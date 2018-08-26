Bố chồng 'kiểm tra trinh tiết' con dâu tương lai hàng chục lần trước khi cưới

Thế giới 26/08/2018 14:24

Lợi dụng danh nghĩa kiểm tra trinh tiết con dâu tương lai trước khi cưới, gã bố chồng nhiều lần giở trò đồi bại với cô bé chỉ mới 16 tuổi.

Tại Indonesia, nhiều nơi vẫn còn giữ tư tưởng lạc hậu là kiểm tra trinh tiết trước khi cưới hoặc khi các cô gái ứng tuyển vào ngành quân đội hay cảnh sát. Điều này đã dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường.

Theo thông tin từ MSN News, mới đây một người đàn ông 47 tuổi, sống tại Polewali Mandar Regency, Sulawesi (Indonesia) đã bị bắt vì tội tấn công tình dục với con dâu tương lai 16 tuổi. Cảnh sát quận Wonomulyo cho biết, họ đã bắt giữ người đàn ông tên MA sau khi nhận được thông tin người này quấy rối vị hôn thê của con trai mình là JW.

Bố chồng 'kiểm tra trinh tiết' con dâu tương lai hàng chục lần trước khi cưới - Ảnh 1
Người đàn ông bị bắt vì lạm dụng tình dục con dâu tương lai nhiều lần - Ảnh: The Star

Sau khi bị bắt, người này thú nhận với cảnh sát rằng ông ta đã nhiều lần có hành vi không đứng đắn với con dâu tương lai khi kiểm tra trinh tiết của cô.

Người này ngụy biện: “Vì con dâu tương lai của tôi có quá nhiều bạn nam, chính vì thế tôi phải làm vậy để kiểm tra trinh tiết của con bé”.

Tuy nhiên, nạn nhân khai rằng cô đã bị ông MA lạm dụng tổng cộng 10 lần. Vì sợ đám cưới bị hủy nên cô không dám chống cự hay tố cáo ông ta.

Bố chồng 'kiểm tra trinh tiết' con dâu tương lai hàng chục lần trước khi cưới - Ảnh 2
Vì sợ không thể kết hôn nên cô gái không dám kháng cự khi bị bố chồng tương lai kiểm tra trinh tiết - Ảnh: MSN News

Cảnh sát trưởng Jufri Hamid nói rằng MA đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo vệ Trẻ em của quốc gia này. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thẩm vấn thủ phạm và các nhân chứng khác, đặc biệt là những người thân trong gia đình họ.

Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) đã đưa ra các báo cáo đáng lo ngại về việc kiểm tra trinh tiết khi tuyển dụng nữ cảnh sát của quân đội Indonesia. Hành vi này vẫn đang được tiếp tục mặc dù đã lỗi thời và hoàn toàn không có giá trị khoa học.

 

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Từ khóa:   tấn công tình dục bố chồng con dâu kiểm tra trinh tiết

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