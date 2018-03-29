Tại sao hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên?

Hiện nay, hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên, các cuộc ly hôn diễn ra nhiều hơn. Nguyên nhân là do đâu? Có phải là do người đàn ông của đời họ xao lãng trách nhiệm của mình.

Chán chồng được xem là căn bệnh của phụ nữ hiện đại. Bởi theo một số khảo sát cho thấy, cứ 100 người ly dị thì có tới 70 người đưa đơn là phụ nữ. Hơn nữa, hiện nay phụ nữ làm kinh tế rất giỏi, có khả năng độc lập về kinh tế, nên khi cảm thấy chán chồng sẽ nghĩ đến việc ly hôn. Vì thế, hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều hơn, để cùng nhau chia sẻ, giải tỏa tâm lý, lấy lại niềm vui, lạc quan trong cuộc sống. Đa phần những người trong hội này chán chồng vì những lý do sau: Không còn sự kết nối cảm xúc với chồng Không còn cảm xúc với chồng khiến vợ chán chồng. Ảnh internet Hầu hết, đàn ông gần gũi với vợ qua sự thân mật về thể xác, nhưng phụ nữ thì khác, cảm xúc tâm hồn là sự kết nối đầu tiên với chồng. Có cảm xúc mới nảy sinh ham muốn quan hệ. Do đó, khi phụ nữ không thấy người đàn ông quan tâm, hiểu mình, không có sự đồng điệu tâm hồn, thì rất khó để gần gũi thể xác. Lâu dần các chị em sẽ trở nên xa cách và rất chán chồng.

Bị lừa dối, chồng ngoại tình Phụ nữ có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên. Một khi đàn ông ngoại tình, người vợ có thể tha thứ, nhưng đó sẽ là nỗi đau âm ỉ, lúc này lòng tin đã bị tàn phá nặng nề. Dù có cố gắng tha thứ nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như cũ, tình yêu vơi dần, dẫn đến việc chán chồng và ly hôn. Không cảm nhận được sự chân thành và gắn bó từ chồng Vợ chán chồng cũng có thể là do không cảm nhận được tình cảm chân thành từ chồng. Ảnh internet Có rất nhiều các chị em trong hội những người vợ chán chồng vì không cảm nhận được sự chân thành, sự gắn bó với bạn đời mà đã ly hôn. Bởi khi họ trao đi rất nhiều, nhìn lại những thứ mình nhận lại thực ra chẳng có gì, tình cảm đong đầy ngày nào cũng sẽ dần hao hụt đi. Đặc biệt, khi họ cảm nhận được bạn đời không còn là quan trọng nhất, thì tình cảm sẽ hết.

Quá ỷ lại vào vợ Ai cũng có công việc bận rộn. Vì thế, nếu chồng quá ỷ lại để vợ lo hết mọi việc, lúc nào đó vợ sẽ mệt mỏi, tình trạng này kéo dài sẽ giết chết tình cảm vợ chồng. Phụ nữ không ngại hy sinh nhưng họ muốn chồng hiểu và tôn trọng. Họ cần được quan tâm, chia sẻ động viên và giúp đỡ. Vì thế nếu chồng xem sự hy sinh của vợ là hiển nhiên thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Chồng vô tâm để vợ cô đơn Hiện nay, nhiều chị em còn chán lấy chồng, sợ lấy chồng vô tâm, chồng trẻ con… Bởi nhiều người cho rằng vợ đã là của mình nên không cần phải cầu kỳ như thời mới yêu. Vì thế, những tin nhắn, hoa, quà chúc mừng ngày lễ đàn ông sẽ tiết kiệm, họ cho rằng không cần thiết. Nhưng đàn ông đâu biết rằng phụ nữ đôi lúc chỉ cần những điều sao rỗng như vậy để họ có thể tự tin khoe với bạn bè về hạnh phúc đơn giản của họ. Vì thế là đàn ông đừng để phụ nữ cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, không sẽ không sớm thì muộn sẽ nhận được đơn ly hôn của vợ. Chồng không biết giải quyết các mâu thuẫn xung đột Chồng không thể giải quyết các xung độ, mâu thuẫn trong gia đình. Ảnh internet Cuộc sống không thể nói trước được điều gì, có nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì chồng không thể giải quyết được các mâu thuẫn, nhất là mâu thuẫn giữa vợ và gia đình nhà chồng. Vì quá áp lực, nên vợ đành ly hôn. Vì thế, ngoài mâu thuẫn cá nhân giữa vợ và chồng thì người chồng cũng hãy cô gắng giải quyết các mối mẫu thuân liên quan, hãy cố gắng để mọi chuyện tốt hơn. Ngoài ra nếu đàn ông quá kiểm soát vợ thì cũng dẫn đến không khí căng thẳng và ly hôn. Chính vì những lý do này mà hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều, vì họ cảm thấy cuộc sống bức bối, gò bó và không hạnh phúc.

Chán chồng khi mang thai – Điều dễ hiểu các ông chồng cần thông cảm Hầu hết các chị em thường chán chồng khi mang thai, hờ hững và ngại gần gũi với ông xã. Tuy nhiên, đây là biểu hiện bình thường, các ông chồng cần thông cảm, để người vợ có tâm lý ổn định, dưỡng thai.

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