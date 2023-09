20 thiên đường du lịch đi hoài không chán, Đông Nam Á chiếm 2 địa điểm (Phần 2)

“Tôi nghĩ những lý do chính khiến mọi người quay trở lại một điểm đến đó là con người, thức ăn và mức độ an toàn mà họ cảm thấy. Nếu một người cảm thấy an toàn ở một nơi nào đó thì họ có xu hướng muốn quay lại bởi vì sẽ không lo lắng khi đi. Thêm vào đó, khi thức ăn ngon, bạn chỉ cần ăn theo cách của mình đã trải nghiệm trước đó”, anh nói.

Ảnh: Internet

12. Japan

La Carmina, chuyên gia du lịch và là tác giả của trang La Carmina cho biết: “Tôi đã đến thăm Nhật Bản thường xuyên từ khi còn nhỏ và trung bình hàng năm tôi vẫn tiếp tục quay lại Tokyo và các thành phố khác của Nhật Bản. Tôi cảm thấy được tiếp thêm sinh lực sáng tạo mỗi khi trở lại để hòa mình vào các sự kiện như các buổi biểu diễn kéo, các cuộc dạo chơi thời trang ở Harajuku và các câu lạc bộ đêm Gothic".

Cô ấy thích mua sắm tại các cửa hàng địa phương, ăn tối tại các nhà hàng sushi băng chuyền và trải nghiệm các điểm tham quan văn hóa đại chúng mới như Bảo tàng Thủy thủ Mặt trăng.

Beckford cũng đã nhiều lần đến Nhật Bản kể từ khi cô sống ở đó khi còn nhỏ. “Tôi quay lại để ăn những món ăn chính hiệu của Nhật Bản, khám phá những thị trấn nhỏ hơn và bởi vì tôi cũng yêu những cảnh quan đa dạng mà Nhật Bản mang lại. Ai biết được một quốc đảo nhỏ lại có thể có sa mạc, trượt tuyết tuyệt vời và lặn biển đẳng cấp thế giới? Nhật Bản luôn có những điều mới mẻ để khám phá mỗi khi tôi đến thăm", cô nói.

Ảnh: Internet

13. Hy Lạp

“Tôi đến đó lần đầu tiên vào năm 2015 để thăm Santorini và Milos, sau đó một lần nữa vào năm 2022 tới Corfu, Tinos, Mykonos, Naxos, Delphi và Meteora. Có quá nhiều thứ để khám phá! Ngoài làn nước trong xanh màu ngọc lam mà vùng biển Hy Lạp rất nổi tiếng, đây còn là một đất nước ngập tràn lịch sử và văn hóa. Aristotle chắc đủ để thuyết phục bạn về điều đó”, Leong nói.

Ảnh: Internet

14. Thổ Nhĩ Kỳ

“Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng đứng đầu danh sách các điểm đến du lịch được ghé thăm nhiều nhất của tôi. Thổ Nhĩ Kỳ hội tụ rất nhiều điều mà tôi tìm kiếm ở một điểm đến du lịch tuyệt vời: hoạt động đa dạng, ẩm thực ngon, người dân địa phương thân thiện và hấp dẫn cũng như phong cảnh và địa điểm đẹp. Từ Istanbul đến Kayseri, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời”, Prince nói.

Prince tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời vào phút chót và thích quay trở lại vì các địa điểm này hiếm khi quá đông đúc, giá cả có xu hướng không tăng quá nhiều và thời tiết có thể kiểm soát được.

Ảnh: Internet

15. Ấn Độ

“Ấn Độ là một điểm đến khác mà tôi thấy mình đã nhiều lần đến, bất chấp sự hỗn loạn tuyệt đẹp mà người ta phải chịu đựng để đến đó. Đó chỉ đơn giản là một nơi văn hóa, ẩm thực, địa điểm và trải nghiệm hòa quyện với nhau cùng một lúc và tự phóng mình vào để bùng nổ trải nghiệm hết lần này đến lần khác”.

Cung điện lịch sử, quán ăn ngon, thành phố nhộn nhịp và bờ biển tuyệt đẹp là một trong vô số trải nghiệm được cung cấp.

“Cũng có rất nhiều khu vực khác nhau để khám phá! Tương tự như Hoa Kỳ, nơi mọi tiểu bang đều hoàn toàn khác nhau, các tiểu bang và khu vực của Ấn Độ cũng vậy!”, Ramos nói thêm.

