Cô dâu 63 tuổi khiến dân tình ngượng chín mặt khi lộ vùng nhạy cảm trong thẩm mỹ viện khuôn mặt khác lạ khó nhận ra

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh cô dâu 63 tuổi lộ phần nhạy cảm khi làm đẹp trong thẩm mỹ viện.

Thời gian gần đây, cô dâu 63 tuổi thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì khuôn mặt méo mó sau khi phẫu thuật.

Cô dâu 63 tuổi lộ vùng nhạy cảm trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cô dâu Thu Sao lại tiếp tục gây chú ý khi một bức ảnh chụp tại thẩm mỹ viện bị đăng lên lộ nguyên thân dưới với phần nhạy cảm khiến ai nhìn thấy cũng ngượng chín mặt.

Trong bức ảnh đang gây bão trên mạng xã hội, bà Thu Sao nằm với tư thế rất thoải mái, tươi cười trò chuyện với nhân viên ở thẩm mỹ viện. Mặc dù được che một tấm khăn lên người nhưng vòng 3 lẫn khu vực nhạy cảm vẫn bị lộ hết ra ngoài. Dù chưa rõ bức ảnh trên được chụp lúc nào nhưng hiện tại đây vẫn là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Cô dâu Thu Sao chia sẻ hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Có thể thấy khuôn mặt của cô dâu Cao Bằng đã đỡ biến dạng hơn so với lúc mới phẫu thuật - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, mới đây cô dâu Cao Bằng liên tục chia sẻ những tấm hình tại nhà mới. Mặc dù vẻ ngoài vẫn chưa trở lại tình trạng ban đầu nhưng khuôn mặt và miệng của bà đã bớt lệch hơn, nụ cười cũng không còn đáng sợ như trước đây.

Bên cạnh một số ý kiến chỉ trích, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng ủng hộ cô dâu Cao Bằng. Mọi người hy vọng bà Thu Sao sẽ sớm hồi phục, lấy lại khuôn mặt như cũ.

Hai anh em họ bị nước lũ cuốn tử vong khi đi qua đoạn đường ngập nước, nhìn hiện trường ai nấy đều xót xa Trong lúc cùng nhau đi qua đoạn đường ngập nước, một bé trai bị trượt chân, một bé khác nhảy xuống cứu nhưng không thành khiến hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-63-tuoi-khien-dan-tinh-nguong-chin-mat-khi-lo-vung-nhay-cam-trong-tham-my-vien-khuon-mat-khac-la-kho-nhan-ra-383451.html