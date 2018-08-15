Làm gì khi tình yêu đang nhạt dần, cuộc tình trên bờ vực tan vỡ?

Phải làm sao đây khi thấy tình yêu nhạt dần nhưng chỉ biết đứng nhìn như một kẻ bất lực, muốn thay đổi để níu giữ cuộc tình nhưng lòng không thực sự muốn vậy? Ai cũng sẽ từng trải qua giai đoạn như vậy khi yêu, chỉ cần bạn vững tâm và nắm chắc những bí quyết để không chán nhau khi yêu dưới đây, mọi chuyện rồi sẽ lại tốt đẹp.

Tình yêu đang nhạt dần là khi những sự quan tâm, những lời yêu thương bỗng chốc trở nên thừa thãi, ta chẳng biết làm gì để đổi lấy những yêu thương cuồng nhiệt như ngày đầu. Bỗng chốc cảm thấy chán nản trong tình yêu, mọi cử chỉ hành động tự dưng trở nên gượng gạo đến lạ.

Nới lỏng tần suất hẹn hò, gặp gỡ

Mỗi ngày đón đưa nhau đi hẹn hò khiến chẳng còn nơi nào là hai người chưa đặt chân tới, quán cà phê góc phố cũng trở thành chốn quen thuộc thì ắt hẳn sẽ không còn quá nhiều rung động mỗi khi gặp mặt. Cách tốt nhất là bạn nên hạn chế gặp mặt đối phương hơn để có những khoảng thời gian nhớ nhung nhau da diết, tạo nên sự hồi hộp mong chờ khi hò hẹn.

Làm mới bản thân

Đã bao lâu bạn chưa thay đổi diện mạo của mình? Có phải hai bạn thường xuyên ăn mặc xuề xòa bởi cho rằng yêu nhau lâu rồi đó là chuyện hết sức bình thường?

Nếu chính bản thân bạn đang chán nản ngoại hình của mình thì đừng mong có thể hấp dẫn người khác

Ngay cả những cặp vợ chồng cũng không nên quá chủ quan trong chuyện ngoại hình bởi lẽ thỉnh thoảng bạn xuất hiện trước mặt nửa kia với bộ cánh quyến rũ và gương mặt trang điểm đầy cuốn hút, chắc chắn đối phương sẽ bỗng nhiên thấy rung động như thuở đầu mới yêu.

Cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa

Đã đi cùng nhau một quãng đường dài như vậy, nếu chỉ vì những cảm xúc chán nản tại thời điểm này mà dễ dàng vứt bỏ đi những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau thì thật phí những kỷ niệm. Hãy cùng dành thời gian nhìn lại xem kỷ niệm ngày trước đẹp đến cỡ nào, chúng ta đã đến bên nhau và vun đắp cho tình yêu này như thế nào. Đó là cách để ta thấy trân trọng mối quan hệ này hơn.

Những kỷ niệm giúp chúng ta trân trọng và nâng niu hơn mối quan hệ của mình

Lên kế hoạch cho một chuyến du lịch chỉ 2 người

Cùng nhau chuẩn bị và tận hưởng một chuyến du lịch riêng tư sẽ giúp cho tình cảm của hai bạn càng thêm gắn bó, bền chặt. Biết đâu khi đến một chân trời mới với những giây phút ở bên nhau, cả hai sẽ thêm yêu thương và thêm hiểu đối phương hơn. Đây cũng là một cách để hai bạn sát lại gần nhau, thoải mái thể hiện tình cảm.

Học cách lắng nghe từ những điều nhỏ nhất

Tình yêu đâu cần chia sẻ những chuyện lớn lao, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải kể những câu chuyện hài hước, những tình huống bất ngờ bạn gặp phải trong cuộc sống. Đôi lúc chỉ cần tâm sự với đối phương những câu chuyện thường nhật, hỏi han nhau và biết lắng nghe những tâm tư tình cảm của nhau, dần dần hai bạn sẽ hiểu nhau hơn và học được cách yêu nhau từ những điều đơn giản nhất.

Hãy quan tâm và biết lắng nghe từ những điều nhỏ nhất

Bạn nghĩ rằng tình yêu của mình nhàm chán khi thiếu những lời tán tỉnh như khi mới yêu? Hãy học cách làm quen với những thời điểm cảm xúc tạm ngưng lại để mỗi người có một khoảng không gian riêng để sống. Tại sao không dừng lại để lắng nghe và thấu hiểu, giúp mối quan hệ trưởng thành và bền vững hơn?

Trong tình yêu ai cũng sẽ từng phải trải qua một giai đoạn cảm thấy tình yêu của mình đang nhạt dần, cả hai như chẳng còn tình cảm, chẳng cố gắng vun vén cho mối quan hệ này mà đang buông xuôi. Nếu hai bạn không đủ mạnh mẽ để thay đổi, làm mới chuyện tình cảm thì rất có thể cuộc tình sẽ chấm dứt. Một mối tình đang nhạt dần, nếu bạn buông tay sẽ chẳng có gì là khó khăn, nhưng nếu bạn đủ can đảm để giúp nó vực dậy, đó mới là bản lĩnh của bạn trong tình yêu.