận rằng khi ở với bố thì sẽ nói yêu bố hơn, lúc ở với mẹ lại bảo yêu mẹ hơn. Đây có lẽ là cách giải quyết vẹn toàn nhất để bố mẹ không phải "tị nạnh" nhau.

Mới đây, trang Sina chia sẻ loạt ảnh ghi lại cảnh đôi vợ chồng người Trung Quốc giả vờ ngất để thử lòng con thu hút sự chú ý của dân mạng.