Quảng Trị: Mưa lớn sập nhà, bé 2 tuổi chết thương tâm, mẹ gãy tay

Xã hội 17/10/2020 15:00

Mưa lớn làm một ngôi nhà dân bị sập khiến bé 2 tuổi tử vong, người mẹ bị gãy tay. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đến nhà động viên gia đình nạn nhân.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết cơn mưa lớn vào sáng nay (17/10) đã làm cho một ngôi nhà dân bị sập khiến một bé 2 tuổi tử vong.

be 2 tuoi tu vong 1
Mưa lớn làm nhà sập, bé 2 tuổi tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày trên địa bàn xảy ra trận mưa lớn khiến ngôi nhà của bà Hồ Thị La Lam (ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị sập.

Sự việc khiến bé G.T.T (sinh năm 2018) tử vong, mẹ của bé là bà Lam bị gãy tay. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn đau lòng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ nạn nhân tử vong và đưa người bị thương đi bệnh viện.

Được biết, trong khoảng thời gian trên ở tỉnh Quảng Trị có mưa rất to. Theo thông tin trên Người lao động, đến khoảng 12 giờ trưa nay, lũ trên các con sông lớn như Thạch Hãn, Ô Lâu, Hiếu và sông Đakrông đã xấp xỉ và vượt báo động 3. Hàng loạt địa phương đã tái ngập trên diện rộng trở lại, hàng nghìn hộ dân buộc phải di dời đến nơi cao ráo, an toàn.

be 2 tuoi tu vong 2
Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Trị đã bị tái ngập lụt - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, đến thời điểm này tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 16 người chết, 3 người mất tích và 6 người bị thương do mưa lũ. Hơn 43.000 hộ dân với 135.000 người bị ảnh hưởng ngập lụt, tỉnh đã di dời khẩn cấp trên 8.000 hộ dân đến khu vực an toàn.

Cô dâu 63 tuổi khiến dân tình ngượng chín mặt khi lộ vùng nhạy cảm trong thẩm mỹ viện khuôn mặt khác lạ khó nhận ra

Cô dâu 63 tuổi khiến dân tình ngượng chín mặt khi lộ vùng nhạy cảm trong thẩm mỹ viện khuôn mặt khác lạ khó nhận ra

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh cô dâu 63 tuổi lộ phần nhạy cảm khi làm đẹp trong thẩm mỹ viện.

Xem thêm
Từ khóa:   Quảng Trị mưa lũ ở miền Trung tai nạn thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn