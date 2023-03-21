Bảng xếp hạng 20 quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới trong năm 2023

Không thể phủ nhận rằng Phần Lan là một vùng đất hạnh phúc. Đây là năm thứ sáu liên tiếp Phần Lan được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới chiếu theo bảng Báo cáo Mức độ Hạnh phúc trên thế giới.

Danh sách năm nay tương tự như các năm trước đó, đứng đầu là các quốc gia Bắc Âu. Cũng như năm 2022 Đan Mạch lại một lần nữ xếp thứ hai và Iceland đứng ở vị trí thứ ba.

Bảng báo cáo này được tạo nên từ Mạng lưới Giải pháp Phát triển bền vững theo từng năm để tôn vinh ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/03). Bảng xếp hạng dựa theo các dữ liệu thu được từ các nguồn khác nhau. Có 6 yếu tố cơ bản để xếp hạng là: thu nhập xã hội, sức khỏe , sự tự do, sự khoan hồng và vấn đề tham nhũng.

Tác giả bài báo cáo cho biết: Các quốc gia Châu Âu thường chú ý đến cá nhân và các chế độ cộng đồng. Đây cũng là nơi có tỷ lệ tử vong do COVID-19 chỉ bằng 1/3 so với các nước Tây Âu (năm 2020)."

Thế nhưng, phải nói đến đất nước Phần Lan với điểm số cao tuyệt đối so với các quốc gia khác và chễm chệ ngồi ở vị trí quán quân.

Vậy điều gì đã khiến cho Phần Lan trở thành quốc gia hạnh phúc như thế? Theo chuyên gia đến từ Aalto, Phần Lan, cho biết: "Phần Lan vượt trội hơn những nước khác là nhờ vào hệ thống phúc lợi giúp công dân cảm thấy được quan tâm và chăm sóc nhiệt tình."

Đất nước họ có trợ cấp thất nghiệp tương đối cao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần như là miễn phí,... vậy nên ở Phần Lan hiếm có người cảm thấy bất mãn với cuộc sống của họ.

Còn các quốc gia khác ở đầu danh sách thì sao? Israel tăng 5 điểm và vượt qua cả Thụy Sĩ. Hà Lan lần nữa đứng ở vị trí số 5. Mỹ cũng tăng một bậc so với năm ngoái.

Một số quốc gia bị tuột hạng trong năm 2023 bao gồm: Luxembourg, Ireland, Đức, Anh. Trong khi đó, Pháp còn rớt khỏi danh sách này.

Ngoài ra, phải kể đến một vài quốc gia được coi là 'bất hạnh nhất' trong danh sách: Sierra Leone, Zimbabwe và Congo.

Việt Nam đứng ở vị trí 65 trong bảng xếp hạng, sau Trung Quốc với điểm số 5,76/10.

Theo Forbes