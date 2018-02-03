Bị hỏi liên tục hỏi về chuyện cưới vợ khiến nam thanh niên nổi điên, bóp cổ cô hàng xóm đang mang thai tới chết rồi cướp tài sản chạy trốn.

Những ngày gần đây, người dân địa phương rúng động trước vụ án giết người cướp của xảy ra Garut, Tây Java (Indonesia).

Theo thông tin ban đầu, vào hôm xảy ra sự việc, nam thanh niên Alias Nunur (28 tuổi) đang ngồi trước cửa nhà thì gặp người phụ nữ hàng xóm có tên là Lis Aisyah đi ngang qua.

Vốn dĩ hai người không hề thân thiết, tuy nhiên khi vừa nhìn thấy Alias, cô Lis liền tiến tới bắt chuyện. Trong lúc "kiếm chuyện làm quà", cô Lis hỏi chuyện kết hôn bằng nhiều câu dồn dập như: "Sao cậu vẫn chưa lấy vợ thế?"; "Cậu cũng đã 28 tuổi, đáng lẽ nên kết hôn rồi mới phải"; "Những người bằng tuổi cậu người ta lấy vợ hết rồi đấy"; "Bạn bè cậu có người đã sinh vài đứa con rồi"; "Sao thế? Cậu không thích lấy vợ à"...

Nam thanh niên bóp cổ thai phụ tới chết vì bị hỏi liên tục về chuyện cưới vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ, những câu hỏi quan tâm này khiến nam thanh niên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng, khi thấy cô Lis quá tọc mạch, lại cảm thấy những câu hỏi đó có ý "chửi xéo" chuyện mãi không lấy vợ của mình, Alias đã mất kiểm soát, lao vào đánh cô Lis dã man. Dù cô hàng xóm đang mang thai nhưng Alias dường như không còn lý trí, đẩy ngã thai phụ tội nghiệp xuống đất rồi dùng cả hai tay bóp chặt cổ của cô.

Không thể chống cự, cô Lis liên tục cầu xin Alias buông tha cho mình. Thế nhưng tên này đã phát điên, cuối cùng thẳng tay bóp chết nạn nhân. Sau khi nhận ra cô Lis đã chết, Alias lột sạch những tài sản giá trị trên người thai phụ rồi bỏ trốn. Chẳng bao lâu sau, nghi phạm đã bị bắt về quy án. Hiện, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sâu hơn để làm rõ mọi tình tiết trong vụ án.

Cái chết của Lis Aisyah khiến người dân địa phương rúng động. Hầu hết mọi người đều cho rằng, tâm trạng khó chịu khi bị soi mói chuyện đời tư của hung thủ là điều có thể hiểu được, tuy nhiên không thể lấy đó làm cái cớ để sát hại người khác. Mong cảnh sát sớm hoàn tất điều tra và tuyên phạt Alias Nunur bản án thích đáng nhất.

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