Bị nghi ăn trộm, cô gái tự lột sạch đồ giữa trung tâm thương mại

Thế giới 28/09/2019 15:06

Để chứng minh mình không ăn cắp trong siêu thị, cô gái đã tự lột sạch đồ trước bàn dân thiên hạ khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Lột đồ giữa chốn đông người vốn bị đánh giá là hành động phản cảm, bất lịch sự. Thế nhưng cô gái tự lột sạch đồ trong siêu thị như trường hợp dưới đây lại được nhiều dân mạng ủng hộ.

Clip: Bị nghi ăn cắp, cô gái tự lột sạch đồ trong siêu thị

Theo The Sun, sự việc xảy ra hôm 25/9 vừa qua tại siêu thị Walmart thuộc khu trung tâm thương mại Tepeyac, Mexico. Theo những gì diễn ra trong clip trích xuất từ camera an ninh, cô gái mặc áo thun đen, váy trắng đang đứng  nói chuyện ở lối ra vào với một người đàn ông, được cho là nhân viên bảo vệ của siêu thị.

Sau vài phút nói chuyện, cô gái đột nhiên nhún vai tỏ thái độ không hài lòng, sau đó cởi chiếc váy mình đang mặc rồi đi ra ngoài. Tiếp đến, sau khi bị nhân viên yêu cầu quay lại để giải thích, cô gái tiếp tục cởi nốt chiếc áo đang mặc, chỉ để lại nội y rồi vùng vằng bỏ đi. 

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Clip: Bị nghi ăn cắp, cô gái tự lột sạch đồ trong siêu thị - Ảnh cắt từ clip

Nguyên nhân là do cô gái bị bảo vệ chặn lại vì nghi ngờ ăn cắp đồ trong siêu thị. Vì quá bức xúc nên mới dùng cách cực đoan là lột sạch đồ trên người để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Hiện vẫn chưa rõ cô gái trong clip có bị bắt giữ hay báo cáo với chính quyền vì hành vi lột đồ tại nơi công cộng hay không. Tuy nhiên sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã chia thành 2 luồng ý kiến, một bên thì phản đối hành vi phản cảm của cô gái, số khác lại ủng hộ và cho rằng cô nàng rất cá tính.

"Nhân viên bảo vệ cũng chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Cô gái nên giải thích rõ ràng hoặc đến chỗ riêng tư nhờ nữ bảo vệ kiểm tra. Lột đồ nơi công cộng chẳng hay ho gì"; "Nếu tôi là cô gái đó, tôi cũng sẽ hành động tương tự rồi chửi vào mặt tên bảo vệ một trận"; "Tôi thấy cô nàng rất cá tính"; "Lại muốn làm nổi để thu hút sự chú ý đây mà"..., dân mạng bình luận.

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