Bị phản bội, vợ trói chồng và bồ nhí vào gốc cây trong tình trạng lõa lồ để trút giận

Thế giới 26/02/2019 16:01

Bị 'cắm sừng', người phụ nữ trói cả chồng lẫn bồ nhí vào một thân cây trên phố trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh một cặp nam nữ bị trói vào gốc cây trên phố trong tình trạng không mảnh vải che thân. Theo một số nhân chứng, vợ của người đàn ông sau khi phát hiện chồng ngoại tình đã dùng dây thừng trói cả chồng lẫn bồ nhí vào thân cây.

Người thân trong gia đình cũng ủng hộ chị vợ nên anh chồng chạy không thoát, chỉ biết im lặng khi bị mọi người trên phố chỉ trỏ, bàn tán. Kết cục của cô nhân tình cũng thảm không kém người chồng. Bị người đi đường quay phim chụp ảnh, thậm chí chửi bới vì tội cướp chồng, cô gái trẻ chỉ còn biết dùng tay che đi những bộ phận cơ thể nhạy cảm đang phô ra trước hàng trăm cặp mắt người đời.

Một lúc sau, cảnh sát đã có mặt giải cứu đôi nam nữ, đưa tất cả những bên liên quan về trụ sở giải quyết vụ việc. Theo Mirror, sự việc xảy ra ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Bị phản bội, vợ trói chồng và bồ nhí vào gốc cây trong tình trạng lõa lồ để trút giận - Ảnh 1
Vợ trói chồng và nhân tình vào gốc cây giữa phố trong tình trạng lõa lồ - Ảnh: Mirror

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về vô số bình luận trái chiều. Một số người hả hê trước kết cục của đôi nam nữ, số khác lại cho rằng hành động của chị vợ quá dã man.

"Chồng đi ngoại tình thì dĩ nhiên phải tức giận rồi. Tuy nhiên không được làm nhục người khác như thế. Hành động này chẳng những trái đạo đức mà còn vi phạm pháp luật"; "Đáng đời lắm cặp đôi gian phu dâm phụ"; "Theo tôi thì không nên làm vậy chút nào. Hết tình cảm thì nên ly hôn chứ đừng hành hạ nhau như thế"; "Ôi phụ nữ thật đáng sợ!";..., dân mạng bình luận.

Hiện bức ảnh vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

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