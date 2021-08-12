Bảo vệ 14 con voi lang thang trở về nhà, Trung Quốc sơ tán 150.000 dân

Để tránh các va chạm không đáng có với đàn voi, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 150.000 dân cư tại đây.

Theo Xinhuanet, để đảm bảo cho quá trình di cư của đàn voi 14 con này diễn ra thuận lợi, đã có 25.000 cảnh sát và nhân viên được điều động để tham gia thực hiện việc sơ tán dân cư, ngoài ra một lượng lớn các phương tiện cùng thiết bị bay không người lái cũng được điều khiển để theo dõi và hướng dẫn cho đàn voi. Ước tính, lượng thức ăn được cung cấp trong quá trình chúng di chuyển lên tới con số 180 tấn. Đàn voi 14 con vượt sông Nguyên Giang vào ngày 8/8 vừa qua - Ảnh: Xinhuanet Lãnh đạo của nhóm theo dõi đàn voi di cư - ông Wan Yong cho biết đàn voi châu Á 14 con này đã lang thang hơn 1 năm ngoài tự nhiên. Ngày 8/8 vừa rồi, đàn voi này đã vượt qua sông Nguyên Giang và tiếp tục đi về phía nam với sự hướng dẫn từ con người. Thời điểm này chúng chỉ còn cách khu bảo tồn khoảng 200 km.

Trên hành trình di chuyển, đàn voi trên đã lang thang khắp các cánh đồng ruộng, thị trấn và thành phố, gây ra thiệt hại to lớn cho nhiều hoa màu và làm hư hại một số nhà cửa. Trong quá trình di chuyển, đàn voi này đã phá hoại nhiều hoa màu của người dân - Ảnh: BBC Tính đến thời điểm hiện tại, đàn voi 14 con này đều đã ổn định cuộc sống của chúng sau thời gian dài rời xa môi trường sống quen thuộc. Được biết, ban đầu nơi ở của chúng là một khu bảo tồn thiên nhân ở Tây Song Bản Nạp, châu tự trị ở tỉnh Vân Nam.

Các chuyên gia về động vật học ở Trung Quốc họ chưa rõ vì lý do gì mà đàn voi lại bỏ đ khỏi môi trường sống quen thuộc đến 17 tháng như vậy. Một số người đưa ra giả thuyết rằng con đầu đàn do thiếu kinh nghiệm nên đã dẫn đàn đi lạc. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng đàn voi có thể đang tìm kiếm một nơi ở mới. Đàn voi nghỉ ngơi sau một hành trình dài - Ảnh: BBC Tại Trung Quốc, các công tác bảo vệ môi trường tự nhiên đang được siết chặt và hoạt động mạnh mẽ, voi hoang dã châu Á là một trong những nhân tố trong đó, chúng còn được xem là biểu tượng của rừng nhiệt đới. Nhờ các nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã quyết liệt, số lượng loài voi này tại Trung Quốc đã tăng lên 300 con và sinh sống chủ yếu rải rác ở Vân Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-ve-14-con-voi-lang-thang-tro-ve-nha-trung-quoc-so-tan-150000-dan-417291.html