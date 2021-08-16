Bị quý ông 42 tuổi cưỡng hiếp nhiều lần đến mang thai, bé gái 14 tuổi trầm cảm nặng, nhảy lầu tự tử

Thế giới 16/08/2021 14:44

Sự việc đau lòng này vẫn đang gây xôn xao dư luận.

Mới đây, dư luận Trung Quốc không khỏi xôn xao trước vụ án một thiếu nữ chưa tròn 14 tuổi ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã tự tử sau khi bị một chủ doanh nghiệp cưỡng hiếp. Cụ thể, ngày 28/6/2020, nạn nhân Chúc Tiểu Tiểu (tên nhân vật đã được thay đổi) được phát hiện tử vong do rơi xuống từ tầng 11 của một tòa nhà tại thành phố Thành Đô.

Gia đình của cô bé cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng bắt nguồn từ việc Chúc Tiểu Tiểu bị một ông chủ họ Khưu cưỡng hiếp. Sau đó, Tiểu Tiểu đã mang thai và từng phải đi phá thai. Cô bé được chẩn đoán là bị trầm cảm nặng sau khi phá thai.

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 Chúc Tiểu Tiểu được phát hiện tử vong do rơi xuống từ tầng 11 của một tòa nhà tại thành phố Thành Đô

Tối ngày 28/6/2020, khi mẹ và bà ngoại vừa ra khỏi nhà, cô bé đã đi thẳng tới cửa sổ phòng khách, giẫm lên ghế để leo lên cửa sổ rồi quay lưng ra ngoài và thả người xuống từ tầng 11. Về đối tượng họ Khưu, mẹ của nạn nhân cho biết, Tiểu Tiểu và người này quen nhau trên Internet từ năm 2019.

Ngay một thời gian quen nhau qua mạng, Khưu gửi cho Tiểu Tiểu tiền và yêu cầu bé gái chụp ảnh, quay phim vùng kín của mình rồi gửi cho hắn ta. Tiếp đó, Khưu yêu cầu cô bé ra ngoài gặp mặt và đe dọa rằng nếu không nghe theo, hắn tung tất cả những hình ảnh, video nhạy cảm kia cho nhà trường và cha mẹ của cô.

Vào ngày 20/8/2019, đối tượng này dẫn cô bé tới khách sạn và có quan hệ tình dục. Tới ngày 3/2/2020, mẹ Tiểu Tiểu phát hiện con gái dù đã đến kỳ nhưng không thấy có kinh nguyệt nên đã đưa cô bé đến bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ đã xác định Tiểu Tiểu đã mang thai 15 tuần. Ngay lúc đó, mẹ cô đã báo vụ việc cho cảnh sát.

Sau khi nhận tin báo, vụ án được chính thức lập hồ sơ để tiến hành điều tra. Đối tượng Khưu cũng bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi. Cảnh sát cũng đã lấy mẫu ADN của thai nhi và xác nhận rằng chính Khưu đã gây ra việc này.

Trước khi gây ra tội "tày đình" cho một đứa trẻ, đối tượng họ Khưu cũng từng bị kết án 3 năm tù vì tội đánh nhau do mâu thuẫn trong kinh doanh. Với 8 lần có hành vi cưỡng hiếp nạn nhân chưa đủ tuổi thành niên, Khưu đã bị kết án tù chung thân. Tuy nhiên, đối tượng này đã tuyên bố trước tòa rằng sẽ tiếp tục kháng cáo.

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