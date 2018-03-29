Chán chồng khi mang thai – Điều dễ hiểu các ông chồng cần thông cảm

Hầu hết các chị em thường chán chồng khi mang thai, hờ hững và ngại gần gũi với ông xã. Tuy nhiên, đây là biểu hiện bình thường, các ông chồng cần thông cảm, để người vợ có tâm lý ổn định, dưỡng thai.

Có nhiều chị em không tìm ra được nguyên nhân tại sao lại chán chồng khi mang thai. Nhưng đa phần, các chị em thường chán chồng trong thời gian thai kì là do: Sự thay đổi bất thường nội tiết tố trong cơ thể Sự thay đổi nội tiết tố khiến mẹ bầu chán chồng. Ảnh internet Khi mang thai, chị em sẽ có sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, khiến cho tâm trạng không được ổn định, hay cáu giận vô cớ… Đồng thời, hàm lượng nội tiết tố thay đổi cũng khiếnt? việc “yêu” bị ảnh hưởng, làm giảm ham muốn chuyện chăn gối, ngại làm chuyện ấy. Trên thực tế, ham muốn ở phụ nữ phụ thuộc vào một loại hormone đặc trưng – estrogen. Sự tăng hay giảm đột ngột loại hormone này có thể khiến mẹ bầu bỗng dưng ngại “yêu” hơn lúc nào hết. Điều này, không chỉ khiến cho các mẹ bầu thấy mệt mỏi mà người đàn ông cũng hụt hẫng vì chưa thể thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

Các cơm ốm nghén hành hạ khiến mẹ bầu mệt mỏi Mang thai, nghén ngẩm, buồn nôn là nỗi ám ảnh của các mẹ bầu trong giai đoạn 3 tháng đầu. Chính vì hiện tượng này lúc nào cũng khiến cho mẹ bầu mệt mỏi, làm giảm ham muốn tình dục đáng kể. Sự mệt mỏi sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng, không thể thoải mái nhập cuộc “yêu”, vì thế các chị em ngày càng chán chồng, không muốn gần gũi. Đặc biệt, với những mẹ bầu có triệu chứng ốm nghén kéo dài cả thai kỳ thì sẽ chán chồng cho đến khi sinh xong, điều này là một cực hình đối với phái mạnh. Sợ làm ảnh hưởng đến em bé Mẹ bầu sợ ảnh hưởng đến em bé nên không muốn gần gũi chồng. Ảnh internet Khi có bầu tâm trí người mẹ chỉ nghĩ đến em bé. Lúc này người bạn đời chỉ xếp thứ 2. Vì thế, mọi quan tâm mẹ sẽ ưu tiên dành cho bé trước. Kể cả chuyện “yêu” cũng bị xao nhãng. Tuy nhiên, các ông chồng cần phải cảm thông, bởi bất kì người mẹ nào cũng muốn làm điều tốt nhất cho con yêu của mình. Do đó, thời gian này chán chồng cũng là điều bình thường.

Thiếu tự tin vào cơ thể của mình Nhiều mẹ bầu cảm giác chán chồng khi mang thai và không muốn đụng chạm là do tâm lý tự ti với thân hình không còn thon gọn, nóng bỏng như xưa. Điều này khiến ức cế tâm lý, các chị em trốn tránh chuyện “yêu”. Vì thế, nếu muốn quan hệ khi mang bầu thì người chồng cần phải biết “nịnh” vợ, khen cô ấy, để biết rằng mình có vẻ đẹp riêng khi mang bầu. Khô âm đạo khiến mẹ bầu ám ảnh chuyện chăn gối Khô âm đạo nên mẹ bầu không muốn quan hệ với chồng. Ảnh internet Tình trạng khô âm đạo thường xuyên xảy ra đối với các mẹ bầu vì có những thay đổi về nội tiết tố trong cơ thể. Do đó, đến khi giao hợp khiến cho mẹ bầu bị đau, sinh ra cảm giác sợ hãi. Vì thế lúc này, các ông chồng có thể dùng bôi trơn hoặc không nên gượng ép tiếp tục cuộc “yêu”. Nói chung, chán chồng khi mang thai là điều bình thường, các ông cần phải thông cảm cho vợ. Tuy nhiên, mặc dù biết như vậy nhưng chắc chắn rằng phần nào cũng khiến các ông chồng thấy rất hụt hẫng. Nhưng mà, sinh ra là phận đàn bà đã rất thiệt thòi hơn rất nhiều so với đàn ông rồi, vì thế nếu có bị “bỏ đói” trong giai đoạn vợ đang mang thai thì các ông chồng cũng hãy chịu đựng. Hãy tạo tâm lý thoải mái nhất, gạt bỏ những bức bối để vợ có thể chăm sóc tốt cho vợ, đảm bảo thời gian thai kỳ khỏe mạnh. Qua giai đoạn thai kỳ, mọi việc sẽ trở lại bình thường, vợ chồng có thể sinh hoạt như hàng ngày.

Chán chồng lắm rồi, vợ nên làm gì? “Căn bệnh thời đại” chán chồng ngày một phổ biến trong cuộc sống hôn nhân của phụ nữ. Dù vậy, ngay cả khi chán chồng lắm rồi cũng đừng suy nghĩ quá tiêu cực, hãy làm 4 điều này để cứu vãn chính mình và cuộc hôn nhân của cả hai!

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