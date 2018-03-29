Chồng cao to, đẹp trai, vạn người mơ nhưng tôi vẫn mắc “bệnh chán” chồng

Chuyện vợ chồng 29/03/2018 10:17

Chồng không vô tâm, không rượu chè, cờ bạc, gái gú… nhưng tôi vẫn chán chồng. Bởi người ta có câu: “Sống trong chăn mới biết chăn có giận”. Thật sự bây giờ tôi mới thấu hiểu câu này.

Người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ tôi vì có một người chồng tài giỏi, đẹp trai, cao to, thân hình vạm vỡ, anh cao 1m73. Tuy nhiên, tôi cũng là một cô gái khá xinh xắn, cao 1m6, da trắng và là một nhân viên ngân hàng, vì thế nên anh mới chọn tôi làm vợ.

Sau khi cưới cuộc sống 2 vợ chồng khá thoải mái
Sau khi cưới cuộc sống 2 vợ chồng khá thoải mái. Ảnh internet

Sau khi lấy nhau về, bố mẹ chồng cho ra ở riêng nên cuộc sống của hai vợ rất thoải mái. Anh cũng rất chiều tôi, trừ những hôm bận đi công tác hay đi tiếp khách còn lại anh về nhà đúng giờ, phụ tôi nấu ăn, rửa chén và dọn đẹp nhà cửa. Thật sự anh rất tâm lý, ngày lễ lớn nhỏ gì anh đều nhớ hết, làm tôi bất ngờ, luôn tặng quà và không quên kèm theo những lời mật ngọt có cánh để làm tôi vui. Nếu cuộc sống như vậy thì quá viên mãn rồi.

Mặc dù anh tâm lý trong mọi việc nhưng trừ chuyện ấy. Chuyện quan hệ của vợ chồng khá nhạt nhẽo. Có thể nói anh là người gia trưởng trong chuyện ấy. May mà tôi yêu anh là người đầu tiên, trước đây chưa từng quan hệ với ai cả, nên đêm tân hôn thấy giọt máu ấy anh rất mãn nguyện. Anh cũng nói tôi là người đầu tiên của anh, làm chuyện ấy lần đầu hơi kém nên tôi có thể thông cảm được.

Tuy nhiên, tôi rất buồn, những lần tiếp theo anh cũng không khá lên được chút nào. Thậm chí tôi chưa có cảm giác gì là anh đã xong rồi, kiểu như chưa đi ra đến cổng chợ đã hết tiền rồi. Thật sự là tôi vô cùng hụt hẫng. Nếu chỉ có vậy, vấn đề còn dễ giải quyết, đường này mỗi lần tôi góp ý là anh tự ái nên tôi rất chán chồng.

Chồng tôi bảo thủ trong chuyện ấy
Chồng tôi bảo thủ trong chuyện ấy. Ảnh internet

Có hôm 2 vợ chồng xem phim, đến cảnh nóng, thấy cô gái leo lên người nam giới, chủ động ôm hôn và làm chuyện ấy, tôi thấy như vậy rất tuyệt. Nhưng anh nói: “Đồ đàn bà mất nết, không có ý tứ gì cả, tính làm chủ để đè đầu cưỡi cổ chồng à”. Làm tôi tụt cả hứng, nhưng lúc đó vẫn thấy mặt anh còn tươi, cười mỉm, tôi tưởng anh chỉ nói đùa mà thôi.

Vậy là đến đêm hôm đó, tôi chủ động ôm hôn chồng, sờ xoạng anh đủ kiểu, tự dưng anh hất mạnh tay tôi ra và hét to: “Em làm gì đấy” anh không thích. Em là phụ nữ chỉ được nằm dưới mà thôi. Lúc đó, vừa xấu hổ, vừa sợ tôi chỉ biết khóc. Tôi không ngờ thời đại nào rồi mà anh vẫn còn có cái suy nghĩ ấy. Sau đó, anh có xin lỗi tôi, nhưng bảo lần sau em không được làm như vậy nữa.

Người ta quan hệ có màn dạo đầu, vuốt ve, đường này anh thì không, thích “đánh nhanh thắng nhanh”, hơn nữa chỉ có mỗi kiểu tư thế truyền thống, lần nào cũng thế. Nên lần nào anh đòi hỏi tôi cũng cố gắng làm miễn cưỡng cho qua. Thật sự tôi rất ngại gần gũi chồng, chính xác là mắc bệnh chán chồng.

Tôi không biết làm cách nào để cải thiện chuyện ấy của vợ chồng
Tôi không biết làm cách nào để cải thiện chuyện ấy của vợ chồng. Ảnh internet

Nhiều hôm, trong người cũng bứt dứt muốn chồng chiều như trong phim, mà nghĩ anh cổ hủ, không chịu làm, nên tôi cũng thôi. Mới có 28 tuổi mà tôi đã mắc phải bệnh chán chồng thế này, thì phải làm sao. Muốn chồng thay đổi thì rất khó, mà sống với anh cả đời nhưng tình dục nhạt nhẽo như vậy thì lâu dần tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt.

Thế nên nhiều khi chán chồng tôi chỉ muốn ra ngoài giải quyết. Nhưng làm vậy là có lỗi rất lớn với anh. Chỉ mong rằng có một phép lạ nào đó giúp anh thay đổi. Giờ đây tôi đang cố gắng chèo lái con thuyền hôn nhân của mình, tìm cách giúp anh thay đổi quan niệm về chuyện ấy, để căn bệnh chán chồng của tôi có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Tại sao hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên?

Tại sao hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên?

Hiện nay, hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên, các cuộc ly hôn diễn ra nhiều hơn. Nguyên nhân là do đâu? Có phải là do người đàn ông của đời họ xao lãng trách nhiệm của mình.

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Từ khóa:   bệnh chán chồng

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