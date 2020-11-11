Bố mẹ giả vờ ngất để thử lòng con, phản ứng 'phân biệt đối xử' của bé gái khiến ai nấy cười sặc sụa

Đôi vợ chồng giả vờ ngất để xem phản ứng của con, cách xử lý 'phân biệt đối xử' của bé gái khiến ai nấy không nhịn được cười.
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Chắc hẳn ngày nhỏ ai cũng từng được hỏi câu "yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn". Lúc này, đứa trẻ nào cũng cảm thấy khó xử vì không biết phải trả lời sao. Thậm chí có những người còn thừa nhận rằng khi ở với bố thì sẽ nói yêu bố hơn, lúc ở với mẹ lại bảo yêu mẹ hơn. Đây có lẽ là cách giải quyết vẹn toàn nhất để bố mẹ không phải "tị nạnh" nhau.
Mới đây, trang Sina chia sẻ loạt ảnh ghi lại cảnh đôi vợ chồng người Trung Quốc giả vờ ngất để thử lòng con thu hút sự chú ý của dân mạng.
Đầu tiên, ông bố giả vờ lăn ra ghế sofa ngất xỉu. Thấy bố làm mặt đau đớn, bé gái vội vã lay người bố. Thấy bố không có phản ứng gì, cô bé đã thơm vào má bố một cái cực tình cảm. Lúc này, ông bố không nhịn được nữa mà mở mắt mỉm cười với con, trái tim như muốn tan chảy vì hành động quá đỗi tình cảm của cô bé.
Sau đó, người mẹ cũng lặp lại hành động của chồng. Cứ tưởng con gái sẽ lo lắng cho mẹ nhiều hơn, ai ngờ bé gái lấy tay tát vào má mẹ. Quá bất ngờ, bà mẹ mở mắt hỏi "Sao con lại làm thế với mẹ?". Đứa bé với vẻ mặt ngây thơ vô số tội khiến ai nấy không thể nhịn cười.
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Tội dễ sợ luôn á"; "Sao phân biệt đối xử thế con ơi"; "Con tôi cũng thế, chăm bẵm nó suốt ngày mà nó chỉ quấn bố thôi"; "Con gái thường gắn bó với bố hơn với mẹ"; "Trong suy nghĩ của trẻ thì cũng chỉ là cách đánh thức khác nhau mà thôi, không có ý phân biệt đối xử đâu"...