Bé gái hung hăng đá mẹ giữa trung tâm thương mại vì không được mua trà sữa

Clip con gái đánh mẹ vì không được mua trà sữa gây xôn xao mạng xã hội. Đặc biệt hành động cam chịu của bà mẹ khiến nhiều người bức xúc.

Ngày nay, một số đứa trẻ được ông bà, bố mẹ chiều chuộng đến mức muốn gì được nấy. Nguyên nhân bắt nguồn từ suy nghĩ muốn bù đắp, dành cho con những điều tốt đẹp mà bản thân cha mẹ ngày nhỏ bị thiếu thốn. Tuy nhiên, cách giáo dục này chỉ khiến đứa trẻ ngày càng ích kỷ và chống đối khi không được như ý muốn.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh con gái đánh mẹ thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo Sina, bé gái 5 tuổi cùng cha mẹ đi dạo trong trung tâm thương mại. Khi thấy cửa hàng trà sữa, cô gái đòi mẹ mua nhưng người mẹ không đồng ý cho con ăn nhiều đồ ngọt.

Không ngờ cô bé vừa khóc vừa la hét đòi mẹ mua cho bằng được. Chưa dừng lại ở đó, bé gái còn đánh, đá liên tục vào người mẹ. Tuy nhiên bà mẹ không phản ứng gì. Quá bức xúc, ông bố giơ chân đá con thì bị vợ ngăn lại.

Con gái đánh mẹ giữa trung tâm thương mại - Ảnh: Sina

Ông bố nóng tính đá lại con - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây bão mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Dân mạng cho rằng đứa trẻ đã bị chiều quá hóa hư, trở nên hống hách và có hành động bạo lực với chính mẹ của mình. Sự cam chịu của người mẹ có lẽ sẽ chỉ khiến đứa trẻ càng trở nên hư hơn mà thôi. Số khác nghĩ rằng ông bố nên nói chuyện nghiêm túc với bé thay vì đá lại con như vậy.

Hành động của bé trai với bạn gái bên cạnh trong giờ ngủ trưa khiến cô giáo kinh ngạc, phải lấy điện thoại chụp ảnh gấp Bức ảnh gây bão mạng xã hội và khiến nhiều người thích thú. Ai nấy đều cho rằng khi lớn lên nhất định bé trai sẽ trở thành người đàn ông ga lăng, ấm áp.

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