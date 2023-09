Chán chồng lắm rồi, vợ nên làm gì?

Đôi khi những hành động, cách cư xử chưa tốt của chồng chính là hệ quả của những yêu cầu quá cao, lời cằn nhằn than phiền từ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, hôn nhân làm người khác tốt hơn hay xấu đi đều do bản thân hai người trong cuộc quyết định. Chồng bạn cư xử ngày một tệ hơn, không hẳn đều là do bạn, nhưng cũng từ phần nào cách cư xử của bạn. Và bạn trở nên chán chồng cũng do chồng chưa biết quan tâm và yêu thương đúng cách. Thế thì thay vì cứ than vãn chồng mình không được như chồng của người khác thì bạn hãy chủ động động viên, khích lệ để chồng tốt hơn, bày tỏ những mong muốn của mình. Trong hôn nhân, phải có cho thì mới có nhận, phải cùng nhau trưởng thành và hoàn thiện thì mới bền lâu được. Vì vậy, hãy là một người vợ cùng chồng qua những giai đoạn buồn vui thăng trầm.