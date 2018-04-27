Vợ chồng chán nhau vì đâu? Để rồi xa nhau lúc nào không hay?

Tại sao vợ chồng bạn chán nhau có phải vì cuộc sống quá đơn điệu chăng? Bởi ai cũng thấy nhàm chán với những thứ mình quá quen thuộc mà không có sự thay đổi. Ngày nào cũng như ngày nào, lúc nào cũng ngần ấy việc và các chuỗi hành động lặp lại, dần dà bạn sẽ cảm thấy chán. Ví dụ, sáng nào cũng ăn sáng, rồi hôn nhau trước khi đi làm, chiều về lại kể cho nhau nghe một ngày làm việc như tế nào. Lâu dần sẽ chẳng ai muốn nghe nữa. Cuộc sống nhạt nhẽo, không còn điều thú vị để khám phá.

Cuộc sống bộn bề ngày càng khiến vợ chồng bạn xa rời, tình yêu nhạt dần và đôi bạn cảm thấy chán nhau từ lúc nào không hay. Khi yêu thì không cần lý do, nhưng khi chán nhau thì có vô vàn lý do để trình bày. Tuy nhiên, để cứu vãn cho cuộc hôn nhân của mình, các bạn hãy lập tức điều chỉnh, tìm ra nguyên nhân vợ chồng chán nhau vì đâu để có giải pháp hàn gắn hiệu quả.

Các bạn có thể đổ lỗi do cuộc sống quá bận, khiến các bạn phải ôm điện thoại và máy tính để làm việc. Tuy nhiên, tất cả chỉ là bao biện mà thôi. Tâm tư tình cảm, bạn đều giành cho “công nghệ”, thì lâu dần vợ chồng sẽ không còn muốn nói chuyện với nhau. Hai vợ chồng cứ như hai khách trọ sống trong cùng một nhà.

Tuy nhiên, nếu thay vào đó đôi bạn thỉnh thoảng hay rủ nhau đi dạo, hay đi du lịch để thay đổi không khí thì cuôc sống sẽ lãng mạng và tươi đẹp hơn.

Đã không ít gia đình, vợ hoặc chồng sử dụng điện thoại quá nhiều mà quên đi sự hiện diện của người kia đang ở trước mặt mình, khiến cho 2 bên không có sự đồng cảm, không có tiếng nói chung, cuộc sống gia đình khá ngột ngạt, vì ai cũng chỉ biết chăm chú vào các thiết bị công nghệ mà quên lãng đi sự vui tươi, chia sẻ của nhau.

Sốc về nửa kia của mình

Sốc về nửa kia của mình thay đổi hoàn toàn sau khi kết hôn. Ảnh internet

Nhiều người có tâm lý “buông” khi đã sở hữu được nhau, vì cho rằng “Chẳng cần phải cho cá ăn mồi nữa đi đã cắn câu”. Chính tâm lý này đã khiến cho một nửa của bạn chán nản. Bởi khi yêu, ai cũng cố gắng thể hiện những mặt tốt để chiếm được tình cảm và hấp dẫn nửa kia. Nhưng khi về sống chung, các cặp đôi cho phép mình “thư giãn” buông thả, không cần cố gắng để hoàn thiện. Vậy là khiến nhau thất vọng, xảy ra sự trách cứ, chán nản, luôn cho rằng đây là sự lựa chọn sai lầm của mình, dẫn đến tình trạng vợ chồng chán nhau và muốn ly hôn.

Thiếu trách nhiệm với bản thân và gia đình

Khi lấy chồng, phụ nữ sẽ gánh lên mình trách nhiệm nặng nề là người chăm sóc cho gia đình và con cái. Đặc biệt là khi họ có con, phụ nữ thường ăn mặc xộc xệch, một phần vì không có thời gian để chăm chút cho bản thân và một phần nữa vì chủ quan cho rằng có chồng rồi không cần phải đỏm dáng nữa.

Chính điều này, khiến cho nhiều cặp vợ chồng chán nhau khi có con. Không ít các ông chồng mới ngày nào háo hức lên chức làm bố mà giờ đây đã ỉu xỉu, thường xuyên lấy lí do đi làm về trễ hoặc la cà quán xá vì không muốn về nhà với vợ con, do nhà cửa bề bộn, vợ toàn mùi bỉm sữa và lúc nào cũng cau có.

Hai người thiếu trách nhiệm với gia đình khiến cho đời sống vợ chồng mệt mỏi dẫn đến chán nhau. Ảnh internet

Nếu lúc này người chồng chịu san sẻ với vợ thì cả hai sẽ đỡ vất vả, vợ và chồng đều có thời gian thảnh thơi để chăm sóc cho mái ấm gia đình. Đặc biệt, người vợ sẽ có thời gian để chăm chút cho bản thân, các ông chồng sẽ không cảm thấy chán vì vợ quê mùa. Hơn nữa, đối với phụ nữ có chồng giúp việc nhà họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, vợ chồng thêm gần gũi, cuộc sống chăn gối cũng sẽ được thăng hoa hơn.