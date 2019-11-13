Bị máy điều hòa không khí rơi trúng, bé gái 2 tuổi chết thương tâm trên xe nôi

Thế giới 13/11/2019 17:57

Bé gái 2 tuổi đang được mẹ đưa đi dạo thì bị máy điều hòa rơi trúng. Vụ tai nạn thương tâm khiến nạn nhân tử vong ngay trên xe nôi.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Toronto (Canada) vào ngày 11/11 vừa qua. Vào thời điểm trên, bé gái 2 tuổi đang ngồi trên xe nôi, được mẹ đẩy trên đường thì bất ngờ bị một máy điều hòa không khí từ tầng 8 của một tòa nhà rơi trúng.

Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó. Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này, ban quản lý tòa nhà đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Ngoài ra, họ cũng kêu gọi cư dân tại đây lắp đặt điều hòa không khí theo tiêu chuẩn an toàn. 

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Vụ tai nạn thương tâm khiến bé gái 2 tuổi tử vong - Ảnh: CBC

Thời gian gần đây, ở Việt Nam cũng xảy ra không ít vụ tai nạn do sự bất cẩn của người dân sống trong chung cư.

Vào ngày 28/8 vừa qua, một chiếc chổi lau nhà (loại xoay, cán bằng inox) bất ngờ rơi từ tầng 17 chung cư 87 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) xuống đất khiến bé trai hơn 1 tuổi bị thương phải nhập viện.

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Bé trai 16 tháng tuổi bị thương vì cây lau nhà rơi trúng đầu - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào buổi sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng động mạnh, la hét thất thanh ở sân chung cư. Đến kiểm tra, mọi người phát hiện bà D. và cháu trai 16 tháng tuổi bị chiếc chổi lau nhà rơi trúng, bé trai bị chảy máu đầu. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Ban quản lý tòa nhà đã làm việc với chủ căn hộ đánh rơi chổi lau nhà xuống sân. Theo giải thích của chủ căn hộ, vì sơ ý nên họ đã để rơi chiếc chổi từ ban công.

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Từ khóa:   Canada tai nạn nghiêm trọng tai nạn trẻ em

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