Ảnh: Internet

16. Paris, Pháp

Tiến sĩ Nadeen White, người điều hành blog du lịch The Sophisticated Life, cho biết: “Tôi sẽ đến thăm Pháp lần thứ năm vào tháng 11. Tôi yêu tất cả những nơi tôi đã đến thăm, bao gồm cả Bordeaux và French Riviera. Nhưng Paris đứng đầu danh sách của tôi. Paris quyến rũ và gợi cảm. Nó tinh tế, đầy văn hóa và ẩm thực. Bạn có thể dành nhiều ngày để khám phá nghệ thuật và kiến trúc tuyệt đẹp hoặc chỉ đơn giản là ngồi ở quán cà phê vỉa hè nhâm nhi rượu, trò chuyện và ngắm nhìn dòng người qua lại”.

Cô khuyên bạn nên dành cả ngày để khám phá những con đường lát đá cuội và khung cảnh nghệ thuật ở Montmartre, đi dạo dọc sông Seine vào ban đêm để ngắm nhìn “Thành phố của ánh sáng”.

Ảnh: Internet

17. Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất

Beckford cho biết: “Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một điểm quá cảnh rất thuận tiện và thường được yêu cầu từ Hoa Kỳ đến Trung Đông, Châu Á hoặc Úc. Vì nó tiện lợi nên tôi đã đến đây vài lần, nên tôi có thể khám phá tất cả các tiểu Vương quốc ở đây”.

Mặc dù UAE nổi tiếng với những thành phố lớn, Beckford cho biết cô rất ngạc nhiên khi tìm thấy sự yên tĩnh thanh bình ở đó. Cảm giác yên tĩnh này và tình bạn sâu sắc mà cô hình thành đã kéo cô quay lại điểm đến này nhiều lần.

Ảnh: Internet

18. Ambergris Caye, Belize

Dana Studebaker, Phó chủ tịch tiếp thị cho các thương hiệu tiêu dùng tại Apple Leisure Group, cho biết: “Tôi đã đến Ambergris Caye, hòn đảo lớn nhất của Belize, ba lần và tận hưởng bầu không khí thoải mái”.

Cô cũng khuyên nên thuê một chiếc xe golf để khám phá tất cả những gì hòn đảo mang lại.

Ảnh: Internet

19. Luân Đôn, Anh

Luân Đôn, Anh, có xu hướng thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự các sự kiện hoàng gia như đám cưới và lễ đăng quang, nhưng thành phố thủ đô này có quá nhiều thứ để cung cấp quanh năm.

McKenzie nói: “Tôi thích bầu không khí, con người và thức ăn - đặc biệt là món pasty vì chúng khiến tôi nhớ đến món chả bò Jamaica. “Thành phố cũng dễ đi bộ và có nhiều địa điểm tuyệt vời để tham quan, nhiều cây cầu, tượng đài và công viên. Ngoài ra còn có phương tiện giao thông mặt đất rất hiệu quả dưới dạng xe buýt và xe lửa”.

Anh ấy cũng đánh giá cao việc đến thăm nhiều viện bảo tàng, dành thời gian ở các công viên như St. James và ngắm nhìn dòng người xung quanh Rạp xiếc Piccadilly. McKenzie cũng đưa ra lời khuyên nên khám phá vùng nông thôn yên bình và đẹp như tranh vẽ của nước Anh.

Gary Loupassakis, tác giả của "Go Dat Way and Go Dere: Around the World in Fifty Years" cho biết: “Tôi đã đến Luân Đôn ít nhất cả chục lần. “Đó là thành phố yêu thích của tôi trên thế giới. Là một sinh viên chuyên ngành lịch sử, tôi không thể hiểu đủ về nó. Có một chiếc ghế ở tu viện Westminster hàng trăm năm tuổi chỉ được sử dụng cho lễ đăng quang của một vị vua hoặc nữ hoàng - vì vậy cũng đã 70 năm kể từ lần sử dụng cuối cùng của nó.”

Ảnh: Internet

20. Singapore

Thành công phòng vé của bộ phim “Crazy Rich Asians” (con nhà siêu giàu châu Á) năm 2018 đã giúp nhiều người mở mang tầm mắt về tất cả những gì mà quốc đảo Singapore mang lại.

Axel Hefer, Giám đốc điều hành của Trivago cho biết: “Singapore là một trong số ít những nơi tôi đã đến nhiều lần. Đó là điểm khởi đầu cho những kỳ nghỉ của chúng tôi ở châu Á và cũng là nơi mà một số người bạn cũ của tôi sống ở đó”.

Ngay cả khi bạn không có bạn bè để ghé thăm, anh ấy cũng khuyên bạn ít nhất nên thực hiện một chuyến đi dừng chân tại Singapore để thưởng thức văn hóa ẩm thực nổi tiếng và sự rung cảm độc đáo của hòn đảo.

Ảnh: Internet

Theo HuffPost