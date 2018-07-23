Người yêu bỗng dưng lạnh nhạt có phải là dấu hiệu của sự chia ly?

Chàng lạnh lùng với bạn có phải là dấu hiệu tình yêu tan vỡ? Liệu có phải chàng đã chán bạn hay chàng có người khác? Đừng vội vàng suy đoán, làm gì khi chàng lạnh nhạt, hãy tham khảo những gợi ý dưới đây để khiến cả bạn và chàng thoải mái hơn trong tình yêu nhé.

Tình yêu không phải lúc nào cũng là những cung bậc cảm xúc yêu thương nồng nhiệt. Sẽ có lúc bạn thấy người yêu mình bỗng dưng lạnh nhạt, trở nên xa lánh. Đừng vội hoảng loạn mà hãy tìm hiểu nguyên nhân để chủ động cứu mối quan hệ của mình.

Chủ động liên lạc

Không phải đàn ông luôn là người chủ động trong tình yêu. Nếu bạn không biết làm gì khi bị người yêu đột ngột trở nên lạnh nhạt thì hãy lập tức liên hệ với chàng để hỏi han.

Dù có thể chàng sẽ không nói cho bạn lý do, hãy an ủi chàng và cho chàng biết bạn luôn ở bên cạnh khi chàng cần.

Hạn chế làm phiền người yêu

Việc đột nhiên lạnh nhạt với bạn mà không rõ lý do, không cãi vã rất có thể là dấu hiệu người yêu bạn đang cần tĩnh tâm suy nghĩ một vấn đề gì đó liên quan đến tương lai và hạnh phúc của hai bạn. Hoặc cũng có thể anh ấy đang gặp phải áp lực lớn về tâm lý mà tạm thời chưa thể nói ra.

Đừng liên tục thúc ép chàng phải dành tình cảm cho bạn như trước bằng những cuộc gọi hoặc tin nhắn phiền phức

Nếu thực sự yêu và tin tưởng người yêu của mình, sự lựa chọn duy nhất dành cho bạn vào thời điểm chàng lạnh nhạt và tránh mặt bạn là hãy tạo cho anh ấy không gian riêng. Đừng “tra tấn” anh ấy bằng hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi mỗi ngày để hỏi han, trách móc vì không quan tâm bạn, đó không phải là một cách tốt.

Thay vì đó, bạn hãy thưa dần các cuộc gọi, chỉ thỉnh thoảng gửi một vài tin nhắn hỏi han và động viên tinh thần để anh ấy vững lòng. Thư tay hoặc một món quà nhỏ thể hiện sự quan tâm gửi đến bất ngờ cho người yêu cũng là một cách giúp anh ấy cảm động và sớm quay về bên bạn.

Đôi khi xa nhau sẽ làm cho tình cảm hai bạn trở nên gắn bó hơn

Đừng tỏ ra đau khổ

Một mối quan hệ sẽ trở nên thật bế tắc nếu như một người lạnh nhạt còn người kia cũng cứ ủ rũ, đau khổ. Hãy nói ra quan điểm của mình cho nhẹ lòng và đừng tỏ ra đau khổ nữa vì biết đâu, đối phương đã cảm thấy cuộc tình quá bí bách và mệt mỏi rồi. Việc bạn đau khổ sầu tủi sẽ càng trút lên vai người yêu mình gánh nặng tinh thần.

Khi chưa rõ nguyên nhân chàng lạnh nhạt, đừng vội đau khổ hoặc chí ít cũng đừng để cho chàng biết bạn đang buồn.

Tâm trạng ủ rũ không phải là cách xử lý tốt khi chàng lạnh nhạt

Chăm sóc cho bản thân

Khi chàng lạnh nhạt, bạn cũng đừng vì thế mà bỏ bê việc chăm sóc bản thân. Khi bạn có sức khỏe thì mới có thể mạnh mẽ ở cạnh động viên, chăm sóc chàng.

Thời gian này, hai bạn cũng nên ít gặp nhau hơn để chàng có thời gian một mình bình tâm lại và cũng là cách để chàng nhớ bạn nhiều hơn. Do đó, hãy tranh thủ làm đẹp khi có thể và tham gia một vài buổi luyện tập sức khỏe lấy lại vóc dáng nhé.

Hãy làm đẹp khi có thể để bản thân cảm thấy tự tin hơn trong tình yêu

Dành thời gian cho sở thích cá nhân

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thay vì chờ đợi chàng liên lạc lại thì bạn hãy coi đây là một cơ hội tốt để mình được nghỉ ngơi trong tình yêu, tìm lại cảm hứng từ những sở thích đã lâu không dành thời gian cho nó như đọc sách, xem phim, vẽ tranh,...

Một vài buổi đi mua sắm với bạn bè hoặc nấu ăn, thưởng thức bữa tối cùng gia đình sẽ giúp bạn vững lòng và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Khi người yêu bỗng dưng lạnh nhạt mà không rõ lý do, bạn cũng đừng quá hoang mang. Hãy bình tĩnh ngồi lại cùng chàng giải quyết và vượt qua những thăng trầm trong tình yêu, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.