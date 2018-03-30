Chán chồng sắp cưới, nhưng sự thật đằng sau khiến tôi suýt phải hối hận

Chuyện vợ chồng 30/03/2018 10:06

Những dòng tin nhắn ngày càng thưa dần, sự quan tâm dường như biến mất, lúc này anh chỉ yêu mỗi công việc mà thôi, khiến tôi ngày càng chán chồng sắp cưới. Chính lúc quyết định dừng lại, kết thúc mọi thứ cũng là lúc tôi biết tất cả sự thật đằng sau.

Ngày trước, khi mới quen nhau, 2 đứa đang là sinh viên năm hai. Lúc nào cũng gặp nhau trò chuyện cả ngày, mà đêm về còn nhắn tin đến 1 -2 giờ sáng mới chịu ngủ. Mà giờ đây, chỉ còn mình tôi chủ động nhắn tin với anh, lâu lâu đang nhắn tin giữa chừng anh lại biến mất, không trả lời.

Lúc mới quen nhau 2 đứa vui vẻ và trò chuyện cả ngày
Lúc mới quen nhau 2 đứa vui vẻ và trò chuyện cả ngày. Ảnh internet

Sau khi anh và tôi học xong thì đính hôn. Tôi thấy thời gian đó đẹp đã biết bao. Anh nói chưa có sự nghiệp ổn định nên chỉ đính hôn, khi nào có điều kiện rồi cưới. Tôi đã chờ anh thêm 4 năm nữa. Nhưng cũng từ sau ngày đính hôn ấy anh lại bắt đầu lạnh nhạt và thờ ơ dần đi. Không còn những ngày hẹn hò đi chơi, không còn được nghe những lời mật ngọt từ anh. Thậm chí, khi bạn thân của 2 đứa cưới, anh cũng không thèm đi chung, không nhớ và không đoái hoài gì đến.

Từng ngày trôi qua tôi cô đơn với tình yêu của mình. Đi làm về chỉ biết nhốt mình trong nhà với bốn bức tường, đợi chờ tin nhắn từ anh. Lúc đau ốm, chỉ muốn anh ở bên, gọi điện, nhắn tin nhưng anh không nghe máy, cũng không trả lời. Nhưng nếu nói bỏ anh thì tôi không đủ can đảm, thật sự không nỡ vứt bỏ thời gian 6 năm bên nhau.

Ngày valentine, 8-3, 20-10, tôi không cần quà, chỉ mong được anh chở đi chơi một lần. Nhưng điều đó giờ đây rất xa xỉ, anh quá bận rộn không còn thời gian rành cho tôi nữa. Tôi tự hỏi trong trái tim anh giờ đây tôi là gì? Thật sự, tôi rất chán anh, chán chồng sắp cưới vô tâm của mình.

Giờ đây anh không còn quan tâm tôi, lạnh nhạt
Giờ đây anh không còn quan tâm tôi, lạnh nhạt. Ảnh internet

Xung quanh tôi, có rất nhiều vệ tinh vây quanh, nhưng anh đâu có biết vì anh mà tôi không bao giờ cho phép mình làm điều có lỗi. Dù họ có nhắn tin, gọi điện hay mời đi uống nước tôi cũng không đi, mặc dù sau thời gian đi làm về nhà tôi rất cô đơn, vì không được quan tâm, chia sẻ.

Những chuyện đó tôi có thể chấp nhận được, nhưng đã 4 năm rồi, anh vẫn không nhắc đến chuyện cưới xin gì hết. Bạn bè cũng đã lấy vợ, lấy chồng gần hết, nên tôi gợi ý về chuyện kết hôn thì anh lảng tránh và không muốn đề cập. Thật sự tôi mệt mỏi với cuộc tình này và muốn buông bỏ mọi thứ.

Lần này đúng dịp sinh nhật tôi, anh nói qua chở tôi đi ăn, đi chơi vào buổi tối. Nhưng tôi đã bắt gặp anh đi chung với cô gái khác, nói chuyện khá vui vẻ khi tôi đang đi mua đồ ăn vào buổi trưa. Tôi đi thẳng vào chỗ 2 người đó ngồi, tôi khóc và nói “Tối không cần chở em đi chơi, sau này trở đi cũng thế”. Thế là tôi chạy một mạch về nhà, không nghe anh giải thích.

Sau đó, anh chạy qua nhà tôi, lên phòng đứng ngoài cửa, vì tôi giận nên không mở cửa. Tôi cảm nhận được anh vừa khóc vừa nói: “Anh xin lỗi thời gian qua anh đã để em cô đơn, không quan tâm em. Anh biết em muốn chúng ta cưới nhau. Nhưng anh không thể để người anh yêu khổ khi chưa có sự nghiệp trong tay, chưa mua được nhà. Vì thế anh nghĩ chỉ cần cưới muộn một chút, chịu khó chăm chỉ làm việc một chút, thì sẽ tốt hơn, sẽ mua được nhà, lúc này anh mới dám ngỏ lời với em. Anh xin lỗi em rất nhiều, hãy mở cửa cho anh. Cô gái lúc nãy em nhìn thấy chính là nhân viên nhà đất, đang giúp anh hoàn thiện hồ sơ mua nhà”.

Sự vô tâm của anh là có lý do, suýt nữa tôi đã phạm phải sai lầm lớn trong cuộc đời mình
Sự vô tâm của anh là có lý do, suýt nữa tôi đã phạm phải sai lầm lớn trong cuộc đời mình. Ảnh internet

Lúc này tôi mới chịu cửa, anh đưa giấy tờ nhà cho tôi xem, tôi ôm trầm lấy anh. Suýt nữa tôi sẽ phải hối hận về quyết định của mình, anh đang cố gắng thế mà tôi không biết. Nhưng từ này tôi bắt anh không được để mình cô đơn nữa, không được để tôi phải khóc vì nhớ anh, có chuyện gì cũng phải nói để cả hai đứa cùng chia sẻ”.

Chán vì chồng vô tâm đã đẩy tôi vào tình cảnh ngoại tình

Chán vì chồng vô tâm đã đẩy tôi vào tình cảnh ngoại tình

Từ ngày lấy nhau đến giờ đã được 10 năm, nhưng ngày 8-3 hay 20-10, không những không có quà mà cả một lời chúc của chồng cũng không có. Có lẽ vì thế mà tôi đã ngoại tình, trở thành người thứ 3 lúc nào cũng không hay.

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Từ khóa:   chán chồng muốn ngoại tình

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