Bé gái hung hăng đá mẹ giữa trung tâm thương mại vì không được mua trà sữa

Thế giới 11/01/2020 15:09

Clip con gái đánh mẹ vì không được mua trà sữa gây xôn xao mạng xã hội. Đặc biệt hành động cam chịu của bà mẹ khiến nhiều người bức xúc.

Ngày nay, một số đứa trẻ được ông bà, bố mẹ chiều chuộng đến mức muốn gì được nấy. Nguyên nhân bắt nguồn từ suy nghĩ muốn bù đắp, dành cho con những điều tốt đẹp mà bản thân cha mẹ ngày nhỏ bị thiếu thốn. Tuy nhiên, cách giáo dục này chỉ khiến đứa trẻ ngày càng ích kỷ và chống đối khi không được như ý muốn. 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh con gái đánh mẹ thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo Sina, bé gái 5 tuổi cùng cha mẹ đi dạo trong trung tâm thương mại. Khi thấy cửa hàng trà sữa, cô gái đòi mẹ mua nhưng người mẹ không đồng ý cho con ăn nhiều đồ ngọt.

Không ngờ cô bé vừa khóc vừa la hét đòi mẹ mua cho bằng được. Chưa dừng lại ở đó, bé gái còn đánh, đá liên tục vào người mẹ. Tuy nhiên bà mẹ không phản ứng gì. Quá bức xúc, ông bố giơ chân đá con thì bị vợ ngăn lại. 

con danh me 1
Con gái đánh mẹ giữa trung tâm thương mại - Ảnh: Sina
con danh me 2
Ông bố nóng tính đá lại con - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây bão mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Dân mạng cho rằng đứa trẻ đã bị chiều quá hóa hư, trở nên hống hách và có hành động bạo lực với chính mẹ của mình. Sự cam chịu của người mẹ có lẽ sẽ chỉ khiến đứa trẻ càng trở nên hư hơn mà thôi. Số khác nghĩ rằng ông bố nên nói chuyện nghiêm túc với bé thay vì đá lại con như vậy.

Hành động của bé trai với bạn gái bên cạnh trong giờ ngủ trưa khiến cô giáo kinh ngạc, phải lấy điện thoại chụp ảnh gấp

Hành động của bé trai với bạn gái bên cạnh trong giờ ngủ trưa khiến cô giáo kinh ngạc, phải lấy điện thoại chụp ảnh gấp

Bức ảnh gây bão mạng xã hội và khiến nhiều người thích thú. Ai nấy đều cho rằng khi lớn lên nhất định bé trai sẽ trở thành người đàn ông ga lăng, ấm áp.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh gây bão mạng câu chuyện gây bão

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 16 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích