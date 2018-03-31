Chồng chán yêu vì cô bé của vợ quá rộng, phái đẹp có nên đi tân trang lại không?

Ngoài sự yêu thương, chia sẻ thì tình dục có vai trò quan trọng nhất để giữ lửa cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, do quá trình sinh nở, hay tần suất quan hệ dày đặc sẽ làm cho “cô bé” giãn rộng, khiến cho chất lượng cuộc “yêu” giảm xuống, ảnh hưởng đến khoái cảm của đôi bạn. Thậm chí, có nhiều người chồng chán “yêu” vì cô bé của vợ quá rộng, lâu ngày tình cảm bị rạn nứt.

Để đời sống phòng the thăng hoa tột đỉnh, thì “cậu bé” và “cô bé” phải có cấu trúc vừa khít ôm chặt với nhau cả về cơ học lẫn tình cảm. Tuy nhiên, cấu trúc âm đạo cũng giống như sợi dây chun đàn hồi, vì thế sau khi sinh nở sẽ có nhiều sự thay đổi đáng kể. Nếu sau khi sinh, bị giãn vừa phải thì âm đạo có thể co về vị trí cũ, nhưng khi giãn quá mức sẽ mất sự đàn hồi. Lúc này, quan hệ, “cậu nhỏ” của chồng cho vào như đang vũng vẫy giữa đại dương bao la không có “bến bờ”. Như vậy, sẽ làm tụt cảm trong lúc giao hợp, nên chồng chán yêu vì cô bé của vợ quá rộng là điều dễ hiểu.

Nỗi khổ của người chồng khi “cô bé” của vợ quá rộng Sợ bạn đời của mình cũng hụt hẫng và tủi thân, nên phần lớn các ông chồng thường không dám than vãn, hay thổ lộ cảm giác chưa hài lòng của mình khi quan hệ không đạt được cực khoái vì cô bé quá rộng. Bởi “cô bé” của vợ gặp phải tình trạng này là do mang nặng đẻ đau sinh con cho chồng mà ra. Chồng chán yêu vì cô bé của vợ quá rộng. Ảnh internet Tuy nhiên, âm thầm và chịu đựng cũng có giới hạn. Bởi sinh ra con người thì sẽ có dục vọng, vì thế vấn đề quan hệ nếu không có được cảm giác như mong muốn, nó sẽ âm ỉ, lâu dần giết chết đi cảm xúc yêu đương. “Cô bé của vợ quá rộng” sẽ làm rào cản cho những giây phút thăng hoa mà chồng xứng đáng được hưởng, dẫn đến sự chán nản, rạn nứt tìn cảm gia đình.

Làm gì để cải thiện tình trạng “cô bé” của vợ quá rộng? Là người phụ nữ tâm lý, yêu chồng lẽ nào bạn lại thờ ơ khi chồng chán yêu vì “cô bé” của vợ quá rộng, khiến chúng len lỏi tấn công hạnh phúc gia đình bạn mỗi ngày. Để cải thiện việc này, các chị em có thể đi thu hẹp vùng kín tại bệnh viện uy tín. Lúc này bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ các niêm mạc nhỏ, phần mô thừa sau đó khâu cơ vòng của ống âm đạo lại, giúp âm đạo nhỏ và chật hơn. Có thể thu hẹp vùng kín tại các cơ sở y tế uy tín để cải thiện tình trạng chăn gối của hai vợ chồng. Ảnh internet Tuy nhiên, khi thực hiện thủ thuật này, các chị em tuyệt đối không nên đến các cơ sở nhỏ, chưa có uy tín bởi sẽ xảy ra rủi ro rất cao do tay nghề bác sĩ không đủ trình độ, có thể âm đạo bị thu lại quá nhỏ, khiến cho việc sinh hoạt vợ chồng gặp nhiều khó khăn hơn trước. Vì thu hẹp sai vị trí, sai kỹ thuật khiến cửa vào hẹp mà không giãn nở được, nhiều trường hợp bị rách do người chồng cố đưa dương vật vào trong gây tổn thương âm đạo. Bên cạnh đó chị em còn phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng do công tác vô khuẩn trong khi mổ không tốt hay chăm sóc sau mổ không đúng hướng dẫn… Ngoài ra, còn một cách an toàn hơn để giúp các chị em thu hẹp cô bé giãn quá rộng của mình đó là thực hiện bài tập Kegel. Phụ nữ có thể tập bài tập Kegel để se khít vùng kín. Ảnh internet Bài tập này bao gồm cả “siết chặt và thư giãn”. Các chị em nên dành thời gian để thư giãn bằng với thời giãn siết chặt các cơ như thắt cơ xung quanh trực tràng, vùng chậu và giữ trong khoảng 3 giây, rồi thư giãn các cơ bắp hoàn toàn cũng trong 3 giây. Sau đó, có thể tăng thời gian lên 5 - 10 giây và thậm chí lâu hơn. Đây là bài tập hữu ích cho cả nữ lẫn nam giới. Ngoài bài tập Kegel, bạn cũng có thể luyện tập Yoga cũng là cách dễ dàng, nhanh chóng và tự nhiên nhất để thắt chặt âm đạo của bạn.

Chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”, tôi đã ngoại tình để thử cảm giác lạ Có thể mọi người nói tôi trơ trẽn vì đã ngoại tình, dù có dùng lý do nào biện minh đi chăng nữa. Tuy nhiên, không ở trong hoàn cảnh của tôi, sao mọi người có thể hiểu được cơ chứ. Tôi quá chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-chan-yeu-vi-co-be-cua-vo-qua-rong-phai-dep-co-nen-di-tan-trang-lai-khong-277017.html