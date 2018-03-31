Tại sao chồng chán chuyện ấy mặc dù vợ xinh đẹp và quyến rũ?

“Chuyện ấy” là một sợi dây gắn kết đôi bạn bền chặt, giữ vững hạnh phúc gia đình. Nhưng bỗng một ngày chồng chán chuyện ấy thì bạn cần phải xem lại để tìm ra cách khắc phục. Vì điều này có thể khiến tình cảm giữa vợ và chồng dễ bị sứt mẻ.

Theo các nhà chuyên gia, chồng chán chuyện ấy có thể là do anh ta đang gặp phải tình trạng mãn dục nên tự nhiên sẽ giảm nhẹ ham muốn. Điều này thuộc về cấu tạo sinh học chứ không phải anh ấy không thấy hấp dẫn trước bạn. Nếu vì nguyên nhân này mà anh ấy chán chuyện ấy thì bạn nên động viên, để chàng có thể cân bằng sinh lý. Đồng thời, bạn nên thể bổ sung thêm một số loại thực phẩm như trai, hến, hàu, trứng cút… trong khẩu phần ăn của anh ấy để kích thích tăng ham muốn trở lại. Trên thực tế, ngoài nguyên nhân trên, đàn ông chán chuyện ấy còn do nhiều nguyên nhân khác như:

Thường xuyên “thủ dâm” quá nhiều Chồng thủ dâm quá nhiều cũng khiến chàng chán chuyện ấy với vợ. Ảnh internet Có nhiều người thích tự sướng hơn là làm chuyện ấy với vợ. Bởi vì khi “thủ dâm”, tác động kích thích bằng tay thường mạnh hơn là kích thích khi quan hệ thực sự. Vì thế, những ông chồng thủ dâm với tần suất dày thường bị “hẫng”, không đạt được khoái cảm khi quan hệ, thường rơi vào tình trạng muốn “một mình” hơn là có "đối tác". Chính vì vậy, khi “thủ dâm” nhiều, người chồng sẽ chán chuyện ấy mặc dù vợ rất xinh đẹp và quyến rũ. Khi “yêu” vợ như khúc gỗ Một trong những nguyên nhân khiến cho chồng chán chuyện ấy, giảm ham muốn là do người vợ ít thể hiện tình cảm, không có những động tác tương tác qua lại. Cũng giống như vợ, người chồng cũng muốn được ôm, hôn và vuốt ve, để có màn dạo đầu tốt, tăng kích thích tình dục. Nếu vợ, chỉ nằm yên, đơ như “khúc gỗ” để hưởng thụ ít nhiều sẽ làm chồng bị tụt cảm xúc. Vì thế, khi làm chuyện ấy, người vợ cần thể hiện hành động thân mật, đơn giản chỉ là một cái ôm, hôn cũng đủ khiến trái tim anh ấy tan chảy và cảm giác cực kỳ gần gũi.

Vợ như "khúc gỗ" khi "yêu" cũng khiến chồng chán chuyện ấy. Ảnh internet Sức khỏe của chàng có vấn đề Sức khỏe là mối lo hàng đầu ảnh hưởng đến sự ham muốn chuyện ấy của đàn ông. Bởi khi sức khỏe có vấn đề sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi, cậu nhỏ khó cương cứng và không cương được lâu, rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, khiến cho cuộc yêu không trọn vẹn và phái mạnh cảm giác mất hứng. Vì thế, để không có trở ngại gì trong chuyện ấy, chàng cần đi khám bác sĩ để xác định chính xác tình trạng và được tư vấn cụ thể. Bị áp lực về vấn đề tài chính Sự lo lắng về vấn đề tài chính để lo cho gia đình, thực sự cũng khiến cho sự ham muốn của đàn ông giảm xuống. Bởi điều này khiến cho trí não của chàng luôn căng thẳng quá mức, dẫn đến mất hứng thú khi yêu. Chồng quá áp lực kinh tế cũng khiến chồng chán chuyện ấy. Ảnh internet Để xóa bỏ sự căng thẳng và các mối lo trong lòng của phái mạnh thì người vợ nên đầu tư, chăm lo cho chồng, động viên anh ấy như vậy mới có thể tăng cường sức khỏe cũng như ham muốn. Ví dụ như thay vì bữa tối chỉ ăn uống như bình thường thì hãy ăn xong rồi đi dạo, tâm sự để tâm trạng của cả hai thoải mái, dẹp bỏ được những lo âu của cuộc sống. Hôn nhân có thể rạn vỡ và khó hồi phục khi người chồng chán chuyện ấy. Nếu bạn không muốn xảy ra điều như vậy trong tương lai thì hãy cố gắng hàn gắn và giúp chồng thoát khỏi tình trạng này, cần thiết thì có thể đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý để được giúp đỡ.

Chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”, tôi đã ngoại tình để thử cảm giác lạ Có thể mọi người nói tôi trơ trẽn vì đã ngoại tình, dù có dùng lý do nào biện minh đi chăng nữa. Tuy nhiên, không ở trong hoàn cảnh của tôi, sao mọi người có thể hiểu được cơ chứ. Tôi quá chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-sao-chong-chan-chuyen-ay-mac-du-vo-xinh-dep-va-quyen-ru-277018.html