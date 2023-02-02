Chuyên gia tâm lí phân tích nguyên do phụ nữ sâu sắc thường khó thoát "ế"

Phụ nữ sâu sắc lời nói và suy nghĩ thường thống nhất vì nàng biết rõ rằng con người ta thường đãng trí, lời nói dối không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ. Sự nhạy cảm của cô ấy khiến cô ấy như “thầy bói” khi hiểu rõ điều gì là thực, điều gì chỉ là “chém gió” qua lời nói của đối phương. Những câu hỏi đơn giản của họ đủ khiến đàn ông chột dạ. Đàn ông chỉ muốn tìm đến những cô nàng dễ bảo không thì giả vờ dễ bảo cũng sẽ tốt hơn là 1 người phụ nữ sâu sắc, thẳng thắn.

Tại sao ngày nay có quá nhiều phụ nữ độc thân xinh đẹp, thông minh? Vì họ quá sâu sắc, quá hiểu biết nên đã có cơ hội thể hiện cái tôi – điều mà đàn ông không thích. Đàn ông cũng rất mâu thuẫn, thích 1 người phụ nữ hiểu mình nhưng lại chọn những cô vợ ít hiểu biết hơn để dễ bề “lên mặt”? Vì thế những cô nàng sâu sắc dù cố gắng hẹn hò, gặp gỡ nhưng vẫn chưa có kết quả được như mong đợi.

Phụ nữ sâu sắc còn toát lên cả thần thái của cô ấy vì không tự nhiên mà họ trở nên sâu sắc. Khả năng tổng hợp kiến thức và sự nhạy bén trang bị cho cô ấy 1 cái nhìn tinh tế về mọi việc, đặc biệt là rất cân nhắc về người đàn ông họ muốn dành trọn cuộc sống bên họ. Vì thế, đàn ông sẽ có cảm giác sợ hãi, muốn chùng bước vì thiếu tự tin trước 1 cô gái mạnh mẽ, tự tin, không có cảm giác mình sẽ là người che chở cho cô ấy.

Đáng sợ nhất là cô nàng sẽ không nói ra ngay cho bạn biết mà cứ im lặng giữ kín, đến lúc cần thiết sẽ mang nó ra làm công cụ hữu hiệu khiến cho đối phương thua cuộc. Sự tinh tế trong việc nắm bắt được suy nghĩ của người khác là một thế mạnh của những cô nàng sâu sắc.

Đây thực sự là rào cản lớn của cô ấy để tiến có được tình yêu hay 1 cuộc hôn nhân mặc cho bạn bè đã kết hôn hay con bồng con bế.

Ảnh minh họa: Internet

Dường như những phụ nữ độc thân này có "giác quan thứ 6". Nếu bạn không thật lòng, cô ấy dễ dàng nhận ra bạn đang cùng lúc hẹn hò với nhiều người. Cảm nhận được không chân thành của đối tượng đang theo đuổi mình cũng là lúc họ chọn chấm dứt cho mối quan hệ này. Chỉ có tình yêu chân thành mới "hạ gục" được trái tim sắt đà của cô ấy.

Đàn ông lại thích thể hiện cái tôi to lớn, thích cảm giác chinh phục và có cô gái nhất nhất làm theo ý họ nên phụ nữ sâu sắc gây cho họ cảm giác bị yếu thế hơn. Nói chuyện với phụ nữ sâu sắc luôn khiến cho đàn ông có cảm giác căng thẳng khi phải vận dụng hết mọi kiến thức của mình để trả lời những thắc mắc của cô ấy.

Phụ nữ sâu sắc không thích người đàn ông an phận, họ bị cuốn hút với mẫu đàn đam mê thử thách nhưng cũng phải dành đủ thời gian hiểu họ trước khi nói lời yêu. Chỉ vì lý do này mà cơ số người đã bị cô ấy loại khỏi danh sách. Hơn nữa, những người đàn ông ưa thử thách kia vẫn đang đam mê với công việc, với con đường thành công nên họ ít có cơ hội tiếp xúc và bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Ảnh minh họa: Internet

Họ hướng đến tình cảm lâu bền

Phụ nữ sâu sắc có những yêu cầu, tiêu chuẩn rõ ràng dành cho bạn bè, người yêu, và bạn đời của mình. Chúng không quá cao, nhưng không phải ai cũng đáp ứng được. Nhưng một khi bạn mở khóa được trái tìm nàng thì đó là món quà lớn cho 1 người đàn ông.

Vì hiểu rõ mình thực sự muốn gì nên nếu yêu ai đó sẽ chỉ yêu duy nhất một người, không bao giờ đứng núi này trông núi nọ để chọn lựa hay so sánh người này, người kia. Và cô ấy cũng đủ thông minh để bảo vệ tình yêu của chính mình.



Phụ nữ sâu sắc ý thức rất cao về cái tôi và sự tự lập. Họ yêu bản thân nên không quá phụ thuộc tình cảm vào 1 nửa. Họ hiểu rằng tình yêu bao gồm cả sự tự do, cứ để đàn ông có khoảng trời riêng để thể hiện cái tôi của mình ở ngoài xã hội, rồi họ cũng phải trở về để được an ủi, yêu thương. Phụ nữ sâu sắc là hậu phương vững chắc cho họ trong cuộc sống cũng như tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Những phụ nữ độc thân sâu sắc, thông mình này luôn chịu trách nhiệm trước hành động, quyết định của mình. Phụ nữ sâu sắc không lo lắng về chuyện sẽ bị tổn thương. Cô nàng không nghĩ đó là cái bẫy để kìm hãm sự tự do của mình. Dù kết quả có ra sao, vẫn sẽ luôn trân trọng kỉ niệm đẹp và mối quan hệ giữa hai người.

Dành trọn tình cảm cho người mình yêu không có nghĩa là bi lụy. Một khi họ bước đi sẽ không hối tiếc vì quãng thời gian trọn vẹn mình dành cho ai đó. Vì thế, đàn ông càng cảm thấy phụ nữ sâu sắc khó hiểu, bí ẩn đến kỳ lạ, khiến họ say mê nhưng không phải ai cũng dám lại gần.

Các cô nàng này xây dựng, và chờ đợi những mối quan hệ có nền tảng bền lâu hơn là cuộc tình chớp nhoáng. Đối với họ, những điều quan trọng như gia đình, bạn bè, người yêu quý luôn được đặt đầu danh sách và luôn hết mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đấy cũng là lí do khi người đàn ông của họ chưa xuất hiện họ vẫn vui vì dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình cũng đủ khiến họ bận rộn, yên ổn.

Phụ nữ sâu sắc rồi sẽ có được tình yêu xứng đáng, chỉ là họ phải kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.