Chán vì chồng lạnh nhạt, nhưng phái đẹp nên nhìn lại mình

Tâm sự gia đình 03/04/2018 14:58

Phần lớn các chị em đều chán chồng lạnh nhạt nên không muốn gần gũi. Nhưng đã bao giờ, phái đẹp tự hỏi bản thân mình tại sao chồng lại như vậy chưa? Có phải trước đây anh ấy rất ham muốn chuyện ấy, nhưng giờ thì không?

Đừng bao giờ chỉ biết đổ lỗi cho người khác, vì thế khi thấy chồng lạnh nhạt, các chị em nên tìm hiểu nguyên nhân, chứ không phải là tỏ ra chán, rồi để cuộc hôn nhân của mình đi đến vực thẳm. Chồng lạnh nhạt không có nghĩa là anh ấy ngoại tình đâu nhé! Mà nguyên nhân có thể là do chính bản thân bạn.

Chán chồng lạnh nhạt nhưng đã bao giờ bạn thực sự hiểu tâm sinh lý của anh ấy?

Một số bà vợ khi thấy chồng hờ hững, lạnh nhạt nhất là trong chuyện chăn gối đều cho rằng chồng có người đàn bà khác. Chínht? việc nghi ngờ về mối quan hệ ngoài luồng của chồng nhiều khi đã làm cho mối quan hệ của đôi bạn sứt mẻ. Điều này chứng tỏ, bạn chưa tin tưởng và thực sự chưa hiểu về tâm sinh lý của người bạn đời.

Chán chồng lạnh nhạt nhưng bạn đã hiểu tâm tư tình cảm của chồng chưa?
Chán chồng lạnh nhạt nhưng bạn đã hiểu tâm tư tình cảm của chồng chưa? Ảnh internet

Các nhà nghiên cứu khoa học cho thấy, không phải ông chồng nào cũng lạnh nhạt chuyện chăn gối với vợ đều vì lý do có người phụ nữ khác. Trong đời sống tình dục, đàn ông cũng yêu theo “chu kỳ”. Và chu kỳ này giống như hình sin, hết lên sẽ xuống. Tùy theo, tâm sinh lý của từng người, chu kỳ sẽ khác nhau, có người có thể 3 năm, 5 năm, hoặc hơn. Sau mỗi chu kỳ hưng phấn này, đàn ông sẽ rơi vào trạng thái nhàm chán trong chuyện ấy và lạnh nhạt với vợ. Thậm chí, nhiều người quan hệ với vợ chỉ là để “trả bài” mà thôi.

Trong thời gian chồng hờ hững, lạnh nhạt mà người vợ tâm lý không gây sức ép, luôn êm đềm hạnh phúc thì khoảng một thời gian ngắn sau phái mạnh sẽ có “hứng thú” trở lại, lại có ham muốn và tiếp tục bước vào chu kỳ đi lên của hình sin.

Vì thế, các bà vợ không nên vội vàng đưa ra kết luận chủ quan của mình, không nên suy nghĩ theo hướng tiêu cực và chán chồng lạnh nhạt, làm cho không khí gia đình căng thẳng. Thay vào đó hãy suy xét mọi việc để cải thiện theo chiều hướng tích cực, cuộc sống vợ chồng sẽ viên mãn hơn.

Chồng lạnh nhạt có phải lỗi do bạn?

Không chỉ về vấn đề sinh lý, mà chồng lạnh nhạt, phần lớn còn vì một số lý do sau:

Vợ không chăm chút cho bản thân mình, luộm thuộm

Vợ luộm thuộm khiến chồng chán và lạnh nhạt
Vợ luộm thuộm khiến chồng chán và lạnh nhạt. Ảnh internet

Chán chồng lạnh nhạt, nhưng bạn đã bao giờ nhìn lại bản thân mình. Bên ngoài có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, nhìn “đã mắt” như thế, nhưng về nhà vợ lại luôn trong bộ dạng xồ sề, luộm thuộm. Như vậy, ông chồng nào cũng chán. Vì thế, là phụ nữ bạn nên dành ra chút ít thời gian để chăm chút và làm đẹp cho bản thân, đừng để mình phai tàn nhan sắc và sự quyến rũ theo năm tháng.

Phòng ngủ lộn xộn, không gọn gàng ngăn nắp

Chồng lạnh nhạt trong chuyện chăn gối với vợ có thể là do không gian riêng tư không thoải mái, quá bề bộn và chật chội. Điều này có tác động rất lớn đến cảm hứng trong “chuyện ấy”.  Vì thế, để cuộc “yêu” thêm trọn vẹn, người vợ cần phải dọn đẹp và luôn làm đẹp cho chốn phòng the của mình.

Tình cảm vợ chồng nhạt nhòa vì vợ thiếu quan tâm đến chồng

Tình yêu suốt phát từ hai phía thì mới được xem là trọn vẹn. Chuyện ấy cũng thế, nếu hàng ngày bạn chỉ biết đến bản thân mình, thiếu quan tâm chồng cũng khiến cho anh ấy không còn ham muốn trong chuyện ấy. Lúc này đàn ông cảm thấy ngại khi gần gũi với vợ, mặc dù vẫn một lòng chung thủy với gia đình.

Chồng nghiện phim “đen”

Chồng nghiện phim đen khiến vợ chán chồng lạnh nhạt
Chồng nghiện phim đen khiến vợ chán chồng lạnh nhạt. Ảnh internet

Đây chính là lý do khiến đàn ông lạnh nhạt trong chuyện ấy. Vì nó ảnh hưởng rất xấu đến tâm lý của đàn ông. Ban đầu, nó có thể là chất xúc tác để tăng cảm hứng khi vợ chồng gần gũi. Nhưng một khi đã nghiện, đàn ông xem nó như một thú vui để thỏa mãn nhu cầu mà không cần đến vợ. Lâu dần, người vợ cũng sẽ cảm thấy chán chồng lạnh nhạt và cho rằng anh ấy không còn yêu mình nữa.

Tại sao hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên?

Tại sao hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên?

Hiện nay, hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên, các cuộc ly hôn diễn ra nhiều hơn. Nguyên nhân là do đâu? Có phải là do người đàn ông của đời họ xao lãng trách nhiệm của mình.

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