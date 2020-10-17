Mưa lớn làm một ngôi nhà dân bị sập khiến bé 2 tuổi tử vong, người mẹ bị gãy tay. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đến nhà động viên gia đình nạn nhân.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết cơn mưa lớn vào sáng nay (17/10) đã làm cho một ngôi nhà dân bị sập khiến một bé 2 tuổi tử vong.

Mưa lớn làm nhà sập, bé 2 tuổi tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày trên địa bàn xảy ra trận mưa lớn khiến ngôi nhà của bà Hồ Thị La Lam (ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị sập.

Sự việc khiến bé G.T.T (sinh năm 2018) tử vong, mẹ của bé là bà Lam bị gãy tay. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn đau lòng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ nạn nhân tử vong và đưa người bị thương đi bệnh viện.

Được biết, trong khoảng thời gian trên ở tỉnh Quảng Trị có mưa rất to. Theo thông tin trên Người lao động, đến khoảng 12 giờ trưa nay, lũ trên các con sông lớn như Thạch Hãn, Ô Lâu, Hiếu và sông Đakrông đã xấp xỉ và vượt báo động 3. Hàng loạt địa phương đã tái ngập trên diện rộng trở lại, hàng nghìn hộ dân buộc phải di dời đến nơi cao ráo, an toàn.

Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Trị đã bị tái ngập lụt - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, đến thời điểm này tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 16 người chết, 3 người mất tích và 6 người bị thương do mưa lũ. Hơn 43.000 hộ dân với 135.000 người bị ảnh hưởng ngập lụt, tỉnh đã di dời khẩn cấp trên 8.000 hộ dân đến khu vực an toàn.

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