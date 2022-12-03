Bác sĩ tâm lí dặn dò có 7 điều nhất định không được quên nếu hiện tại bạn đang độc thân

Tâm sự tình yêu 03/12/2022 20:55

Không ít người đang độc thân hoang mang về tương lai của mình rằng liệu mình có mãi đơn độc, liệu mình đã làm gì sai nên ra nông nỗi này? Nhưng điều bạn cần làm nhất đó là suy nghĩ những điều tích cực bạn cần làm cho bản thân mình.

1. Sẽ luôn có người phù hợp với mình

Đừng nghĩ rằng khi bạn "đời cuối" thế hệ 8X thì sẽ hết cơ hội vì bây giờ là thời của các em 9X trẻ trung. Ở lứa tuổi nào cũng có những nét đẹp riêng thế nên đừng để bản thân bị mua chuộc bởi những niềm tin sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Hãy nhớ rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc sống này.
Không ít đàn ông không thích sự trẻ con ngây ngô mà họ cần một phụ nữ chín chắn là chỗ dựa tinh thần cho mình hay không ít phụ nữ chung thủy không lừa dối bạn như người tình cũ vẫn đang chờ đón bạn. Vì thế, đừng suy nghĩ quá cực đoan. Bạn hãy cứ tin rằng ở đâu đó vẫn có người phù hợp với ta, yêu và trân trọng con người của ta. 

Bác sĩ tâm lí dặn dò có 7 điều nhất định không được quên nếu hiện tại bạn đang độc thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Khi bạn độc thân đừng ngại hẹn hò nhiều người

Hãy cho mình và những người theo đuổi bạn một cơ hội, đừng vì hơi thích anh này mà gạt bỏ hẳn những người còn lại. Bạn có thể gặp gỡ nhiều người vì bạn thực sự đang cần phải lựa chọn.
Điều này không có nghĩa là bạn không chung thủy. Vì thực tế là bạn chưa chính thức nhận lời ai cả, tất cả đều đang trong giai đoạn tìm hiểu. Hơn nữa, suốt ngày này qua ngày kia bạn chỉ nhắn tin, hỏi thăm một người có khi bạn sẽ khiến anh ta/cô ta cảm thấy ngộp thở. Hãy phân bổ sự quan tâm, bạn sẽ cảm giác mọi việc nhẹ nhàng hơn.
Trong quá trình gặp gỡ nhiều người bạn mới hình dung rõ hơn mẫu người mình thích là gì, sau đó mới có quyết định dễ dàng hơn. Và khi nhận lời yêu ai đó tốt hơn hết bạn nên chấm dứt hết những cuộc hẹn mang tính riêng tư với những người đàn ông/phụ nữ kia.

3. Và cũng đừng nhận lời yêu chỉ để có chồng hay sợ cô đơn

Độc thân không có gì đáng sợ cả. Có khá nhiều người sau khi thất bại ở cuộc tình đã qua nên muốn buông xuôi tất cả, họ chỉ muốn tìm một người để lấy chồng, để thoát nỗi cô đơn đang bủa vây. Nhưng nên tỉnh lại đi. Hôn nhân luôn luôn, mãi mãi là quyết định vô cùng quan trọng của đời người. Đừng vì bất cứ điều gì mà lại xem lấy ai đó là... việc làm cho có, cho xong.

Bác sĩ tâm lí dặn dò có 7 điều nhất định không được quên nếu hiện tại bạn đang độc thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Hãy dùng quãng thời gian này để tìm hiểu bản thân

Nếu bạn ở bên người khác, bạn sẽ tập trung vào họ chứ không phải bản thân bạn. Tuy nhiên bạn có biết rõ bản thân mình tốt đến thế nào không? Độc thân là khoảng thời gian quý báu để thực sự tìm hiểu và học cách yêu con người mình. Vì vậy, hãy dành thời gian để tìm hiểu khám phá những điều mới mẻ bên trong chúng ta và không quên cố gắng phát triển bản thân.

5. Tập trung vào những điều bạn đang có thay vì những điều bạn không có

Khi chỉ chú trọng vào mặt tiêu cực của việc độc thân, bạn sẽ thu hút những điều tiêu cực tương tự như thế đang đến với mình. Thời gian vô cùng đáng quý, đừng lãng phí giờ phút nào cả cho những vấn đề khiến tâm trạng bạn thêm phần ủ ê. Vì thế, thay vì ngồi gặm nhấm nỗi buồn hãy tập trung vào sự nghiệp tuyệt vời của bạn, bạn bè, sức khỏe, những bữa ăn ngon, chuyến du lịch thú vị. Khi chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn

Bác sĩ tâm lí dặn dò có 7 điều nhất định không được quên nếu hiện tại bạn đang độc thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

6. Hãy làm những điều mà bạn thích 

Nếu muốn tập gym hãy tới phòng gym, nếu muốn tập Yoga, tham gia hội nhóm những người thích Yoga. Bạn yêu sách, hãy tham gia nhóm những người mê sách... Đây là cách để làm tăng hứng thú của bạn với những điều bạn thích và cũng là cơ hội bạn làm quen, mở rộng mối quan hệ với những người có sở thích tương tự như bạn. Biết đâu, bạn sẽ tìm được một người phù hợp với mình trong những hội nhóm này thì sao? 

7. Hãy kiên nhẫn

Điều gì dễ dàng đến cũng dễ dàng đi. Nhất là đối với chuyện tình cảm, nếu có cảm tình ai đó sau một thời gian dài không hẹn hò, bạn cứ kiên nhẫn, đừng vội vàng "lao" vào người đó. Cả hai đều cần thời gian tìm hiểu, để thấy tình yêu đang lớn dần trong nhau và thậm chí, chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau thì mới mong có một mối quan hệ lâu dài.
Hãy tự hỏi xem bạn muốn cô đơn mà tự do hay là cô đơn khi chung sống cùng một ai đó với bao nhiêu là trách nhiệm nặng nề? Bạn đã tự tìm ra câu trả lời cho mình rồi thì hãy cứ lạc quan lên vì tình yêu chân thành vẫn còn đó, họ vẫn đang đợi bạn ở góc phố, con đường nào đó.

Bác sĩ tâm lí dặn dò có 7 điều nhất định không được quên nếu hiện tại bạn đang độc thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Không phải đại gia giàu tiền lắm của, đây mới là người đàn ông đáng để gửi gắm, sẽ đi cùng bạn đến cuối đời

Không phải đại gia giàu tiền lắm của, đây mới là người đàn ông đáng để gửi gắm, sẽ đi cùng bạn đến cuối đời

Làm sao để biết một người đàn ông có xứng đáng để bạn gửi gắm tới cuối đời hay không? Hãy xem, họ có những đặc điểm này không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Chiêm nghiệm cuộc sống độc thân tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Hóa ra cái tên nằm im lìm trong "danh sách đen" lại là người khiến ta mất cả đời cũng không thể xóa nhòa

Hóa ra cái tên nằm im lìm trong "danh sách đen" lại là người khiến ta mất cả đời cũng không thể xóa nhòa