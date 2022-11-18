Thấy tình cảm ngày càng đi xuống, cô gái đau khổ khi nhận ra mình là "người thay thế" sau mối tình 5 năm của bạn trai

Tâm sự tình yêu 18/11/2022 16:49

Sau khi chia tay anh, tôi nhận được một bài học tình yêu vô giá.

Mình hôm nay vừa chia tay người yêu sau 1 năm 8 tháng yêu nhau, 1 năm 8 tháng chứ không phải vài ngày hay vài tuần, vài tháng đâu mọi người nhé!

 

Và lý do là gì? 

 

“Xin lỗi em, anh chưa quên được chị P, anh cứ nghĩ khi ở bên em anh sẽ quên được chị ấy, em sẽ là người thay thế chị ấy trong lòng anh!”.

 

Chị đó và người yêu mình (giờ là người yêu cũ rồi nhỉ) đã yêu nhau 6 năm rồi chia tay. Mình thì không muốn hỏi quá nhiều về quá khứ của người yêu cũ của người yêu, vì nói chung hỏi hay tò mò gì cũng khiến mình khó chịu, bực bội thôi. Mình chỉ hỏi lý do chia tay là 2 nhà có quá nhiều điểm không hợp, kiểu đôi bên không đồng ý cho cưới nên chia tay.

 

Thấy tình cảm ngày càng đi xuống, cô gái đau khổ khi nhận ra mình là 'người thay thế' sau mối tình 5 năm của bạn trai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chị ấy cách đây nửa năm cũng đã có người yêu mới, còn anh người yêu vừa chia tay của mình khi chia tay chị ấy được 3 tháng thì bắt đầu yêu mình. Lúc anh tán tỉnh mình, và lúc mới yêu thì rất tình cảm, chăm sóc, lo lắng, nhắn tin, hỏi han vô cùng chu đáo. Nhất là đợt dịch năm ngoái 2021 ấy, anh mua đồ các thứ cho mình không thiếu 1 cái gì cả…. tất nhiên mình cũng đáp lại tình cảm ấy. Thẳng thắn mà nói, mình đã tin tưởng, trao bản thân mình cho người đó…

 

Để rồi gần đây, mình nhận thấy tình cảm đi xuống, mình không đòi hỏi hay yêu cầu gì vì mình biết người yêu mình cũng bận, cũng không hỏi gì nhé mà nay lại nỡ nói ra câu chia tay…

 

Thấy tình cảm ngày càng đi xuống, cô gái đau khổ khi nhận ra mình là 'người thay thế' sau mối tình 5 năm của bạn trai - Ảnh 2

Ảnh minh họa

 

Mình đã nghĩ: “Ừ hoá ra mình chỉ là người thay thế!”, “À hoá ra bao lâu người yêu mình vẫn còn yêu thương người yêu cũ, còn mình chỉ để kiểu bù đắp mỗi khi anh thấy buồn thôi. Chứ chẳng phải tự nhiên mà anh yêu mình”...

 

Nghĩ cũng chán, cũng buồn thật… Nhưng có lẽ, âu cũng do mình cả. Do mình đã đặt tình yêu nhầm chỗ, thấy người ta quan tâm chăm sóc là đồng ý ngay… Đã có lúc mình tự hỏi hỏi sao yêu 6 năm lại có thể quên nhanh thế. Hoá ra anh có quên đâu, chỉ là không nói ra thôi.

Qua mối tình vừa rồi, mình tự dặn lòng sẽ không bao giờ yêu những người kiểu vừa chia tay người cũ, mà nhất là những mối tình sâu đậm 4-5-6 năm…

 

Gửi các anh: Nếu chưa quên được người yêu cũ thì đừng tìm người mới các anh nhé! Ngay từ khi các anh có ý định như vậy là các anh đã làm tổn thương người khác rồi đấy!

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