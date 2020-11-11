Bố mẹ giả vờ ngất để thử lòng con, phản ứng 'phân biệt đối xử' của bé gái khiến ai nấy cười sặc sụa

Thế giới 11/11/2020 10:29

Đôi vợ chồng giả vờ ngất để xem phản ứng của con, cách xử lý 'phân biệt đối xử' của bé gái khiến ai nấy không nhịn được cười.

Chắc hẳn ngày nhỏ ai cũng từng được hỏi câu "yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn". Lúc này, đứa trẻ nào cũng cảm thấy khó xử vì không biết phải trả lời sao. Thậm chí có những người còn thừa nhận rằng khi ở với bố thì sẽ nói yêu bố hơn, lúc ở với mẹ lại bảo yêu mẹ hơn. Đây có lẽ là cách giải quyết vẹn toàn nhất để bố mẹ không phải "tị nạnh" nhau. 

Mới đây, trang Sina chia sẻ loạt ảnh ghi lại cảnh đôi vợ chồng người Trung Quốc giả vờ ngất để thử lòng con thu hút sự chú ý của dân mạng.

Đầu tiên, ông bố giả vờ lăn ra ghế sofa ngất xỉu. Thấy bố làm mặt đau đớn, bé gái vội vã lay người bố. Thấy bố không có phản ứng gì, cô bé đã thơm vào má bố một cái cực tình cảm. Lúc này, ông bố không nhịn được nữa mà mở mắt mỉm cười với con, trái tim như muốn tan chảy vì hành động quá đỗi tình cảm của cô bé. 

gia vo ngat 1
Bé gái hôn lên má để đánh thức bố dậy - Ảnh: Sina

Sau đó, người mẹ cũng lặp lại hành động của chồng. Cứ tưởng con gái sẽ lo lắng cho mẹ nhiều hơn, ai ngờ bé gái lấy tay tát vào má mẹ. Quá bất ngờ, bà mẹ mở mắt hỏi "Sao con lại làm thế với mẹ?". Đứa bé với vẻ mặt ngây thơ vô số tội khiến ai nấy không thể nhịn cười. 

gia vo ngat 2gia vo ngat 3gia vo ngat 4

gia vo ngat 5
Bé gái đánh thức bố tình cảm bao nhiêu thì với mẹ lại phũ phàng bấy nhiêu - Ảnh: Sina

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Tội dễ sợ luôn á"; "Sao phân biệt đối xử thế con ơi"; "Con tôi cũng thế, chăm bẵm nó suốt ngày mà nó chỉ quấn bố thôi"; "Con gái thường gắn bó với bố hơn với mẹ"; "Trong suy nghĩ của trẻ thì cũng chỉ là cách đánh thức khác nhau mà thôi, không có ý phân biệt đối xử đâu"...

Cậu bé 12 tuổi xông vào bóp cổ mẹ giữa quán ăn, hành động ngay sau đó của bà mẹ bị chỉ trích

Cậu bé 12 tuổi xông vào bóp cổ mẹ giữa quán ăn, hành động ngay sau đó của bà mẹ bị chỉ trích

Bị mắng mỏ, cậu bé 12 tuổi lao vào bóp cổ mẹ khiến người xung quanh phẫn nộ. Hành động ngay sau đó của bà mẹ nhận về nhiều chỉ trích.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh gây bão mạng hình ảnh hài hước

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 49 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích