Bị nhắc nhở vì mặc bikini mảnh như sợi dây, cô gái đáp trả ‘đây là hình thức nghệ thuật’ và cái kết đắng

Bị nhắc nhở ăn mặc phản cảm khi chọn một bộ bikini mảnh như sợi dây, cô gái không ngại ngùng mà còn đáp trả “đây là hình thức nghệ thuật”.

Tắm biển là cơ hội cho các cô gái thoả sức diện bikini để khoe hình thể. Thế nhưng ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm rất mong manh. Mới đây, hình ảnh một cô gái diện bộ bikini mảnh như sợi dây lan truyền trên mạng khiến người xem không khỏi “nhức mắt". Cô gái ăn mặc phản cảm khi du lịch cùng bạn trai - Ảnh: The Sun Khi bị nhân viên khách sạn nhắc nhở vì việc ăn mặc phản cảm, không phù hợp, cô gái chẳng những không xin lỗi, thay đổi trang phục mà còn thản nhiên đáp trả “đây là hình thức nghệ thuật”.

Theo The Sun, vụ việc trên xảy ra tại Philippines. Nữ du khách là người Đài Loan, đi du lịch cùng bạn trai. Vì thái độ kiên quyết của cô gái nên nhân viên khách sạn đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Bị nhắc nhở, cô nàng còn cho rằng đây là nghệ thuật - Ảnh: The Sun Sau đó, cảnh sát Philippines đã phạt nữ du khách 2.500 Peso (khoảng 1,2 triệu đồng) vì hành vi ăn mặc khiêu dâm và tục tĩu. Cảnh sát quyết định xử phạt vì không muốn những du khách khác phạm lỗi tương tự. Đây là bài học đắt giá dành cho những cô gái có sở thích ăn mặc sexy ở những nơi công cộng hay khi đi du lịch, đặc biệt là ở một quốc gia khác. Cuối cùng cảnh sát địa phương đã ra quyết định xử phạt cô gái này - Ảnh: The Sun Ngay sau khi được các cơ quan truyền thông chia sẻ rộng rãi, vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều đồng ý với cách giải quyết của chính quyền địa phương. Mọi người cho rằng các cô gái trẻ nên xem đây là bài học cho bản thân, đừng nên ăn mặc hở hang quá đà ở nơi công cộng. Đặc biệt là khi du lịch nước ngoài bởi vì một số quốc gia có quy định vô cùng nghiêm khắc về trang phục.

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