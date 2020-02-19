Bị từ chối tình cảm, người đàn ông 50 tuổi đã thiêu sống cô gái trẻ khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Mới đây, truyền thông Đài Loan đưa tin, vào ngày 17/2, một người đàn ông lớn tuổi tại Lô Châu, thành phố Tân Bắc, Đài Loan đã thiêu sống cô gái trẻ vì bị từ chối tình cảm.

Được biết nạn nhân họ Hoàng, 22 tuổi, là người Việt Nam, làm việc tại một spa ở khu phố Tàu. Trước đó, vào 3 giờ sáng cùng ngày, người đàn ông họ Tô mang theo 2 xô đựng xăng xông vào spa nơi nạn nhân làm việc.

Vì mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông 50 tuổi thiêu sống cô gái trẻ - Ảnh: Internet

Sau khi tạt xô xăng đầu tiên vào một nhân viên ở quầy lễ tân, gã đe dọa người này dẫn lên tầng 2 tìm cô gái họ Hoàng. Ngay khi gặp, gã đổ hết xăng lên người nạn nhân rồi dùng lửa thiêu sống. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời đi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc vì đối tượng dùng xăng và bật lửa đe dọa nên không ai dám đến gần. Sau đó, người dân nhìn thấy ngọn lửa bùng lên tại tầng 2 của spa nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nạn nhân là người Việt Nam chỉ mới 22 tuổi - Ảnh: ETToday

Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Sau khi kiểm tra, cảnh sát tìm thấy một thi thể nữ bị cháy xém ở tầng 2. Ngoài ra, vụ việc còn khiến một người khác ở tầng 8 bị thương do đám cháy.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục truy bắt hung thủ.

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