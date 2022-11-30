Không phải đại gia giàu tiền lắm của, đây mới là người đàn ông đáng để gửi gắm, sẽ đi cùng bạn đến cuối đời

Ngoài đời, có rất nhiều cặp đôi bình thường luôn tỏ ra rất quan tâm đến nhau nhưng ngay khi đối phương phạm phải lỗi lầm, họ chỉ chăm chăm tìm cách buộc tội. Những quan tâm, lời yêu thương trước kia giờ bị thay bằng những lời ác ý, khiến đối phương tổn thương.

Chuyện là, năm ngoái, mẹ cô đã đầu tư tất cả số tiền tích cóp được vào một tổ chức tài chính. Không may, chưa đầy nửa năm sau, công ty này đã “bốc hơi” cùng toàn bộ số tiền huy động.

Tôi từng được nghe một câu chuyện rất xúc động về bố mẹ của một người bạn.

Sau khi biết tin, mẹ cô rơi vào trạng thái sốc nặng, mấy ngày không ăn uống được gì. Bà nghĩ rằng mình đã gây ra họa cho gia đình. Thế nhưng thái độ của bố cô hoàn toàn khác biệt.

Ông bình tĩnh đưa vợ mình đến đồn cảnh sát để khai báo thông tin. Mỗi ngày, ông đều tự mày mò làm các món ăn ngon cho vợ. Ông còn nhắc nhở người thân cũng như bạn bè không được nhắc đến chuyện này nữa vì ông sợ điều đó sẽ làm bà buồn.

"Mất tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi, mất người mới là chuyện lớn. Cứ coi như của đi thay người. Khi gia đình mình sát cánh bên nhau, tôi tin là không chuyện gì không thể vượt qua được”, ông an ủi vợ.

Trong hôn nhân nói riêng và các mối quan hệ khác nói chung, không thể tránh khỏi những mâu thuẫn có thể xảy ra chỉ xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt. Không ai muốn điều đó xảy ra và khi bạn đời của bạn đã và đang tự trách mình, những lời phàn nàn của bạn sẽ như can dầu đổ thêm vào lửa, khiến họ cảm thấy khó chịu hơn, xung đột trở nên gay gắt.

Không phải những lời buộc tội vô căn cứ, điều mà họ cần ở bạn chính là một cái ôm và câu nói an ủi: “Không sao, có anh đây rồi”. Trong khi nhiều người biến những xung đột thành sự khó chịu trong lời buộc tội lẫn nhau thì có những người luôn biết đón nhận trong sự bao dung, thấu hiểu. Đó là lý do vì sao cùng trải qua sóng gió, một số người sẽ cãi vã và chia tay, số khác lại ngày càng thấu hiểu, tình cảm thêm bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông chủ động đưa tiền cho bạn

Có lẽ không phải nói thêm gì về tầm quan trọng của tiền trong hôn nhân. Khi một người đàn ông sẵn sàng trao cho bạn tất cả tài sản của mình, anh ta thực sự trao trái tim cho bạn. Điều này có thể khiến phụ nữ cảm động hơn bất kỳ món quà tặng hay đóa hoa nào bởi đằng sau những đồng tiền đó là tất cả tình yêu và sự tin tưởng mà đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu.

Một cô bạn của tôi đã được cầu hôn vào tuần trước và cảnh cầu hôn đặc biệt cảm động. Không phải khung cảnh lãng mạn với nến thắp xung quanh, anh ấy đã rất nghiêm túc lấy ra một danh mục đầu tư, giấy phép lái xe, thẻ lương, chứng chỉ bất động sản… rồi nghẹn ngào nói: “Đây là những gì anh có và giờ nó là của em. Tất cả những gì của anh cũng sẽ là của em”.

Cảnh cầu hôn ngắn ngủi đó đã khiến tất cả mọi người đều xúc động. Cô bạn tôi đã cười và đùa rằng đây là màn cầu hôn “thô mà thật”. Cũng là phụ nữ, tôi thực sự hiểu được sự ngạc nhiên của cô bạn. Nó không đến từ khối tài sản mà anh sở hữu mà đến từ sự tin tưởng và chân thành của anh dành cho cô.

Vì anh yêu em nên thứ gì của anh cũng là của em. Anh sẽ dành tất cả cho em, mang lại cho em cảm giác an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông biết rõ những ranh giới

Một trong những điều rất quan trọng trong hôn nhân chính là việc hiểu rõ về ranh giới với người khác giới.

Tôi vẫn nhớ một câu chuyện từng đọc được trên mạng. Người phụ nữ nọ bất chấp trời mưa gió mang cơm đến cho chồng mình đang làm ca đêm. Thế nhưng khi vừa đến nơi, cô thấy chồng mình đang che ô cho một đồng nghiệp nữ rất thân mật.

Không chạy đến chỗ chồng làm ầm lên, cô đi thẳng ra bờ sông định tự tử nhưng không thành do có người phát hiện. Người chồng sau đó có chia sẻ rằng vợ chồng anh vốn dĩ rất hòa thuận song vợ anh hay ghen tuông và nghi ngờ bất kỳ người phụ nữ nào đến gần chồng.

Cư dân mạng được phen “dậy sóng” sau khi câu chuyện được chia sẻ. Phụ nữ thiếu tin tưởng chồng là không nên nhưng hành động của người chồng cũng thiếu cân nhắc. Người vợ vốn không quản ngại khó khăn mang cơm đến cho chồng nhưng lại phải chứng kiến cảnh chồng mình thiếu ý thức về ranh giới với người khác phái.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà văn nổi tiếng Đài Loan, Tam Mao từng nói rằng: “Bạn bè dù thân thiết đến đâu, giữa nam và nữ cũng phải có ranh giới nhất định”. Sự hiểu rõ về “ranh giới” này chính là cơ sở của sự ổn định trong hôn nhân.

Em có thể tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng cũng xin anh hãy cho em thấy thái độ của anh.

Khi một người không biết đến ranh giới với người khác phái, người đó sẽ không thể mang lại cảm giác an toàn cho người mình yêu.

Dù bạn là ai, từng trải qua tình yêu mãnh liệt đến đâu, khi thực sự bước chân vào cuộc sống vợ chồng với đủ những lo toan về cuộc sống, những thăng hoa cảm xúc rồi cũng sẽ nhạt dần.

Để hôn nhân có thể đi được chặng đường dài, chắc chắn cần phải có sự thấu hiểu và bao dung, ngoài miệng có thể không ưa nhưng trong lòng không bao giờ từ bỏ.

Mong rằng mỗi người phụ nữ đều có thể tìm được người đàn ông đáng để mình gửi gắm cuộc đời và mong rằng người đàn ông ấy cũng sẽ trân trọng người phụ nữ đã luôn bên mình.