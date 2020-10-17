Bị kẻ lạ luồn tay vào váy trên tàu điện ngầm, cô gái nhanh trí khiến 'yêu râu xanh' bị bắt tại trận

Thế giới 17/10/2020 17:21

Dù đang trên tàu điện ngầm nhưng người đàn ông này vẫn luồn tay vào váy một nữ sinh đại học. Sau đó, gã đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì tội lạm dục tình dục phụ nữ.

Theo truyền thông Nhật Bản, vào ngày 13/10, một người đàn ông 36 tuổi bị cảnh sát nước này bắt giữ với cáo buộc lạm dụng tình dục phụ nữ trên chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Sagamihara.

Theo đó, đối tượng đã luồn tay vào váy một nữ sinh đại học khi cô ngủ say trên tàu điện ngầm. Chưa hết, người này còn động chạm vào vòng 1 của nạn nhân. Sự việc diễn ra trong khoảng 20 phút.

Trong lúc bị sàm sỡ, nữ sinh dù biết hết hành động của kẻ biến thái nhưng vẫn ngồi yên, không di chuyển khỏi chỗ ngồi. Tuy nhiên, khi đến trạm dừng chân tiếp theo nữ sinh này nhanh chóng tóm lấy cánh tay của gã “yêu râu xanh" rồi hét lớn: “Hắn ta là kẻ đã quấy rối tình dục tôi!”.

luon tay vao vay 1
Bị luồn tay vào váy trên tàu điện ngầm, cô gái nhanh trí khiến tên 'yêu râu xanh' bị bắt ngay sau đó - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cảnh sát vào cuộc và người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai vì không kiềm chế được ham muốn nên đã có hành vi động chạm cô gái ngồi bên cạnh. Thấy cô gái ngủ mê, gã nghĩ rằng không ai hay biết nhưng không ngờ lại bị nạn nhân bắt tại trận.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, vụ việc đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bức xúc trước hành vi của kẻ biến thái trên tàu điện ngầm và khen ngợi sự lanh trí của cô gái.

Quảng Trị: Mưa lớn sập nhà, bé 2 tuổi chết thương tâm, mẹ gãy tay

Quảng Trị: Mưa lớn sập nhà, bé 2 tuổi chết thương tâm, mẹ gãy tay

Mưa lớn làm một ngôi nhà dân bị sập khiến bé 2 tuổi tử vong, người mẹ bị gãy tay. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đến nhà động viên gia đình nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Bản sàm sỡ phụ nữ lạm dụng tình dục

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích