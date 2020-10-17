Cô dâu 63 tuổi khiến dân tình ngượng chín mặt khi lộ vùng nhạy cảm trong thẩm mỹ viện khuôn mặt khác lạ khó nhận ra

Xã hội 17/10/2020 14:17

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh cô dâu 63 tuổi lộ phần nhạy cảm khi làm đẹp trong thẩm mỹ viện.

Thời gian gần đây, cô dâu 63 tuổi thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì khuôn mặt méo mó sau khi phẫu thuật.

co dau 63 tuoi 1
Cô dâu 63 tuổi lộ vùng nhạy cảm trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cô dâu Thu Sao lại tiếp tục gây chú ý khi một bức ảnh chụp tại thẩm mỹ viện bị đăng lên lộ nguyên thân dưới với phần nhạy cảm khiến ai nhìn thấy cũng ngượng chín mặt.

 Trong bức ảnh đang gây bão trên mạng xã hội, bà Thu Sao nằm với tư thế rất thoải mái, tươi cười trò chuyện với nhân viên ở thẩm mỹ viện. Mặc dù được che một tấm khăn lên người nhưng vòng 3 lẫn khu vực nhạy cảm vẫn bị lộ hết ra ngoài. Dù chưa rõ bức ảnh trên được chụp lúc nào nhưng hiện tại đây vẫn là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

co dau 63 tuoi 2
Cô dâu Thu Sao chia sẻ hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
co dau 63 tuoi 3
Có thể thấy khuôn mặt của cô dâu Cao Bằng đã đỡ biến dạng hơn so với lúc mới phẫu thuật - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, mới đây cô dâu Cao Bằng liên tục chia sẻ những tấm hình tại nhà mới. Mặc dù vẻ ngoài vẫn chưa trở lại tình trạng ban đầu nhưng khuôn mặt và miệng của bà đã bớt lệch hơn, nụ cười cũng không còn đáng sợ như trước đây. 

Bên cạnh một số ý kiến chỉ trích, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng ủng hộ cô dâu Cao Bằng. Mọi người hy vọng bà Thu Sao sẽ sớm hồi phục, lấy lại khuôn mặt như cũ. 

Hai anh em họ bị nước lũ cuốn tử vong khi đi qua đoạn đường ngập nước, nhìn hiện trường ai nấy đều xót xa

Hai anh em họ bị nước lũ cuốn tử vong khi đi qua đoạn đường ngập nước, nhìn hiện trường ai nấy đều xót xa

Trong lúc cùng nhau đi qua đoạn đường ngập nước, một bé trai bị trượt chân, một bé khác nhảy xuống cứu nhưng không thành khiến hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. 

Xem thêm
Từ khóa:   gây bão mạng xã hội cô dâu Cao Bằng cô dâu Thu Sao

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn