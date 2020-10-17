Dù đang trên tàu điện ngầm nhưng người đàn ông này vẫn luồn tay vào váy một nữ sinh đại học. Sau đó, gã đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì tội lạm dục tình dục phụ nữ.

Theo truyền thông Nhật Bản, vào ngày 13/10, một người đàn ông 36 tuổi bị cảnh sát nước này bắt giữ với cáo buộc lạm dụng tình dục phụ nữ trên chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Sagamihara.

Theo đó, đối tượng đã luồn tay vào váy một nữ sinh đại học khi cô ngủ say trên tàu điện ngầm. Chưa hết, người này còn động chạm vào vòng 1 của nạn nhân. Sự việc diễn ra trong khoảng 20 phút.

Trong lúc bị sàm sỡ, nữ sinh dù biết hết hành động của kẻ biến thái nhưng vẫn ngồi yên, không di chuyển khỏi chỗ ngồi. Tuy nhiên, khi đến trạm dừng chân tiếp theo nữ sinh này nhanh chóng tóm lấy cánh tay của gã “yêu râu xanh" rồi hét lớn: “Hắn ta là kẻ đã quấy rối tình dục tôi!”.

Bị luồn tay vào váy trên tàu điện ngầm, cô gái nhanh trí khiến tên 'yêu râu xanh' bị bắt ngay sau đó - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cảnh sát vào cuộc và người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai vì không kiềm chế được ham muốn nên đã có hành vi động chạm cô gái ngồi bên cạnh. Thấy cô gái ngủ mê, gã nghĩ rằng không ai hay biết nhưng không ngờ lại bị nạn nhân bắt tại trận.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, vụ việc đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bức xúc trước hành vi của kẻ biến thái trên tàu điện ngầm và khen ngợi sự lanh trí của cô gái.

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