Những dấu hiệu cho thấy chàng vẫn chưa quên được người yêu cũ, chị em vào xác nhận ngay bạn trai mình có giống vậy không?

Tâm sự tình yêu 19/11/2022 09:19

Đối với người mình yêu chúng ta luôn mong rằng mình sẽ là duy nhất. Nhưng đôi khi vì yêu mà không nhận ra rằng, bản thân chỉ là phương án thay thế cho người khác.

Chàng "mặn nhạt" thất thường

Nếu một người thực sự thích bạn, anh ấy sẽ nhất nhất quan tâm và lo lắng đến bạn. Nhưng nếu chàng còn đang mơ hồ với cảm xúc chính mình, bạn sẽ không nhận được sự nhất quán từ cách hành xử của chàng. Dễ hiểu thôi, khi chàng chưa thể quên hẳn người cũ, thì dù có đến với bạn, tình cảm ấy cũng chưa thể trọn vẹn.

Không muốn ai biết mối quan hệ với bạn

Người ấy không chính thức giới thiệu bạn với bạn bè cũng như cập nhật relationship status hay đăng ảnh bạn lên mạng xã hội. Anh ấy/cô ấy có thể viện cớ vì vừa kết thúc một mối quan hệ dài hơi nên chưa muốn công khai nhưng cũng có thể vì người ấy còn nuôi hy vọng trở lại với tình cũ.

Vì bạn chỉ là người thay thế mà thôi nên dù đi bên bạn, họ cũng hay nhắc về tình cũ và viện cớ không muốn giới thiệu bạn với người thân của họ mà thôi. Việc bạn khó khăn trong việc vượt qua cái bóng của người cũ cũng là dấu hiệu bạn nên chấm dứt mối quan hệ này càng tốt để không bị tổn thương.

Những dấu hiệu cho thấy chàng vẫn chưa quên được người yêu cũ, chị em vào xác nhận ngay bạn trai mình có giống vậy không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ

Tình cũ không rủ cũng tới - câu nói này rất chính xác, đặc biệt là trong trường hợp nửa kia của bạn vẫn thường xuyên liên lạc với người cũ để chia sẻ về công việc, cuộc sống, thậm chí là tình yêu với bạn. Đã từng yêu nhau, nay lại thường xuyên trò chuyện như vậy chắc chắn không thể tránh khỏi những cảm xúc bồi hồi và rung động. Cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu một ngày bạn nhận ra mình chỉ là người thay thế trong mối quan hệ của họ.

Thường xuyên nhắc về người cũ

Tất cả chúng ta đều cảm thấy bị tổn thương khi chàng vô tình hay cố tình nhắc đến người yêu cũ. Nếu bạn thấy anh ấy thường xuyên nhắc đến cô ấy, những kỷ niệm, hoài niệm về cô ấy, rất có thể anh ta vẫn còn vấn vương tình cũ và chưa thể toàn tâm toàn ý với bạn.

Những dấu hiệu cho thấy chàng vẫn chưa quên được người yêu cũ, chị em vào xác nhận ngay bạn trai mình có giống vậy không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chàng căng thẳng, hồi hộp mỗi lần chạm mặt người yêu cũ. 

Có thể đôi lần, bạn và chàng tay nắm tay khi đi trên phố thì bất ngờ gặp người cũ của chàng. Chàng bỗng run, bỏ bàn tay đang nắm tay bạn ra, đổ mồ hôi hay căng thẳng... thì nhất định, người yêu cũ vẫn là một người khiến trái tim chàng bị loạn nhịp. Nếu chàng coi người yêu cũ là bạn, thì hà tất chàng phải căng thẳng đến như thế.

Vẫn giữ đồ kỷ niệm

Không ai bắt mỗi người phải quên kỉ niệm, quá khứ. Tuy nhiên, nếu việc chàng cứ giữ khư khư bên mình những đồ vật là minh chứng cho tình yêu của chàng đối với người cũ, thì chàng chưa toàn tâm toàn ý ở bên bạn.

Những dấu hiệu cho thấy chàng vẫn chưa quên được người yêu cũ, chị em vào xác nhận ngay bạn trai mình có giống vậy không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khó chịu khi người yêu cũ có người yêu mới

Khi biết được người cũ có người yêu mới, dù đang có bạn là người yêu hiện tại mà chàng vẫn thể hiện nỗi bực tức, khó chịu thì nhất định bạn phải cân nhắc. Nếu không còn tình cảm gì, chàng sẽ không bận tâm đến điều đó đâu.

Chàng có thể chia sẻ mọi điều với người cũ, còn bạn thì không

Người ta sẽ có xu hướng chia sẻ mọi chuyện với người mà họ thực sự gần gũi, tin tưởng. Nếu chàng chia sẻ những ước mơ, đam mê hay cuộc sống thường nhật với tình cũ nhiều hơn cả với bạn. Điều đó chỉ chứng tỏ mối tình giữa 2 bạn chưa thực sự thoải mái và gắn bó.

Chàng chần chừ trước những lời hứa với bạn

Dù hẹn hò đã lâu nhưng chàng vẫn ngần ngại trao bạn đôi lời hứa hẹn, thì hoặc là chàng vẫn còn mông lung với tình cảm của chính mình, hoặc chưa buông bỏ được tình cũ. Khi bị đặt những câu hỏi xác nhận vị thế đôi bên mà chàng cũng cố tình né tránh trả lời, có lẽ chàng không mấy thiết tha phát triển cuộc tình này.

Những dấu hiệu cho thấy chàng vẫn chưa quên được người yêu cũ, chị em vào xác nhận ngay bạn trai mình có giống vậy không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Mang quà sang phòng trọ tặng người yêu, tôi chết lặng chấm dứt cuộc tình 3 năm tưởng chừng như hạnh phúc

Mang quà sang phòng trọ tặng người yêu, tôi chết lặng chấm dứt cuộc tình 3 năm tưởng chừng như hạnh phúc

Tôi chết lặng mất vài giây vì không thể ngờ người mình yêu 3 năm qua lại có thể thốt ra được những lời như vậy.

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