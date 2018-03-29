Chán chồng lắm rồi, vợ nên làm gì?

“Căn bệnh thời đại” chán chồng ngày một phổ biến trong cuộc sống hôn nhân của phụ nữ. Dù vậy, ngay cả khi chán chồng lắm rồi cũng đừng suy nghĩ quá tiêu cực, hãy làm 4 điều này để cứu vãn chính mình và cuộc hôn nhân của cả hai!

Tập trung vào những gì chồng làm Phụ nữ chán chồng thường mang nhiều thất vọng khi chồng không làm những điều họ mong muốn hay chờ đợi. Chính sự thất vọng này dễ nảy sinh sự tủi thân ở phụ nữ. Nếu bạn đang như thế này, đừng chỉ cáu giận hay trách móc chồng, vì rõ ràng không ai là hoàn hảo và chồng bạn cũng thế. Và thay vì cứ nhìn vào những gì chồng chưa làm được, hãy để tâm đến những gì anh ấy đã và đang làm. Đừng chỉ thấy khuyết điểm của chồng, mà hãy nhìn nhận sự cố gắng của chồng. Đừng chỉ mang suy nghĩ chán chồng lắm rồi mà chối bỏ những gì chồng đã làm vì mình và gia đình. Vì thật sự sẽ có những điều chồng âm thầm làm mà nhiều khi bạn vẫn chưa nhận ra được. Phụ nữ chán chồng thường mang nhiều thất vọng khi chồng không làm những điều họ mong muốn hay chờ đợi - Ảnh minh họa: Internet Tìm kiếm ưu điểm của chồng Nếu bạn chỉ nhìn vào những gì chưa tốt của chồng, bạn sẽ càng thấy chán nản, thậm chí sẽ có lúc thương tổn chính bạn và đối phương. Vì vậy, thay vì chỉ càm ràm, khó chịu vì những nhược điểm của chồng, hãy cố gắng tìm ra những ưu điểm của chồng để nhóm ngọn lửa hôn nhân từ lâu đã tắt ngúm. Và nếu bạn thấy bạn có phần tốt hơn chồng thì hãy nhìn vào những gì chồng vẫn đang làm tốt, bớt những phán xét và đánh giá, cố gắng nhìn nhận mọi chuyện tích cực hơn. Từ đó, bạn sẽ thấy chồng cũng có những điểm tốt mà bạn có thể học hỏi và đánh giá cao.

Nếu bạn chỉ nhìn vào những gì chưa tốt của chồng, bạn sẽ càng thấy chán nản, thậm chí sẽ có lúc thương tổn chính bạn và đối phương - Ảnh minh họa: Internet Khen ngợi chồng Khi bạn đã thấy những ưu điểm ở chồng, đừng ngại dành cho anh ấy những lời khen. Đàn ông luôn mong muốn được vợ nhìn nhận sự cố gắng cũng như những điều mình làm tốt. Lời khen dành cho chồng cũng không cần quá khoa trương, hoa mỹ, chỉ đơn giản là một lời khen giản đơn cũng đủ khiến cả hai gần nhau hơn, tình cảm từ đây sẽ mặn mà hơn. Bạn hãy nhớ, lời khen không chỉ khiến chồng hãnh diện về chính mình mà còn khuyến khích chồng ngày một tốt hơn. Cư xử tốt với chồng Đôi khi những hành động, cách cư xử chưa tốt của chồng chính là hệ quả của những yêu cầu quá cao, lời cằn nhằn than phiền từ bạn. Hãy thứ tha và bao dung cho những lỗi lầm và khuyết điểm của chồng, hãy thấu hiểu và quan tâm đến cảm nhận, suy nghĩ của chồng. Bạn đừng quên ai cũng cần sự yêu thương và cổ vũ, nhất là từ người bạn đời của mình. Và khi đối phương nhận được điều đó từ bạn, họ cũng sẽ học cách cho đi. Từ đó, chồng cũng sẽ nỗ lực để hoàn thiện mình, quan tâm và yêu thương vợ nhiều hơn. Đây là cách để cả hai tìm lại những thấu hiểu, sẻ chia mà lâu ngày đã mai một trong hôn nhân.

Đôi khi những hành động, cách cư xử chưa tốt của chồng chính là hệ quả của những yêu cầu quá cao, lời cằn nhằn than phiền từ bạn - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, hôn nhân làm người khác tốt hơn hay xấu đi đều do bản thân hai người trong cuộc quyết định. Chồng bạn cư xử ngày một tệ hơn, không hẳn đều là do bạn, nhưng cũng từ phần nào cách cư xử của bạn. Và bạn trở nên chán chồng cũng do chồng chưa biết quan tâm và yêu thương đúng cách. Thế thì thay vì cứ than vãn chồng mình không được như chồng của người khác thì bạn hãy chủ động động viên, khích lệ để chồng tốt hơn, bày tỏ những mong muốn của mình. Trong hôn nhân, phải có cho thì mới có nhận, phải cùng nhau trưởng thành và hoàn thiện thì mới bền lâu được. Vì vậy, hãy là một người vợ cùng chồng qua những giai đoạn buồn vui thăng trầm.

Nếu đang chán chồng, hãy làm theo những cách này để tình yêu thêm bền vững Có những lúc bạn cảm thấy chán chồng và chỉ muốn buông xuôi, hãy làm theo những cách này để vực lại tình cảm vợ chồng.

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