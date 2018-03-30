Chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”, tôi đã ngoại tình để thử cảm giác lạ

Tư vấn hôn nhân 30/03/2018 10:12

Có thể mọi người nói tôi trơ trẽn vì đã ngoại tình, dù có dùng lý do nào biện minh đi chăng nữa. Tuy nhiên, không ở trong hoàn cảnh của tôi, sao mọi người có thể hiểu được cơ chứ. Tôi quá chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”.

Tôi và chồng quá khác nhau về tính cách, anh quá hiền có thể nói là rất “đần”. Tôi gật đầu đồng ý lấy anh vì nghe theo lời ba mẹ. Tôi là người hướng ngoại, tính cách mạnh mẽ, nên có nhiều mối quan hệ rộng. Còn anh chỉ là một giáo viên cấp 3, lương anh mang về tôi không quan tâm vì nó chỉ đủ tiền mua đồ ăn và đổ xăng mà thôi. Tôi làm ở công ty nước ngoài, nên lương 1 tháng bằng cả 1 năm anh làm.

Chồng tôi quá an phận, chỉ thích làm việc nhà và chăm con sau khi tan làm
Chồng tôi quá an phận, chỉ thích làm việc nhà và chăm con sau khi tan làm. Ảnh internet

Là người đàn ông trụ cột gia đình, nhưng tôi cảm thấy anh không thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Anh chỉ thích đi làm về rồi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chơi với con cái, rất ngại giao tiếp nơi đông người. Còn tôi có quá nhiều mối quan hệ làm ăn, bao xung quanh là những đại gia, đối tác đẹp trai, phong độ, khéo ăn, khéo nói với những lời mời hấp dẫn. Vì thế, khi về đến nhà thấy chồng lại thấy chán. Nếu chỉ có vậy, thì tôi cũng vẫn chấp nhận được. Con người anh đã chán, cách sống của anh cũng chán, ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng nhạt nhẽo. Vì lần nào quan hệ với chồng tôi cũng rất hụt hẫng, chưa lần nào lên đỉnh. Nên tôi chẳng tha thiết gì chuyện chăn gối với chồng. Tuy nhiên, bị vợ “bỏ đói” cả tháng anh vẫn im lặng, không dám đòi hỏi, không một lời trách cứ mà luôn âm thầm chịu đựng.

Đi ra ngoài, nếu so sánh, tôi có cảm giác chồng là người của thời đại nào vậy. Tôi cũng đã cố gắng động viên chồng học thêm, giao tiếp với nhiều người hơn để con người mở mang, phát triển nhưng anh ấy ngại, chỉ cười và nói: “Nhà một người giỏi giang như tôi là được rồi, còn để anh an phận, giúp em chăm sóc nhà cửa và con cái, quan tâm chúng nhiều hơn, mỗi lần em đi công tác.

Chuyện chăn gối của vợ chồng cũng nhạt nhẽo, anh không có
Chuyện chăn gối của vợ chồng cũng nhạt nhẽo, anh không có "cú đúp" trong chuyện ấy. Ảnh internet

Chán chồng thế là tôi ngoại tình, cặp kè với đối tác. Anh ta đã có gia đình, vợ hiền con người. Anh ta làm tôi thỏa mãn, sung sướng trong chuyện ấy. Vậy nên chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ như vậy để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau, chứ chẳng có ý định tiến xa hơn. Vợ con anh ta cũng tội, nên tôi cũng chẳng giành giật làm gì. Thực sự, cũng nhiều lần tôi có ý định dừng lại, nhưng về nhà thấy chồng tôi lại chán, chồng hiền và nhu nhược, muốn anh thay đổi, nhưng anh thấy như vậy là được rồi. Vì thế, tôi càng có lý do để biện minh cho hành động của mình và không thấy có gì phải hối tiếc. Nói thật, việc ngoại tình làm tôi có động lực để sống, tìm niềm vui cho mỗi ngày, để có thể gắng gượng được việc sống với một người chồng tâm hồn cằn cỗi, mà tôi thiếu sự tôn trọng, yêu thương.

Tôi cũng đã nghĩ đến phương án ly hôn để giải quyết vấn đề cuộc sống của mình. Nhưng tôi biết anh quá hiền và sẽ bị sốc, anh quá yếu đuổi. Nếu tôi nói ly hôn, chồng cũng sẽ níu kéo, vì anh không muốn con cái sống xa bố mẹ, vợ xa chồng. Hơn nữa chồng rất yêu tôi nên không thể sống thiếu tôi. Vì thế, tôi ngoại tình để tìm niềm hạnh phúc cho mình và để có thể sống bên gia đình, chồng tôi vẫn vui vẻ với cuộc sống mà anh ấy mơ mộng này.

Tôi ngoại tình với đối tác để thử cảm giác mới đáp ứng nhu cầu sinh lý của mình
Tôi ngoại tình với đối tác để thử cảm giác mới đáp ứng nhu cầu sinh lý của mình. Ảnh internet

Hơn nữa, khi suy đi nghĩ lại, nếu chồng tôi không quá hiền, không an phận, thì chắc tôi đã không có nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp, để giao du với bạn bè. Nên giờ đây, dù rất chán chồng, nhất là trong chuyện chăn gối thường xuyên không có “cú đúp” thì tôi vẫn phải cảm ơn anh. Vì có anh nên tôi mới có nhiều thời gian thảnh thời dành cho bản thân như vậy.

Chán vì chồng vô tâm đã đẩy tôi vào tình cảnh ngoại tình

Chán vì chồng vô tâm đã đẩy tôi vào tình cảnh ngoại tình

Từ ngày lấy nhau đến giờ đã được 10 năm, nhưng ngày 8-3 hay 20-10, không những không có quà mà cả một lời chúc của chồng cũng không có. Có lẽ vì thế mà tôi đã ngoại tình, trở thành người thứ 3 lúc nào cũng không hay.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh chán chồng

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 19 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 48 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 57 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen