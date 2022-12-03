Không ít người đang độc thân hoang mang về tương lai của mình rằng liệu mình có mãi đơn độc, liệu mình đã làm gì sai nên ra nông nỗi này? Nhưng điều bạn cần làm nhất đó là suy nghĩ những điều tích cực bạn cần làm cho bản thân mình.

1. Sẽ luôn có người phù hợp với mình Đừng nghĩ rằng khi bạn "đời cuối" thế hệ 8X thì sẽ hết cơ hội vì bây giờ là thời của các em 9X trẻ trung. Ở lứa tuổi nào cũng có những nét đẹp riêng thế nên đừng để bản thân bị mua chuộc bởi những niềm tin sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Hãy nhớ rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc sống này.

Không ít đàn ông không thích sự trẻ con ngây ngô mà họ cần một phụ nữ chín chắn là chỗ dựa tinh thần cho mình hay không ít phụ nữ chung thủy không lừa dối bạn như người tình cũ vẫn đang chờ đón bạn. Vì thế, đừng suy nghĩ quá cực đoan. Bạn hãy cứ tin rằng ở đâu đó vẫn có người phù hợp với ta, yêu và trân trọng con người của ta. Ảnh minh họa: Internet 2. Khi bạn độc thân đừng ngại hẹn hò nhiều người Hãy cho mình và những người theo đuổi bạn một cơ hội, đừng vì hơi thích anh này mà gạt bỏ hẳn những người còn lại. Bạn có thể gặp gỡ nhiều người vì bạn thực sự đang cần phải lựa chọn.

Điều này không có nghĩa là bạn không chung thủy. Vì thực tế là bạn chưa chính thức nhận lời ai cả, tất cả đều đang trong giai đoạn tìm hiểu. Hơn nữa, suốt ngày này qua ngày kia bạn chỉ nhắn tin, hỏi thăm một người có khi bạn sẽ khiến anh ta/cô ta cảm thấy ngộp thở. Hãy phân bổ sự quan tâm, bạn sẽ cảm giác mọi việc nhẹ nhàng hơn.

Trong quá trình gặp gỡ nhiều người bạn mới hình dung rõ hơn mẫu người mình thích là gì, sau đó mới có quyết định dễ dàng hơn. Và khi nhận lời yêu ai đó tốt hơn hết bạn nên chấm dứt hết những cuộc hẹn mang tính riêng tư với những người đàn ông/phụ nữ kia.

3. Và cũng đừng nhận lời yêu chỉ để có chồng hay sợ cô đơn Độc thân không có gì đáng sợ cả. Có khá nhiều người sau khi thất bại ở cuộc tình đã qua nên muốn buông xuôi tất cả, họ chỉ muốn tìm một người để lấy chồng, để thoát nỗi cô đơn đang bủa vây. Nhưng nên tỉnh lại đi. Hôn nhân luôn luôn, mãi mãi là quyết định vô cùng quan trọng của đời người. Đừng vì bất cứ điều gì mà lại xem lấy ai đó là... việc làm cho có, cho xong. Ảnh minh họa: Internet 4. Hãy dùng quãng thời gian này để tìm hiểu bản thân Nếu bạn ở bên người khác, bạn sẽ tập trung vào họ chứ không phải bản thân bạn. Tuy nhiên bạn có biết rõ bản thân mình tốt đến thế nào không? Độc thân là khoảng thời gian quý báu để thực sự tìm hiểu và học cách yêu con người mình. Vì vậy, hãy dành thời gian để tìm hiểu khám phá những điều mới mẻ bên trong chúng ta và không quên cố gắng phát triển bản thân. 5. Tập trung vào những điều bạn đang có thay vì những điều bạn không có Khi chỉ chú trọng vào mặt tiêu cực của việc độc thân, bạn sẽ thu hút những điều tiêu cực tương tự như thế đang đến với mình. Thời gian vô cùng đáng quý, đừng lãng phí giờ phút nào cả cho những vấn đề khiến tâm trạng bạn thêm phần ủ ê. Vì thế, thay vì ngồi gặm nhấm nỗi buồn hãy tập trung vào sự nghiệp tuyệt vời của bạn, bạn bè, sức khỏe, những bữa ăn ngon, chuyến du lịch thú vị. Khi chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn

Ảnh minh họa: Internet 6. Hãy làm những điều mà bạn thích Nếu muốn tập gym hãy tới phòng gym, nếu muốn tập Yoga, tham gia hội nhóm những người thích Yoga. Bạn yêu sách, hãy tham gia nhóm những người mê sách... Đây là cách để làm tăng hứng thú của bạn với những điều bạn thích và cũng là cơ hội bạn làm quen, mở rộng mối quan hệ với những người có sở thích tương tự như bạn. Biết đâu, bạn sẽ tìm được một người phù hợp với mình trong những hội nhóm này thì sao? 7. Hãy kiên nhẫn Điều gì dễ dàng đến cũng dễ dàng đi. Nhất là đối với chuyện tình cảm, nếu có cảm tình ai đó sau một thời gian dài không hẹn hò, bạn cứ kiên nhẫn, đừng vội vàng "lao" vào người đó. Cả hai đều cần thời gian tìm hiểu, để thấy tình yêu đang lớn dần trong nhau và thậm chí, chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau thì mới mong có một mối quan hệ lâu dài.

Hãy tự hỏi xem bạn muốn cô đơn mà tự do hay là cô đơn khi chung sống cùng một ai đó với bao nhiêu là trách nhiệm nặng nề? Bạn đã tự tìm ra câu trả lời cho mình rồi thì hãy cứ lạc quan lên vì tình yêu chân thành vẫn còn đó, họ vẫn đang đợi bạn ở góc phố, con đường nào đó. Ảnh minh họa: Internet

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