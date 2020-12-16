Bé trai 5 tuổi tử vong thương tâm đúng ngày sinh nhật. Nguyên nhân sự việc khiến cả hàng xóm lẫn cảnh sát đều xót xa, phẫn nộ.

Cách đây vài ngày, tại Trung Quốc xảy ra trường hợp bé trai 5 tuổi tử vong thương tâm đúng ngày sinh nhật của mình khiến những người chứng kiến xót xa, phẫn nộ tột cùng.

Theo Lu Media, cha của bé trai 5 tuổi từng là thương nhân nhưng đã làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần chồng chất. Cuộc đời xuống dốc khiến người đàn ông này suốt ngày uống rượu say xỉn rồi đánh đập vợ con.

Không thể chịu được cuộc sống tăm tối, mẹ của bé trai đã ôm đồ bỏ đi rồi bặt vô âm tín từ đó. Việc vợ bỏ đi chẳng khiến người đàn ông cải tà quy chính, trái lại còn hận đời và đánh đập con tàn bạo hơn nữa.

Vào ngày sinh nhật mới đây, bé trai 5 tuổi đã được hàng xóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Trở về nhà, người cha thấy cảnh tượng "ngứa mắt" nên lại ra tay đánh con. Nghe thấy tiếng la hét, hàng xóm lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên khi cảnh sát đến hiện trường, bé trai đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Bé trai 5 tuổi tử vong thương tâm khiến ai nấy xót xa - Ảnh: ETtoday

Người hàng xóm báo cảnh sát cho biết, trong lúc thổi nến bánh kem sinh nhật vào ngày hôm đó, bé trai đã ước "mong bố chết đi" để không phải sống cuộc đời đau khổ nữa. Hiện người đàn ông bạo hành con đến tử vong đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

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