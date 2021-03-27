Bí ẩn 'đạo sĩ' có thể giúp chị em 'tăng cỡ ngực' chỉ với 1 cái 'phẩy tay'

Thế giới 27/03/2021 12:17

Một vị "đạo sĩ" Cổ Tân được "đồn đoán" là có thể sử dụng năng lượng vũ trụ để chữa bách bệnh, đặc biệt có thể "hô biến" vòng một của phụ nữ từ 87 - 93 cm chỉ bằng một cái... phẩy tay.

Trang 163 đưa tin, tài khoản của Hiệp hội Đạo giáo thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc (Trung Quốc) đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 19/3 liên quan đến việc họ nhận được thông tin nói về vị đạo sĩ có thể chữa được bách bệnh, giả danh Đạo trưởng của Cung Kim Khuyết lừa đảo hàng loạt phụ nữ ở Thạch Gia Trang. 

Cụ thể, gần đây trên mạng xã hội Weibo rầm rộ xuất hiện những video ghi lại hình ảnh 27 người phụ nữ đang xếp hàng để chờ được nâng ngực chỉ bằng một cái phẩy tay của đạo sĩ. Được biết, người đàn ông "thần tiên" được săn đón trong video tên là Cổ Tân, tự nhận mình là đạo sĩ đến từ phòng khám của Cung Kim Khuyết. 

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 27 người phụ nữ đang xếp hàng để chờ được đạo sĩ 'giả' nâng ngực - Ảnh: Internet

Theo những người phụ nữ có mặt tại đây cho biết, không chỉ nâng ngực, đạo sĩ Cổ Tân còn có thể chữa bệnh u xơ, u ngực, và sử dụng năng lượng vũ trụ để chữa nhiều căn bệnh khác. Ông có thể chữa được bách bệnh, đặc biệt là việc tăng vòng 1 cho phụ nữ. Một người khác cho hay: “Tăng 1cm sẽ có giá là 15.000 NDT (tức khoảng 53 triệu đồng)”.

Trong đoạn video được chia sẻ cho thấy, "đạo sĩ" này sẽ đi qua từng người một và vòng 1 của họ sẽ lập tức phình to ra. "Vòng ngực của tôi tăng từ 87cm lên 91cm trong lần đầu tiên, rồi tiếp tục tăng lên 93cm khi thầy làm phép lần thứ 2”, một phụ nữ hào hứng cho biết. 

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Trong đoạn video, vị 'đạo sĩ' chỉ cần đi qua và phẩy tay vào từng người thì vòng 1 của người đó sẽ lập tức phình to - Ảnh: Internet
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 Một người phụ nữ chia sẻ vòng 1 của bà đã tăng từ 87 - 93cm trong hai lần 'phẩy tay' của đạo sĩ - Ảnh: Internet

Không những thế, đạo sĩ này còn tuyên bố có thể chữa được những bệnh khác như gãy xương, giúp bệnh nhân cao lên hoặc gầy đi mà không cần phẫu thuật hay dùng thuốc. Điều hoang đường nhất chính là ông tuyên bố có thể làm cho con người thông minh hơn bằng cách "thổi một luồng không khí vào đầu".

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 'Đạo sĩ' giả tuyên bố mình có thể chữa được bách bệnh không chỉ riêng nâng ngực - Ảnh: Internet

Theo điều tra, Đạo sĩ Cổ Tân đã bán các khóa học này thông qua tài khoản WeChat. Các khóa học có giá từ 9.800 NDT đến 26.800 NDT (khoảng 35 đến 96 triệu đồng). Tuy nhiên, khi sự việc được chia sẻ, đại diện Hiệp hội Đạo giáo ở Thạch Gia Trang cho biết, người này thực chất là kẻ lừa đảo, ông ta không phải là thành viên của hiệp hội, và những bệnh nhân ở trong video cũng chưa được xác nhận có phải đang tham gia clip dàn dựng không. Cảnh sát Thạch Gia Trang cũng vào cuộc để xử lý vụ việc và tìm kiếm đạo sĩ Cổ Tân. 

Hiện tại, sự việc đang được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. 

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