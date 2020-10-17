Hai anh em họ bị nước lũ cuốn tử vong khi đi qua đoạn đường ngập nước, nhìn hiện trường ai nấy đều xót xa

Xã hội 17/10/2020 10:26

Trong lúc cùng nhau đi qua đoạn đường ngập nước, một bé trai bị trượt chân, một bé khác nhảy xuống cứu nhưng không thành khiến hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. 

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 bé trai bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân được xác định là em P.N.M (sinh năm 2007, học sinh lớp 8) và N.T.A (sinh năm 2008, học sinh lớp 7). Theo đó, vào sáng 16/10, hai em cùng bạn bè ra khu vực xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình (địa bàn giáp ranh) để chơi.

Khi đi qua ngầm tràn thuộc xã Ngọc Lương, không may một em bị trượt chân, 1 em khác lao xuống cứu nhưng không thành khiến cả hai cùng bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn đau lòng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động lực lượng khoảng 200 người để tìm kiếm 2 nạn nhân.

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Thi thể 2 bé trai bị nước lũ cuốn trôi được bàn giao cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: Internet

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 2 nạn nhân và hoàn thành các thủ tục bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương. Được biết, 2 nạn nhân là anh em họ, cùng trú tại Phố Hồng Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi xảy ra sự việc, người thân của 2 bé có mặt rất đông. Chứng kiến cảnh gia đình gào khóc bên thi thể 2 nạn nhân, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

Trước đó, tại Thừa Thiên - Huế cũng vừa xảy ra vụ việc một thai phụ bị lũ cuốn trôi trên đường đi sinh con. Theo đó, vào sáng 12/10, sản phụ T.P (35 tuổi) ở thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền có dấu hiệu trở dạ nên chồng đưa đi sinh. Khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông bị ngập sâu, người nhà nhờ một người dân thả lưới dùng ghe đưa chị qua điểm ngập.

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Thai phụ tử vong trên đường đi sinh khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi còn cách bờ khoảng 20m thì ghe bị lật, chị P. bị nước lũ cuốn trôi. Người chèo ghe đã nhanh chóng nhảy xuống cứu nhưng không kịp. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể của nạn nhân.

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