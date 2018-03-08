Người giúp việc trẻ tuổi liên tục đấm đá, tát lên đầu và hành hạ dã man cặp song sinh 2 tuổi khiến dư luận phẫn nộ.

Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bảo mẫu hành hạ, đánh đập dã man hai bé sinh đôi lan truyền trên các phương tiện truyền thông khiến dư luận địa phương vô cùng phẫn nộ.

Clip: Bảo mẫu đánh đập dã man hai bé sinh đôi

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ trẻ tuổi liên tục đấm đá, tát lên đầu và hành hạ dã man cặp song sinh 2 tuổi. Thậm chí, cô ta còn đạp mạnh lên lưng khiến em bé ngã sõng soài ra đất.

Mirror đưa tin, bảo mẫu tên Elisa Villegas Sanchez, nhận nhiệm vụ trông trẻ cho cặp vợ chồng ở bang Tlaxcala, miền trung Mexico.

Sau khi phát hiện ra hành vi bạo lực của người giúp việc, cặp vợ chồng đã báo cảnh sát rồi tung các đoạn video lên mạng xã hội để các bậc phụ huynh khác cẩn trọng hơn trong việc giám sát bảo mẫu.

Chân dung bảo mẫu đánh đập cặp sinh đôi dã man - Ảnh: CEN

Được biết, Elisa đã làm bảo mẫu cho gia đình trên được hơn một năm. Ban đầu khi cặp vợ chồng cung cấp những đoạn video cho chính quyền địa phương, cảnh sát vẫn cho rằng nhưng bằng chứng này chưa đủ để mở cuộc điều tra. Thậm chí, họ còn khuyên cặp vợ chồng không nên khiếu nại bởi sự việc này chỉ được xem như là "tội nhẹ".

Về phía văn phòng luật sư bào chữa, họ đề nghị gia đình cung cấp thêm thông tin và cam kết sẽ đưa vụ việc ra ánh sáng để bảo mẫu nhận được bài học thích đáng.

Nữ bảo mẫu đạp mạnh vào lưng khiến em bé ngã sõng soài ra đất - Ảnh: CEN

Sau khi đoạn clip được công khai trên mạng xã hội, nữ bảo mẫu đã có hành động đe dọa cặp vợ chồng, đòi gỡ clip. Hiện tại nhà chức trách đã bắt tay vào điều tra sự việc.

"Liên quan đến hành vi không đúng này, chúng tôi sẽ tuân theo pháp luật. Sẽ không có chỗ cho những kẻ cố ý làm điều sai trái", công tố viên Aaron Perez Carro nói.

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